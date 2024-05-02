Кимаковский: В частном секторе Донецка обезвредили десять немецких кумулятивных мин

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в жилой застройке в Петровском районе Донецка люди обнаружили максимально опасные из-за своих технических характеристик немецкие мины, передает ТАСС.

Кимаковский уточнил, что порядка десяти мин уничтожали накладными зарядами, при этом саперам пришлось серьезно подумать над тем, как безопасно подложить взрывчатку.

«На месте из кольев и совка соорудили приспособление, чтобы положить шашку», – добавил советник.

Ранее Кимаковский сообщил, что украинские военные проводят минирование окраин Донецка и Горловки германскими кумулятивными минами, которые подрываются при вибрации.