  • Новость часаWSJ: США ограничили применение своего оружия для Украины
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    Удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии
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    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

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    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Для российских туристов открылись новые дороги на юг

    Спецоперация меняет формат отпусков, в том числе и внутри России. Украинские ракетные атаки на юге, закрытые аэропорты – всё это порождает опасения насчет отдыха в Крыму. Но Крым и соседние регионы ждут и готовы показать себя с лучшей стороны.

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    31 мая 2024, 18:20 • Инфографика

    Сколько оружия получила за год Российская армия

    Правда и победа

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    Министерство обороны официально подвело итоги производства систем вооружений за 2023 год. Речь идет о поставках авиатехникибронетанковой техники, артиллерийских систем, стрелковых вооружений и многих других. Подробнее об итогах поставок в войска – в нашей инфографике.

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    Российское зерно найдет новых покупателей вместо Европы

    Европа вводит заградительные пошлины на российское и белорусское зерно. По сути, это означает остановку экспорта из России. Почему Брюссель продолжал покупать российское зерно, несмотря на разрыв многих экономических связей? И к чему приведет этот новый запрет? Подробности

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    Трампу приписали желание бомбить Москву с особым умыслом

    Одна из главных газет США сообщила об обещании Дональда Трампа разбомбить Москву и Пекин ради спасения Украины и Тайваня. Насколько можно доверять таким заявлениям? И в чем умысел тех, кто морально готовит американцев к войне с Россией и Китаем? Подробности

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    Россия разрывает логистические артерии ВСУ

    Россия усилила системную работу по уничтожению железнодорожной инфраструктуры, снабжающей украинскую армию. Примером этому стала серия ударов по ж/д станциям и составам, в том числе с бронетехникой. «Мы создаем непреодолимое препятствие для восстановления боеспособности частей ВСУ», объясняют эксперты и указывают на связь этих ударов с активностью российской армии на передовой. Подробности

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    Осуждение Трампа дает надежду на смуту в США

    Жюри присяжных в Нью-Йорке признало Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в махинациях с финансовой отчетностью, за что ему грозит 136 лет тюрьмы. С одной стороны, это последний шанс Джо Байдена остаться президентом. С другой – это открывает дорогу для такого развития событий, при котором США будут вынуждены уйти с Украины. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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