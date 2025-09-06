Россиян освободили после задержания за поцелуй в мечети Стамбула

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел 26 августа в районе Ускюдар на азиатской стороне Стамбула, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA.

Россиянин и его подруга сначала фотографировались в мечети, затем поцеловались, что попало на видео и вызвало негативную реакцию. На допросе в полиции россиянин принес извинения и сообщил, что не знал о запрете на такие действия в мечети.

Против пары завели уголовное дело по обвинению в оскорблении религиозных ценностей, по которому им может грозить до одного года тюрьмы.

При этом в генконсульстве России заявили, что россиян действительно задерживали, но после разговора с полицией их отпустили на свободу. Дипломаты подчеркнули, что после инцидента россияне не обращались в генконсульство.

Источник агентства пояснил, что пара уже покинула Турцию.

