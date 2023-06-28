Спасатели нашли пропавшего в тайге Приамурья мальчика

Спасатели нашли живым 10-летнего мальчика, пропавшего в тайге Приамурья, сообщила руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова.

Ребенок пропал во вторник днем. Отец рассказал, что с сыном отправился на охоту в лес в районе реки Малый Урил в Архаринском районе, мальчик отошел от отца и потерялся. Пропавшего ребенка искали в условиях труднопроходимой тайги почти 70 человек и 18 единиц техники, в том числе беспилотники, квадроциклы и плавсредства, также к поискам привлекли вертолет МЧС и частный самолет, передает РИА «Новости».

Как рассказала Шалашова, позвонил летчик частного самолета, который рассказал, что пропавшего нашли спасатели на вездеходе.

Как заявили в МЧС РФ, при первом же облете на вертолете Ми-8 в лесу было обнаружено предположительное местонахождение ребенка, туда отправились спасатели. Мальчик провел целую ночь в глухой тайге, под дождем, но дождался их.

В ведомстве добавили, что в настоящее время ребенок доставляется на вездеходе до вертолетной площадки и бортом Ми-8 будет доставлен в медицинское учреждение в поселке Архара для осмотра.

Ранее в Вологодской области из песочницы пропала двухлетняя девочка. Ее нашли живой на третьи сутки поисков неподалеку от села. По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, состояние девочки тяжелое, ее доставили к медикам.