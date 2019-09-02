Пропавший в Калужской области ребенок найден мертвым

Тело пропавшего в Кирове Калужской области девятилетнего Даниила Артемова найдено в озере после трех дней поисков.

«В ходе проведения розыскных и поисковых мероприятий сотрудники МОМВД России «Кировский» обнаружили в районе расположения плотины Верхнее водохранилища Кирова тело девятилетнего мальчика, который был объявлен в розыск 31 августа. При осмотре озера сотрудники полиции обратили внимание, что на поверхности водоема находится детская обувь», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы УМВД по региону.

В ведомстве сообщили, что мальчик ушел из дома, где был в гостях, после ссоры с матерью. После этого он пропал, в поисках ребенка принимали участие сотрудники полиции следователи и волонтеры.

Следователи определили по камерам видеонаблюдения, что ребенок ходил по бетонным плитам у озера и сорвался в воду.

По факту происшествия СУ СК по Калужской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), матери ребенка грозит наказание по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

В ноябре прошлого года в городе под Волгоградом глухонемой ребенок провалился в выгребную яму и погиб.