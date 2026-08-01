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При взрыве на складах боеприпасов ликвидированы не менее 20 элитных военных ВСУ
При взрыве склада боеприпасов погибли не менее 20 элитных военных ВСУ
В результате взрыва на складах боеприпасов украинских сил специальных операций (ССО) на военном объекте в Хмельницкой области погибли не менее 20 военнослужащих элитного подразделения ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.
Российские силовые структуры подтвердили поражение арсенала украинских сил специальных операций, передает ТАСС.
«В результате вчерашнего взрыва на складах боеприпасов украинских ССО было уничтожено не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ», – сообщил собеседник агентства.
Доставка снарядов на объект продолжалась несколько дней. Детонация произошла на следующие сутки после их временного размещения в одном из промышленных помещений на территории Хмельницкой области.
На фоне инцидента сотрудники внутренней безопасности из Киева задержали руководителя местного управления СБУ Алексея Прокопенко. Следователи проводят обыски по подозрению в коррупции и выясняют возможную причастность чиновника к диверсии на уничтоженном складе.
Накануне на полигоне украинских сил специальных операций в Хмельницком произошел мощный взрыв.
После этого инцидента Генпрокуратура Украины заявила о пропаже без вести нескольких бойцов спецназа.