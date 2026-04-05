Футболисты «Спартака» обыграли «Локомотив» в московском дерби

Tекст: Катерина Туманова

Встреча прошла на поле «Спартака» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу хозяев, передает РИА «Новости».

В составе «Спартака» отличились Эсекьель Барко, реализовавший пенальти на 66-й минуте игры, и Пабло Солари, забивший победный гол на 83-й минуте.

У гостей гол престижа после подачи с углового на 23-й минуте забил Сесар Монтес. Голевую передачу на него оформил Алексей Батраков. На 72-й минуте защитник «Локомотива» Евгений Морозов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В первом круге «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» со счетом 4:2. В нынешнем сезоне Батраков отметился 12 голами и девятью результативными передачами, став лучшим бомбардиром и ассистентом команды.

После матча команда Хуана Карлоса Карседо занимает шестое место в турнирной таблице с 41 очком, а «Локомотив» идет третьим с 44 баллами.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Локомотив» примет махачкалинское «Динамо».

Как писала газета ВЗГЛЯД, футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 обыграли тольяттинский «Акрон» в матче 23-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) в Самаре. «Зенит» обыграл «Крылья Советов» и возглавил таблицу РПЛ.

