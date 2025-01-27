СК возбудил дело против вторгшегося в Курскую область американского наемника

СК возбудил уголовное дело против наемника из США за вторжение в Курскую область

Tекст: Вера Басилая

По данным следствия, Джонс обвиняется в заочном порядке по статьям о совершении террористического акта и наемничестве. Он подозревается в том, что в декабре 2024 года, вооруженный боевым оружием, незаконно пересек государственную границу России и вторгся на территорию Курской области в составе украинских вооруженных формирований, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

По информации следствия, целью Джонса было совершение теракта, дестабилизация работы органов власти, запугивание населения и нанесение значительного имущественного ущерба. Преступления были направлены против мирных граждан, что усугубляет тяжесть подозреваемых действий.

Уголовное дело возбуждено за совершение террористического акта и наемничество.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области. Колумбийский наемник Пабло Пуэнтес Боорхэ был заключен под стражу по подозрению в теракте и наемничестве.

Суд в Москве заочно арестовал гражданку Дании Аннабель Йоргенсен по обвинению в наемничестве и терроризме.

