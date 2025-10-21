С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
В капитале «Таврического банка» нашли дефицит в 137 млрд рублей
В капитале обанкротившегося «Таврического банка» временная администрация обнаружила дефицит в 137 млрд рублей. Об этом говорится в материалах арбитражного суда, рассматривавшего дело о признании кредитной организации банкротом.
Согласно заключению о финансовом состоянии банка, его активы составляют 93 млрд 539 млн 176 тыс. рублей, а обязательства – 230 млрд 733 млн 473 тыс. рублей. В решении суда отмечается: «Превышение величины обязательств кредитной организации над стоимостью активов составило 137 млрд 194 млн 297 тыс. рублей», передает РИА «Новости».
В начале сентября Центробанк лишил «Таврический банк» лицензии. Он перешел под временное управление после потери собственных средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк отозвал лицензию у РНКО «ИНЭКО». Банк России также отозвал лицензию у Промтрансбанка за нарушения. Позднее Промтрансбанк был признан банкротом.