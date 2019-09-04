В вологодском селе из песочницы пропала двухлетняя девочка

В селе Красное Вологодской области из песочницы пропала двухлетняя девочка, на ее поиски направились правоохранительные органы, сообщает следственное управление СК по региону.

Мать оставила девочку в песочнице на несколько минут в первой половине дня, говорится на сайте ведомства. Вернувшись, она не нашла дочь и начала самостоятельные поиски, однако они не дали результата.

После этого женщина обратилась в правоохранительные органы за помощью. В Тарногский район области, где расположен поселок, направились криминалисты регионального СУ СК и следователи по расследованию особо важных дел.

«По поручению руководителя СУ СК России по Вологодской области в Тарногский район, где пропал ребенок, выехали наиболее опытные следователи и криминалисты аппарата управления для оказания помощи в поисках двухлетнего ребенка. Одновременно с этим их задачей является детальное выяснение причин и обстоятельств безвестного исчезновения девочки», – отмечается в сообщении.

По данному факту проводится процессуальная проверка, следователи изучают имеющуюся информацию для принятия решения.

В сентябре в Калужской области после трех дней поисков нашли тело пропавшего ребенка, который ушел из дома после ссоры с матерью