Сколько оружия получила за год Российская армия

За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.5 комментариев
Сколько оружия получила за год Российская армияПравда и победа
Министерство обороны официально подвело итоги производства систем вооружений за 2023 год. Речь идет о поставках авиатехники, бронетанковой техники, артиллерийских систем, стрелковых вооружений и многих других. Подробнее об итогах поставок в войска – в нашей инфографике.