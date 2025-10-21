В капитале «Таврического банка» нашли дефицит в 137 млрд рублей

Нейросеть помогла найти нациста – убийцу «последнего еврея в Виннице»

Tекст: Алексей Дегтярев

Историк Юрген Маттеус с помощью нейросетей и читателей смог установить личность нациста, изображенного на знаменитой фотографии «Последний еврей в Виннице», пишет Deutsche Welle (признано СМИ-иноагентом).

Ранее считалось, что снимок был сделан в украинской Виннице, однако в 2023 году выяснилось, что фото было сделано в Бердичеве летом 1941 года. Это открытие стало возможным после изучения дневников австрийского солдата Вальтера Матерна, где содержалась копия снимка с подписью о казни евреев силами СС в крепости Бердичева 28 июля 1941 года.

В интервью журналистам Маттеус заявил, что этот шаг приближает «к исторической реальности Холокоста».

«Это те моменты, когда историки – если я могу обобщить – думают: вот здесь я расширил границы нашего знания», – указал он.

Благодаря подсказке учителя гимназии, узнавшего на фото родственника, удалось идентифицировать убийцу как Якобуса Оннена, бывшего эсэсовца из Восточной Фризии. Его личность подтвердила технология распознавания лиц на базе искусственного интеллекта.

Оннен вступил в СА в 1931 году, затем перешел в СС и участвовал в массовых убийствах евреев в составе айнзацгруппы C. Он погиб в августе 1943 года, расследование в отношении него не проводилось. Все военные письма Оннена были уничтожены его сестрой, что затруднило реконструкцию событий.

Имя жертвы с фотографии по-прежнему неизвестно, поскольку нацисты сознательно не вели учет расстрелянных в Восточной Европе. Маттеус отметил, что большинство жертв Холокоста в регионе остались безымянными, несмотря на усилия выживших и исследователей установить их личности.

Историк выразил надежду, что междисциплинарное сотрудничество и технологии ИИ помогут восстановить имена погибших на других фотографиях, письмах и документах.