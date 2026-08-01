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    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    ВС России нанесли удар по резервуарам с ГСМ и буксиру в Одессе и Николаеве
    Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА
    При взрыве на складах боеприпасов ликвидированы не менее 20 элитных военных ВСУ
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    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    28 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    1 августа 2026, 21:48 • Новости дня

    При взрыве на складах боеприпасов ликвидированы не менее 20 элитных военных ВСУ

    При взрыве склада боеприпасов погибли не менее 20 элитных военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва на складах боеприпасов украинских сил специальных операций (ССО) на военном объекте в Хмельницкой области погибли не менее 20 военнослужащих элитного подразделения ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры подтвердили поражение арсенала украинских сил специальных операций, передает ТАСС.

    «В результате вчерашнего взрыва на складах боеприпасов украинских ССО было уничтожено не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ», – сообщил собеседник агентства.

    Доставка снарядов на объект продолжалась несколько дней. Детонация произошла на следующие сутки после их временного размещения в одном из промышленных помещений на территории Хмельницкой области.

    На фоне инцидента сотрудники внутренней безопасности из Киева задержали руководителя местного управления СБУ Алексея Прокопенко. Следователи проводят обыски по подозрению в коррупции и выясняют возможную причастность чиновника к диверсии на уничтоженном складе.

    Накануне на полигоне украинских сил специальных операций в Хмельницком произошел мощный взрыв.

    После этого инцидента Генпрокуратура Украины заявила о пропаже без вести нескольких бойцов спецназа.

    1 августа 2026, 12:50 • Новости дня
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    @ stranarosatom

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контейнеровоз «Янина» затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Судно принадлежало компании FESCO, которая входит в структуру Росатома, передает РИА «Новости».

    «Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», – заявил Лихачев. По его словам, нападение произошло около 22.00 по московскому времени. Два беспилотника ударили по судну, перевозившему обычные гражданские грузы.

    Экипаж из 17 человек действовал организованно и сумел спастись. На помощь тонущему теплоходу пришел интернациональный экипаж судна Delphinus под командованием египетского капитана. Они подняли на борт 16 моряков.

    Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота. Сейчас все спасенные доставлены на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ранее украинские беспилотники атаковали два танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    На прошлой неделе дрон ударил по гражданскому судну NELSA.

    В конце июля российские военные поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.

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    1 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    @ Anna Rose Layden/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) состоялся неприятный разговор, пишет газета The Washington Post (WP).

    Точное содержание состоявшейся беседы остается неизвестным, сообщает WP, передает «Газета.Ru».

    Газета отмечает сохраняющуюся напряженность в отношениях двух стран. В 2023 году израильский премьер заблокировал передачу Киеву систем противоракетной обороны «Железный купол». Свое решение политик объяснил условиями американо-израильского соглашения о совместном производстве комплексов.

    Сейчас оба государства вынуждены соперничать за внимание американской администрации. Израильская сторона добивается усиления поддержки для противостояния с Ираном, в то время как украинский лидер просит предоставить дополнительные пакеты военной помощи.

    Напомним, Нетаньяху отказался от проведения официальной встречи с Зеленским в Вашингтоне.

    Глава киевского режима выразил обеспокоенность смещением фокуса внимания США на иранский конфликт.

    Ранее израильский лидер заблокировал передачу Киеву систем противовоздушной обороны «Железный купол».

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    1 августа 2026, 18:21 • Новости дня
    Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма

    Бут заявил об отравлении сенатора Грэма на Украине

    Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предприниматель Виктор Бут заявил, что сенатора США Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) могли намеренно отравить после визита на Украину.

    Бут, комментируя визит Зеленского в США заявил, что сенатора Грэма намеренно отравили украинцы, передает «Комсомольская правда».

    «Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», – рассказал Бут.

    По словам предпринимателя, поводом для приезда главы киевского режима в Вашингтон стали именно похороны Грэма. Он добавил, что Зеленский успел встретиться с президентом США и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также выступить перед голосованием Сената за антироссийские санкции.

    Ранее американский сенатор Линдси Грэм скончался после возвращения из Киева.

    Президент США объяснил смерть политика естественными причинами.

    Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повздорили на церемонии прощания с американским законодателем.

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    1 августа 2026, 16:51 • Новости дня
    Историк предупредила украинцев о расплате за наглость Зеленского

    Историк Гавришко: Украинцы будут расплачиваться за наглость Зеленского

    Историк предупредила украинцев о расплате за наглость Зеленского
    @ Jacovides/Liewig/Bestimage/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    За амбиции и наглость Владимира Зеленского будет расплачиваться простой народ, заявила украинский историк Марта Гавришко.

    «Из 35 ракет, запущенных прошлой ночью, была перехвачена только одна, просто потому что у Украины закончились ракеты для комплексов Patriot. Так как же Зеленский намерен защитить граждан, одновременно усиливая удары вглубь России?», – возмутилась эксперт в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Историк добавила, что основная тяжесть последствий ложится на плечи мирного населения. Она подчеркнула, что в 2019 году украинцы голосовали за действующего президента в ожидании мира, но вместо этого получили настоящий ад.

    Ранее Зеленский объяснил провал противовоздушной обороны дефицитом ракет для комплексов Patriot.

    В конце июля украинский лидер попросил у США 300 зенитных перехватчиков.

    Президент Дональд Трамп отклонил данный экстренный запрос Киева.

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    1 августа 2026, 09:42 • Новости дня
    Российские военные уничтожили два сухогруза с оружием под Одессой

    Вооруженные силы России поразили перевозившие военные грузы суда южнее Одессы

    Российские военные уничтожили два сухогруза с оружием под Одессой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью российская армия нанесла точный удар по двум морским судам, которые доставляли вооружение в один из портов на Украине.

    Вооруженные силы нанесли успешный удар по кораблям противника в акватории Черного моря, сообщает Минобороны. Атака произошла на переходе морем южнее Одессы.

    По данным ведомства, поражены два морских судна типа «сухогруз». Известно, что эти корабли осуществляли доставку военных грузов в один из портов на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения перевозивших вооружение морских судов. В тот же день российские военные уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.

    Ранее беспилотники атаковали транспорт с военными грузами восточнее этого города.

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    1 августа 2026, 13:00 • Новости дня
    На Украине сообщили о причинах увольнения Федорова с поста главы минобороны

    Экс-главу минобороны Украины Федорова уволили из-за претензий на пост президента

    На Украине сообщили о причинах увольнения Федорова с поста главы минобороны
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский мог отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова из-за его желания участвовать в президентских выборах, пишут украинские СМИ.

    Поводом для недовольства послужили политические амбиции руководителя ведомства, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Страну».

    «Причиной отставки Федорова с поста министра обороны стала его встреча с грантовыми активистами, где обсуждалась будущая президентская кампания главы минобороны», – сообщило украинское издание со ссылкой на журналиста Владимира Бойко.

    Журналисты отмечают, что увольнению способствовал вероятный конфликт чиновника с руководством компании FirePoint, которую связывают с Зеленским. Кроме того, экс-министр мог помешать бывшему генеральному директору Google Эрику Шмидту. Этот спонсор Демократической партии США сейчас занимается производством дронов и поставляет их на Украину.

    Ранее сообщалось, что бывший глава министерства обороны Украины Михаил Федоров рассматривает возможность выдвижения на пост президента.

    Политик покинул свою должность спустя всего полгода работы.

    Увольнение чиновника спровоцировало масштабные акции протеста в украинских городах.

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    1 августа 2026, 19:31 • Новости дня
    Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА

    Украинским военным не удалось опознать тип российских БПЛА после ночного налета

    Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе ночной атаки Россией были задействованы новые беспилотники, технические характеристики которых пока остаются загадкой для Украины, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России начали использовать совершенно новый тип дронов при нанесении ударов по объектам на Украине, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    О применении незнакомых аппаратов во время ночного налета сообщил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.

    Специалистам противника до сих пор не удалось идентифицировать примененные беспилотники. Кроме того, они не смогли определить точные тактико-технические характеристики новых аппаратов российской армии.

    Украинские специалисты обнаружили модуль искусственного интеллекта в российском беспилотнике «Молния».

    Местные СМИ пожаловались на оснащение аппаратов турбореактивными двигателями.

    Ранее бойцы ВСУ нашли обломки экспериментального дрона без вооружения.

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    1 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по резервуарам с ГСМ и буксиру в Одессе и Николаеве
    ВС России нанесли удар по резервуарам с ГСМ и буксиру в Одессе и Николаеве
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточным оружием и беспилотниками нанесен удар по транспортной инфраструктуре, обеспечивающей украинскую армию горючим и морскими дронами, в портах Одессы и Николаева, сообщает Министерство обороны.

    Российская армия продолжила атаки на порты и суда, используемые в интересах украинских войск, передает Минобороны.

    Для выполнения боевых задач применялись авиационные ракеты и ударные дроны.

    В Одессе главной целью стали масштабные хранилища с горюче-смазочными материалами. Эти запасы предназначались для снабжения подразделений ВСУ.

    Одновременно в Николаеве был уничтожен морской буксир. Сообщается, что судно было специально переоборудовано для запуска безэкипажных катеров.

    Накануне российские военные уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее ВС России нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника в Черноморске.

    В конце июля российская армия поразила сухогруз с военными грузами в николаевском порту.

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    1 августа 2026, 16:16 • Новости дня
    Глава Нацбанка Украины заявил о приостановке экспорта из-за проблем с логистикой
    Глава Нацбанка Украины заявил о приостановке экспорта из-за проблем с логистикой
    @ Zozuliadv/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участившиеся военные удары по украинским портам и логистическим комплексам вылились в сокращение валютной выручки, отметил председатель нацбанка Украины Андрей Пышный.

    Эти факторы начали сказываться на финансовой стабильности предприятий и могут негативно повлиять на кредитующую их банковскую систему, сообщает «Страна».

    «Систематические атаки России на энергетическую, логистическую, складскую и портовую инфраструктуру, к сожалению, имеют свои последствия. Мы видим, как еще раз усложнились условия работы украинского бизнеса», – заявил Пышный.

    Он отметил, что ограничение морской логистики особенно сильно бьет по реальному сектору. Экспорт продукции задерживается, ухудшаются денежные потоки, нарушаются производственные цепи. В результате растет нагрузка на бизнес, и предприятиям становится сложнее обслуживать кредиты.

    «Особенно ощутимо на предприятия реального сектора влияет ограничение морской логистики. Поэтому экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается», – отметил он.

    Пышный призвал банки поддержать компании, в частности, проводить реструктуризацию долгов и мониторить финансовое состояние клиентов. Также он подчеркнул важность беспрерывного кредитования агропромышленного комплекса. Ожидается, что наибольшему риску подвержены госбанки, на которые приходится более половины корпоративных кредитов.

    Напомним, ежедневные убытки украинских компаний от простоя морских портов достигли 70 млн долларов.

    Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом из-за российских ударов.

    Вооруженные силы России поразили два контейнеровоза и сухогруз в ходе недавних атак на портовую инфраструктуру.

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    1 августа 2026, 15:01 • Новости дня
    Константинов назвал слова Зеленского о Крыме мышлением негодяя

    Константинов обвинил Зеленского в спекуляциях на теме принадлежности Крыма

    Константинов назвал слова Зеленского о Крыме мышлением негодяя
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма, это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Константинов подверг критике высказывания Владимира Зеленского о статусе полуострова, передает РИА «Новости».

    Поводом стало интервью Зеленского телеканалу Fox News, в котором он признал отсутствие конкретных планов по возвращению Крыма из-за риска масштабных потерь, но продолжил называть его украинской территорией.

    «Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма. Это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны», – заявил Константинов. Он подчеркнул, что полуостров является исконно русской землей.

    Константинов добавил, что при знании истории украинский лидер постеснялся бы поднимать этот вопрос. По мнению главы парламента, все подобные заявления продиктованы исключительно военным восприятием реальности, а мирное урегулирование Киеву совершенно не нужно.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил об отсутствии темы Крыма на текущих мирных переговорах.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фашизмом прошлые высказывания украинского лидера о жителях полуострова.

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет счел претензии Киева на Крым парадоксальными.

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    1 августа 2026, 09:31 • Новости дня
    Российские войска поразили киевские предприятия по производству ракет и дронов
    Российские войска поразили киевские предприятия по производству ракет и дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам военной промышленности в украинской столице и Киевской области, уничтожив мощности по сборке ракет и беспилотников.

    Вооруженные силы России в ночь на первое августа нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными дронами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и области, сообщает Минобороны.

    В украинской столице было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», производящее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и «Гром-2». Также завод разрабатывал навигационные системы для дальнобойных дронов компании «Файер Пойнт».

    Удары пришлись и по заводу «Буревестник», выпускающему комплектующие для беспилотников и радиолокационную технику для украинской армии.

    Кроме того, российские военные поразили промышленное предприятие «Файер Пойнт», производящее боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и завод «ПВ ГРУПП Украина», выпускающий средства для комплексов радиоэлектронной борьбы. Уничтожено место сборки и хранения дронов-перехватчиков.

    В Киевской области удар нанесен по логистическому центру в Вишневом, где собирали и хранили комплектующие для беспилотников.

    Напомним, ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов.

    В пятницу утром сообщалось, что российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз.

    Пораженные днем ранее заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева.

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    1 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины
    Минобороны сообщило об ударе по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Минобороны сообщили о нанесении массированного удара высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины в Киеве и области.

    Поражённые предприятия производили комплектующие для ракет, беспилотников и средств РЭБ, а также выпускали радиолокационную технику, говорится в канале Max Минобороны.

    Сообщается, что мощные взрывы прогремели в Соломенском районе Киева, а также в Вишнёвом и Бучанском районе Киевской области.

    По данным мониторинговых центров, ВС РФ для ударов по целям задействовали около 30 ракет «Искандер» и «Циркон».

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в результате воздушной атаки по Киевскому региону были поражены завод по производству и ремонту военной техники «Укроборонпром», ТЭЦ №6 в Деснянском районе, а также АЗС «UKRNAFTA» в районе Березняков.

    Россия продолжает наносить удары и по складским хабам Украины. Так, минувшей ночью ВС России разнесли склады «Новой почты» №1 в Вишнёвом Киевской области и №21 в Полтаве. Всего за последние сутки Армия России уничтожила четыре крупных отделения этой украинской логистической структуры – в Днепропетровске, Харькове, Виннице и Полтаве.

    Напомним, утром в субботу сообщалось, что Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Киева. Кроме того российские военные накануне вечером уничтожили два сухогруза с оружием под Одессой.

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    1 августа 2026, 00:50 • Новости дня
    Трамп: США могут забрать у Украины всё, что захотят

    Трамп: США могут забрать всё у Украины, что захотят

    Трамп: США могут забрать у Украины всё, что захотят
    @ Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в интервью журналисту Стиву Груберу заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам позволяет США зайти и забрать все, что захотят.

    В интервью программе Real America's Voice, вышедшем в эфир в пятницу, Трамп заявил, что Украина обладает «очень богатой, очень плодородной почвой с точки зрения редкоземельных минералов». А Вашингтон может «забрать практически все, что захочет» в соответствии с соглашением.

    «У нас есть подписанный контракт, касающийся редкоземельных элементов. Мы можем в любой момент забрать практически все, что захотим. Это была очень выгодная сделка», – приводит его слова агентство Anadolu.

    Соглашение, подписанное в 2025 году в Вашингтоне, стало результатом многомесячных сложных переговоров и ожесточенной перепалки в Овальном кабинете между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Трампом.

    В соответствии с соглашением, Киев и Вашингтон создадут инвестфонд, который будет частично финансироваться за счет доходов от добычи природных ресурсов Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет. Хотя крупнейшие мировые компании не видили выгоды в разработке месторождений на Украине. Теперь же США начали поиски вольфрама для производства оружия.

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    31 июля 2026, 22:48 • Новости дня
    Захарова назвала киевский режим «унылым гнильем» после слов Сибиги о Сеуте

    Захарова: Какое же унылое гнилье этот киевский режим

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о развертывании Россией устрашающей информационной кампании с кадрами из Сеуты ради страха и дестабилизации в Европе, что прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она привела высказывание Сибиги о том, что Россия якобы развернула масштабную пропагандистскую кампанию вокруг миграционного кризиса в Сеуте.

    «По данным Киева, пророссийские ресурсы выпустили более 1,5 тыс. публикаций с кадрами из Сеуты для нагнетания страха и дестабилизации ситуации в Европе», – заявил украинский министр внешнеполитического ведомства.

    Захарова ответила в ироничной манере в вопросительном тоне: мне просто интересно: на сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили, написала она в Telegram-канале.

    «Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и т.д. друг к другу – результат взлома системы якобы «кремлевскими хакерами»? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», – резюмировала дипломат.

    Напомним, в испанскую Сеуту 30 июля стянули войска из-за наплыва мигрантов. Премьер-министр Испании Санчес квалифицировал массовое нашествие марокканцев как посягательство на суверенитет государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте, а Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко.

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    1 августа 2026, 11:20 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на нехватку ракет к Patriot после ночного удара по Киеву
    Зеленский пожаловался на нехватку ракет к Patriot после ночного удара по Киеву
    @ President of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский признал низкую эффективность противовоздушной обороны страны при отражении массированного удара Вооруженных сил России по Киеву минувшей ночью.

    Он объяснил этот провал дефицитом ракет-перехватчиков для имеющихся зенитных комплексов.

    «Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет к американским зенитным системам Patriot», – написал глава киевского режима в своем Telegram-канале.

    В конце июля украинский лидер попросил у Дональда Трампа 300 ракет-перехватчиков Patriot.

    В середине прошлого месяца Вооруженные силы России поразили оборонные предприятия в Киеве.

    В начале июля политик проинформировал американских конгрессменов об острой нехватке боеприпасов для зенитных комплексов.

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    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

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    Кишинев готовится к демонтажу автономии Гагаузии

    Парламент Молдавии приступил к реформе избирательной системы Гагаузии, изменив правила формирования Народного собрания автономии и ужесточив требования к кандидатам. В Комрате расценивают эти шаги как очередную попытку Кишинева ограничить самостоятельность региона. Не станет ли нынешняя реформа началом демонтажа особого статуса Гагаузии? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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