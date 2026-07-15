Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Пропавшие в Карелии дети прошли пешком и на попутках 50 километров
Двое несовершеннолетних преодолели около 50 километров между карельскими городами, передвигаясь вдоль трассы и пользуясь случайным транспортом во время масштабных поисков, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Юные жители Кондопоги 11 и 13 лет самостоятельно проделали путь в 50 километров до Петрозаводска. Местонахождение брата и сестры оставалось неизвестным с понедельника. Во вторник волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» обнаружили их в столице республики, передает РИА «Новости».
В пресс-службе регионального МВД подтвердили успешное завершение поисков. Представители ведомства пытаются установить мотивы поступка подростков.
«Расстояние между городами порядка 50 километров. Почему они решили добраться до Петрозаводска, каких-то внятных объяснений они дать не смогли. Они добирались до Петрозаводска пешком и на попутках. В настоящее время проводится проверка», – сообщил источник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Карелии пропали отправившиеся пешком в Петрозаводск брат и сестра.
Месяцем ранее полиция Петрозаводска искала двух ушедших из дома несовершеннолетних сестер.
В марте волонтеры нашли живым пропавшего одиннадцатилетнего жителя этого города.