Пропавшие в Карелии дети прошли пешком и на попутках 50 километров

Tекст: Дарья Григоренко

Юные жители Кондопоги 11 и 13 лет самостоятельно проделали путь в 50 километров до Петрозаводска. Местонахождение брата и сестры оставалось неизвестным с понедельника. Во вторник волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» обнаружили их в столице республики, передает РИА «Новости».

В пресс-службе регионального МВД подтвердили успешное завершение поисков. Представители ведомства пытаются установить мотивы поступка подростков.

«Расстояние между городами порядка 50 километров. Почему они решили добраться до Петрозаводска, каких-то внятных объяснений они дать не смогли. Они добирались до Петрозаводска пешком и на попутках. В настоящее время проводится проверка», – сообщил источник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Карелии пропали отправившиеся пешком в Петрозаводск брат и сестра.

Месяцем ранее полиция Петрозаводска искала двух ушедших из дома несовершеннолетних сестер.

В марте волонтеры нашли живым пропавшего одиннадцатилетнего жителя этого города.