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СК возбудил дело против вторгшегося в Курскую область американского наемника
СК возбудил уголовное дело против наемника из США за вторжение в Курскую область
Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского наемника Майкла Джонса за участие в террористической деятельности и незаконное вторжение в Курскую область в декабре 2024 года, сообщили в ведомстве.
По данным следствия, Джонс обвиняется в заочном порядке по статьям о совершении террористического акта и наемничестве. Он подозревается в том, что в декабре 2024 года, вооруженный боевым оружием, незаконно пересек государственную границу России и вторгся на территорию Курской области в составе украинских вооруженных формирований, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.
По информации следствия, целью Джонса было совершение теракта, дестабилизация работы органов власти, запугивание населения и нанесение значительного имущественного ущерба. Преступления были направлены против мирных граждан, что усугубляет тяжесть подозреваемых действий.
Уголовное дело возбуждено за совершение террористического акта и наемничество.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области. Колумбийский наемник Пабло Пуэнтес Боорхэ был заключен под стражу по подозрению в теракте и наемничестве.
Суд в Москве заочно арестовал гражданку Дании Аннабель Йоргенсен по обвинению в наемничестве и терроризме.