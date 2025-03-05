Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Суд приговорил британского наемника к 19 годам за вторжение в Курской области
Второй Западный окружной военный суд огласил приговор британскому наемнику Джеймсу Скотту Рису Андерсону за вторжение и теракт в Курской области, назначив ему 19 лет лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Как указали в пресс-службе, Андерсон получил 19 лет лишения свободы, первые 5 лет он проведет в тюрьме, а затем будет переведен в исправительную колонию строгого режима, передает ТАСС.
По материалам дела, Андерсон совершил преступления, предусмотренные п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 359 УК РФ. Он обвиняется в организации и совершении теракта, действиях как наемник и незаконном пересечении границы.
В январе СК возбудил уголовное дело против американского наемника Майкла Джонса за участие в террористической деятельности и незаконное вторжение в Курскую область в декабре 2024 года. Кроме того, СК возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области. Колумбийский наемник Пабло Пуэнтес Боорхэ был заключен под стражу по подозрению в теракте и наемничестве.