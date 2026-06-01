Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.
Два футболиста из РПЛ вошли в состав сборной Мексики на чемпионат мира
Защитник столичного «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник «Динамо» Луис Чавес представят национальную команду на предстоящем мировом первенстве по футболу.
Окончательный список футболистов для участия в турнире опубликовала пресс-служба команды, передает ТАСС. Помимо представителей российского чемпионата, в заявку попал 40-летний голкипер Гильермо Очоа.
Мировое первенство пройдет на территории США, Канады и Мексики в период с 11 июня по 19 июля. В текущем розыгрыше впервые за всю историю соревнований примут участие 48 национальных команд.
В матче открытия 11 июня мексиканские футболисты встретятся со сборной ЮАР. На групповом этапе хозяевам турнира также предстоит сыграть против национальных команд Республики Корея и Чехии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Мексики предприняли дополнительные меры безопасности перед турниром.
В апреле Сесар Монтес забил гол за «Локомотив» в московском дерби.
Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил высокий уровень доверия к стране-хозяйке чемпионата.