Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.4 комментария
Владелец игры «Что? Где? Когда?» включена в базу украинского «Миротворца»
Гендиректор «Игра-ТВ» Стеценко попала в базу украинского сайта «Миротворец»
Данные гендиректора телекомпании «Игра-ТВ», производящей передачу «Что? Где? Когда?», Наталии Стеценко появились в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец».
Стеценко внесена в базу за поддержку России. Также сайт считает, что Стеценко якобы виновна в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. В качестве основания для занесения в базу на сайте указали, что она не поддерживала негативные высказывания в адрес Крыма, ДНР и ЛНР, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев внесен в базу украинского сайта «Миротворец» по обвинению в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Персональные данные бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель появились в базе «Миротворца» с формулировками о распространении российской пропаганды и участии в информационно-психологических операциях.
Скандальный украинский сайт «Миротворец» включил в свои списки ряд российских футболистов, указав поводом якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины из-за участия в «Матче Героев».