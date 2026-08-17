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Булаев: ЦИК исключит «Яблоко» из бюллетеней после решения Верховного суда
Центральная избирательная комиссия России изменит избирательные бюллетени, удалив информацию о партии «Яблоко» после отмены регистрации ее федерального списка кандидатов в Госдуму, сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Центризбирком будет обязан рассмотреть вопрос об изменении в избирательном бюллетене после получения решения суда, передает «Интерфакс». «После получения решения суда, ЦИК обязан будет рассмотреть вопрос о внесении изменений в бюллетень», – заявил Булаев.
Заместитель председателя ЦИК пояснил, что закон требует удаления информации о партии, регистрация которой отменена. Поскольку бюллетени еще не изготавливались, данные о «Яблоке» будут просто исключены из них.
В понедельник Верховный суд России признал законной отмену регистрации списка кандидатов от «Яблока». Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, решение вступило в законную силу. Партия намерена обжаловать его в президиуме Верховного суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 августа Верховный суд России лишил партию «Яблоко» права участвовать в парламентских выборах.
Позже представители политической организации направили апелляцию на данный судебный вердикт.
В итоге высшая инстанция отклонила жалобу на отмену регистрации федерального списка кандидатов.