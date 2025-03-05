Суд приговорил британского наемника к 19 годам за вторжение в Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в пресс-службе, Андерсон получил 19 лет лишения свободы, первые 5 лет он проведет в тюрьме, а затем будет переведен в исправительную колонию строгого режима, передает ТАСС.

По материалам дела, Андерсон совершил преступления, предусмотренные п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 359 УК РФ. Он обвиняется в организации и совершении теракта, действиях как наемник и незаконном пересечении границы.

В январе СК возбудил уголовное дело против американского наемника Майкла Джонса за участие в террористической деятельности и незаконное вторжение в Курскую область в декабре 2024 года. Кроме того, СК возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области. Колумбийский наемник Пабло Пуэнтес Боорхэ был заключен под стражу по подозрению в теракте и наемничестве.