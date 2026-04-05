Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Футболисты «Спартака» обыграли «Локомотив» в московском дерби
Московский «Спартак» на своем поле оказался сильнее столичного «Локомотива» и одержал победу со счетом 2:1 благодаря голам Барко и Солари.
Встреча прошла на поле «Спартака» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу хозяев, передает РИА «Новости».
В составе «Спартака» отличились Эсекьель Барко, реализовавший пенальти на 66-й минуте игры, и Пабло Солари, забивший победный гол на 83-й минуте.
У гостей гол престижа после подачи с углового на 23-й минуте забил Сесар Монтес. Голевую передачу на него оформил Алексей Батраков. На 72-й минуте защитник «Локомотива» Евгений Морозов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
В первом круге «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» со счетом 4:2. В нынешнем сезоне Батраков отметился 12 голами и девятью результативными передачами, став лучшим бомбардиром и ассистентом команды.
После матча команда Хуана Карлоса Карседо занимает шестое место в турнирной таблице с 41 очком, а «Локомотив» идет третьим с 44 баллами.
В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Локомотив» примет махачкалинское «Динамо».
Как писала газета ВЗГЛЯД, футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 обыграли тольяттинский «Акрон» в матче 23-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) в Самаре. «Зенит» обыграл «Крылья Советов» и возглавил таблицу РПЛ.
Определились все 48 команд, которые примут участие в чемпионате мира по футболу с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.