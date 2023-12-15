В Петербурге осужден экс-сенатор Сабадаш по делу о хищениях у банка

Tекст: Алексей Дегтярев

Сабадаш обвинялся в совершении 16 преступлений по статьям «Мошенничество» и двум эпизодам по статьям «Легализация доходов, полученных преступным путем», дело рассматривается в Смольнинском райсуде Петербурга, сообщили в объединенной пресс-службе судов города ТАСС.

Другие фигуранты Дмитрий Гаркуша и Сергей Сомов обвинялись в совершении 16 преступлений по статье «Мошенничество».

Всем им назначено наказание в виде семи с половиной лет колонии общего режима и штраф в 200 тыс. рублей. Всех троих освободили по отбытию на стадии следствия. Сабадаша оправдали по статье об отмывании из-за отсутствия состава преступления.

По 15 эпизодам мошенничества прекращено производство из-за истекших сроков давности. За потерпевшими признано право на возмещение ущерба в ходе гражданского процесса.

Еще один, 16-й по счету эпизод, касался кражи у «таврического» 75 млн рублей в 2014 году. Следователи установили, что подсудимые оформили кредит на ООО «Норфолк» без заключения о финансовом состоянии заемщика. В пользу потерпевших взыскано 75 млн рублей.

В 2017 году Сомова, Гаркушу и Сабадаша осудили за хищение 189 млн рублей из средств «Таврического».

В 2015 году Сабадаша приговорили к шести годам строгого режима по делу о покушении на мошенничество при возврате НДС на 1,8 млрд рублей.

В 2003-2006 годах Сабадаш был членом Совфеда от Ненецкого автономного округа.