Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
В Карелии пропали отправившиеся пешком в Петрозаводск дети
Брат и сестра исчезли по дороге из Кондопоги в Петрозаводск, они решили самостоятельно преодолеть пешком более 50 километров между городами.
Правоохранительные органы и волонтеры ведут розыск 11-летнего мальчика и его 13-летней сестры, местонахождение которых неизвестно с 13 июля, передает ТАСС.
«Родители обратились вчера в вечернее время», – уточнили в региональном МВД.
По предварительным данным, подростки отправились на прогулку и решили дойти пешком из Кондопоги до столицы республики.
Расстояние между этими населенными пунктами составляет около 57 километров. К поисковым мероприятиям уже подключились десять добровольцев из отряда «ЛизаАлерт».
Пропавший мальчик худощавого телосложения, его рост составляет 140 сантиметров. Он был одет в черную футболку, синие брюки и резиновые тапки. Рост девочки – 150 сантиметров, на ней были белая футболка и розовые шорты, а при себе она имела рюкзак с единорогами.
В июне в Петрозаводске начали поиски двух пропавших несовершеннолетних сестер.
За несколько дней до этого на острове в акватории Ладожского озера исчез восьмилетний мальчик.
В марте волонтеры обнаружили живым пропавшего ранее 11-летнего петрозаводского школьника.