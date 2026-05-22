Суд Москвы прекратил дело экс-сенатора Сабадаша о растрате

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хамовнический суд Москвы прекратил новое уголовное дело бизнесмена и экс-сенатора Александра Сабадаша, связанное с растратой 800 млн рублей, передает ТАСС. «Уголовное дело Гаркуши Д. В., Сабадаша А. В., Сомова С. А., возбужденное по ст. 160, ч. 4 (растрата в особо крупном размере) прекращено», – отмечается в картотеке суда. Причины такого решения не разглашаются.

Дело касалось продажи активов компании «Фьорд» по заниженной стоимости во время процедуры банкротства. По версии следствия, Сабадаш организовал это преступление, находясь в СИЗО по другому делу, связанному с хищением средств банка «Таврический». Осенью 2024 года бизнесмена этапировали из Петербурга в Москву.

Ранее Смольнинский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело о мошенничестве против руководителей банка «Таврический» Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши из-за истечения сроков давности. Они проходили по делу вместе с Сабадашом. Обвинение считало, что фигуранты разработали план хищения и легализации имущества АО «Сланцевский завод «Полимер»» для погашения долгов перед банком.

В декабре 2023 года всех троих обвиняемых отправили в СИЗО после приговора по делу о хищении у банка более 952 млн рублей. Тогда их освободили от лишения свободы, так как они полностью отбыли наказание на стадии следствия. Каждому назначили по семь с половиной лет колонии и штраф в 200 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года Мещанский суд Москвы арестовал бывшего сенатора Александра Сабадаша по новому делу о мошенничестве.

В сентябре 2025 года Банк России отозвал лицензию у фигурирующего в расследовании банка «Таврический».

Позднее временная администрация обнаружила в капитале этой кредитной организации дефицит в размере 137 млрд рублей.