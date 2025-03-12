В России заочно осудили наемника ВСУ из Литвы Ясюкевичюса

Tекст: Алексей Дегтярев

Ясюкевичюс, как установили суд и следствие, сам давно вербует, обучает и финансирует наемных боевиков для участия в конфликте, а также участвует в боевых действиях в качестве наемника сам, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В августе прошлого года этот боевик с оружием и в составе ВСУ незаконно вторгся на российскую территорию, с этих пор он совершает преступления против мирного населения.

Его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Суд приговорил его заочно к лишению свободы на 23 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в колонии строгого режима.

Также суд обязал конфисковать его денежные средства в сумме более 2,6 млн рублей.

Ранее британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона приговорили за вторжение и теракт в Курской области к 19 годам колонии.