Massive Attack потребовала удалить свои песни с сервиса Spotify

Британская группа Massive Attack выступила с требованием изъять свою музыку из Spotify на фоне инвестиций основателя сервиса Даниэля Эка в германскую военную компанию Helsing.
Британская группа Massive Attack потребовала удалить свои песни из Spotify из-за инвестиций основателя сервиса Даниэля Эка в германскую компанию Helsing, которая разрабатывает военные дроны и ИИ-технологии для истребителей, передает ТАСС. В официальном заявлении в Instagram* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признана экстремистской в РФ) музыканты подчеркнули: «В свете (предполагаемых) значительных инвестиций его руководителя в компанию [Helsing], разрабатывающую военные дроны и ИИ-технологии для истребителей, Massive Attack сделала запрос на изъятие нашей музыки из музыкального стримингового сервиса Spotify на всех территориях».
The Guardian уточняет, что венчурная компания Prima Materia, основанная Эком, вложила 600 млн евро в Helsing. Компания фокусируется на военных дронах и технологиях передачи данных на поле боя. Сам Даниэль Эк занимает пост председателя совета директоров Helsing.
В Spotify заявили, что не имеют связей с Helsing, а сама фирма заверила сервис, что их деятельность сосредоточена на Европе и не связана с событиями в Газе. Massive Attack также попросили лейбл Universal Music Group удалить их музыку со всех стриминговых платформ в Израиле.
Группа Massive Attack была образована в 1988 году в Бристоле и считается пионером трип-хопа. В составе коллектива – Роберт Дель Ная и Грант Маршалл. Их композиции Unfinished Sympathy, Angel и Teardrop стали знаковыми для британской музыки девяностых.
Напомним, ранее знаменитости Британии, включая группу Massive Attack, потребовали прекратить поставки оружия Израилю.
Между тем русскоязычные треки возглавили топ Spotify на Украине. Позднее там призвали заблокировать русскую музыку на Spotify и Apple Music.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ