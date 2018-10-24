Под Волгоградом глухонемой ребенок погиб, провалившись в выгребную яму

В городе Михайловка Волгоградской области найдено тело глухонемого ребенка, который пропал в воскресенье, – он погиб, провалившись в выгребную яму, сообщила представитель регионального следственного управления Наталия Куницкая.

Следователи повторно осмотрели дом, где жил мальчик, и нашли тело ребенка в выгребной яме уличного туалета, передает «Интерфакс».

Ребенка, который пропал в воскресенье, искали около 200 полицейских, сотрудников МЧС, волонтеров и жителей Михайловки, передает ТАСС.

Портал «Высота 102» сообщает, что тело мальчика уже извлечено, проводятся необходимые экспертные исследования. По данным портала, мальчик пропал накануне, когда гулял рядом со своим двором.

Также опубликовано фото выгребной ямы, где найдено тело ребенка.