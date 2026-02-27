  • Новость часаПосле обстрела ВСУ около 60 тыс. жителей Белгорода остались без света
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    27 февраля 2026, 08:10 • Новости дня

    Президент ФИФА подтвердил доверие Мексике перед ЧМ-2026

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подтвердил высокий уровень доверия к Мексике в преддверии чемпионата мира 2026 года, сообщила мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум по итогам телефонного разговора с Инфантино.

    Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино подтвердил высокий уровень доверия к Мексике в телефонном разговоре с главой страны Клаудией Шейнбаум, передает ТАСС. По словам Шейнбаум, обсуждение было посвящено подготовке к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в Канаде, Мексике и США.

    Шейнбаум заявила: «Я провела телефонный разговор с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Мы, как и прежде, продолжаем работать в целях успешного проведения чемпионата мира по футболу 2026 года». Она также отметила, что обе стороны подтвердили взаимное доверие к стране.

    Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые соберет 48 команд. Турнир стартует 11 июня с матча в Мексике, а финал пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что нестабильность в Мексике обостряется из-за вмешательства организованных преступных группировок. Власти страны столкнулись с ростом насилия после убийства крупного наркобарона.

    26 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночью на четверг в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры, а также военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении в канале Max Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотиками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам предполетной подготовки и запуска беспилотников.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 136 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 117 435 беспилотников, 651 ЗРК, 27 890 танков и других бронемашин, 1 674 боевые машины РСЗО, 33 490 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 322 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне войска России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК Украины. Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта. До этого они также поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    26 февраля 2026, 18:07 • Новости дня
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на использование канцлером Германии Мерцем цитат французского писателя, вдохновлявшего Геббельса, в своих антироссийских заявлениях.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих антироссийских заявлениях использует цитаты Астольфа де Кюстина, французского писателя XIX века, чьи труды вдохновляли Йозефа Геббельса. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что подобное невежество и цитирование идейных вдохновителей нацистов политиками Германии представляет опасность для самих немцев, передает ТАСС.

    На брифинге Захарова подчеркнула, что Мерц уже второй раз за неделю процитировал де Кюстина, назвав Россию страной «в глубочайшем варварстве». «Нет, то, что у немецких, германских политиков с образованием, логикой и вообще кругозором большие проблемы, мы это поняли. Но не надо вновь и вновь об этом напоминать», – заявила Захарова. Она добавила, что канцлер Германии продемонстрировал, кого считает своими политическими кумирами.

    Захарова уточнила, что спустя примерно сто лет после публикации трудов де Кюстина, Геббельс лично приказал переиздать его книги, и выразила уверенность, что об этом не знают ни Мерц, ни его советники. Дипломат напомнила, что римляне называли варварами как раз германские племена, которые в итоге разрушили Рим.

    Она также высказалась о современных проявлениях русофобии в Германии, подчеркнув сомнительность цивилизованности страны, где «грабеж чужого имущества» на таможне становится нормой.

    По мнению Захаровой, нынешняя ситуация вызывает вопросы к гражданам Германии относительно незнания их чиновниками элементарных фактов, таких как статус Гренландии в ЕС, и использования канцлером цитат, вдохновлявших Геббельса. Она заключила, что эта история в первую очередь опасна для самих немцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров, несмотря на экономическое превосходство.

    Также он заявлял о готовности Евросоюза к переговорам с Россией. Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    26 февраля 2026, 11:06 • Новости дня
    Житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова
    Житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков столкнулся с неожиданной реакцией гражданина, когда попросил подбросить его до железнодорожного переезда из-за неисправности состава.

    Губернатор рассказал в своем Telegram-канале, что возвращался из командировки, однако его поезд сломался недалеко от регионального центра.

    Глава региона попытался найти транспорт и обратился с просьбой к местному жителю, но получил категорический отказ.

    «Представился, попросил доехать до железнодорожного переезда, мне кажется, там метров 600–700 было... Местный житель отказался подвезти», – написал он.

    По словам Гладкова, на переезде его уже ждал автомобиль, присланный главой Яковлевского округа Олегом Медведевым. Губернатор предположил, что поведение мужчины вызвано обидой на власть, и поручил подчиненным выяснить причины такого отношения.

    До этого Гладков застревал в лифте из-за аварийного отключения электричества.

    26 февраля 2026, 15:21 • Новости дня
    Пашинян рассказал о планах Армении по будущему российской военной базы в Гюмри
    Пашинян рассказал о планах Армении по будущему российской военной базы в Гюмри
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о фазе трансформации отношений с Россией, подчеркнув отсутствие планов по выводу российской базы из Гюмри.

    Отношения Еревана и Москвы находятся на этапе трансформации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в Польше, передает РБК. По его словам, Армения сейчас формирует новые отношения с Россией. Прямую речь главы правительства приводит Aurora News: «Наши отношения с Россией находятся в фазе трансформации, мы формируем новые отношения с Российской Федерацией».

    Пашинян также отметил, что Организация Договора о коллективной безопасности, по его мнению, «неадекватно отреагировала» на вызовы безопасности, с которыми сталкивалась Армения в последние годы. Тем не менее, премьер выделил решающую роль России и лично президента Владимира Путина в установлении перемирия между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, как сообщает CivilNet.

    Он добавил, что у Армении нет планов выводить российскую 102-ю военную базу, расположенную в Гюмри. По словам Пашиняна, несмотря на перемены, между странами сохраняются экономические и политические связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страны ОДКБ с пониманием относятся к временному решению Армении не участвовать в работе организации.

    В декабре 2024 года Пашинян заявил о разрыве отношений Армении с ОДКБ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что будет с Арменией без ОДКБ.


    26 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    @ MARCIN OBARA/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая в Сейме, призвал страну готовиться к войне, которую, по его словам, «видели деды и прадеды».

    Сикорский, слова которого приводит RMF24, напомнил о заявлениях западных разведок, которые прогнозируют возможность «нападения России на страны НАТО» в ближайшем будущем, передает «Московский комсомолец».

    Он подчеркнул рост числа диверсий на территории Европы, включая Польшу, а также упомянул о случаях появления беспилотников в польском воздушном пространстве.

    По мнению министра, осознание опасности может либо парализовать общество, либо мобилизовать его, и Польша не может позволить себе бездействие или успокоение, считая, что конфликт ее не коснется.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО.

    26 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Кремль признал падение нефтегазовых доходов России
    Кремль признал падение нефтегазовых доходов России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Падение доходов от продажи нефти и газа для российского бюджета есть, но оно частично компенсируется ростом других доходов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, в России есть падение нефтегазовых доходов.

    «Частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, о чем, собственно, говорил премьер-министр (Михаил Мишусти) вчера», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Ранее Мишустин заявил о быстром росте платформенной экономики в России.

    26 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Франции сочло публикацию СВР РФ по теме передачи ядерной бомбы Украине проявлением агрессивного поведения России.

    Париж считает публикацию Службой внешней разведки России данных о подготовке Францией и Британией передачи Украине ядерной бомбы проявлением агрессивного поведения. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, передает ТАСС.

    «Два дня назад Россия продемонстрировала чрезвычайно агрессивное поведение, выдвинув совершенно абсурдные обвинения», – заявил Конфавре на брифинге. По его словам, французское внешнеполитическое ведомство ограничилось реакцией через свой аккаунт French Response в соцсетях, не публикуя отдельного официального заявления.

    Журналист задал вопрос о заявлениях МИД РФ по поводу возможной отправки военных Франции и Британии на Украину, но представитель МИД Франции акцентировал внимание именно на публикации СВР. Конфавре обвинил Россию в эскалации конфликта, не вдаваясь в детали обсуждения западных военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие Киеву.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подготовил программное заявление для нации о ядерном сдерживании и безопасности Европы.


    26 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный прогноз по курсу доллара на текущий год составляет 85-90 рублей, сообщил глава «Сбера» Герман Греф в ходе разговора с аналитиками и журналистами.

    При этом он отметил, что его личная оценка курса на конец года – 95-100 рублей за доллар, передает РИА «Новости».

    По словам Грефа, нынешняя ситуация не позволяет ожидать крепкого рубля. «Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям», – заявил он. Он подчеркнул, что платежный баланс в прошлом году составил 40 млрд долларов, а в этом году, по прогнозам, может снизиться до 10 млрд долларов.

    Греф добавил, что курс 80 рублей за доллар при таких параметрах был бы невероятным и противоречит теории, логике и практике. Он отметил, что многое зависит от политики Центрального банка и решений по операции зеркалирования. Также глава «Сбера» напомнил о заявлении министра финансов о снижении цены отсечения.

    По мнению Грефа, рубль начнет расти уже со второго квартала, однако темпы роста пока невозможно оценить.

    Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что курс доллара к концу года прогнозируется в диапазоне 87–89 рублей.

    26 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Выгнанный с ОИ украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий
    @ IMAGO/Chai von der Laage/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выгнанный с Олимпиады из-за шлема украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время выступления в Верховной раде назвал олимпийского чемпиона Сергея Бубку предателем и потребовал лишить его званий.

    Владислав Гераскевич на пленарном заседании Верховной рады обвинил олимпийского чемпиона Сергея Бубку в коллаборационизме, передает РИА «Новости».

    «Призываю содействовать тому, чтобы господин Бубка был лишен награды путем введения против него санкций», – заявил Гераскевич.

    По словам спортсмена, Бубка сотрудничает с Россией, что, по его мнению, делает неприемлемым его пребывание среди героев Украины.

    Ранее Владимир Зеленский своим указом прекратил выплату государственных стипендий Сергею Бубке и другим титулованным украинским атлетам. В документе отмечается, что Бубка, олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по прыжкам с шестом, лишается государственной поддержки.

    Сергей Бубка известен как первый спортсмен, преодолевший планку в шесть метров в прыжках с шестом. Ему 62 года, он числится соучредителем ООО «Монблан», зарегистрированного в Донецке, а также двух других компаний, работающих на территории России. С 2005 по 2022 год Бубка возглавлял Олимпийский комитет Украины, а в 2024 году был переизбран членом Международного олимпийского комитета. По информации СМИ, Бубка проживает в Монако.

    Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу участвовать в Олимпийских играх 2026 года.

    Атлет надел на соревнования шлем с фотографиями погибших военных и политическими лозунгами.

    МОК обратился к спортсменам Украины с просьбой не устраивать акции протеста против российских участников.

    26 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Управляющая пиццерией «Додо» уволилась после скандала с собакой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После увольнения курьера за помощь бездомной собаке управляющая челябинской пиццерией «Додо» ушла из компании и уехала из города.

    Управляющая одной из челябинских пиццерий сети «Додо» покинула работу после скандала с увольнением курьера, сообщает Telegram-канал компании. Ранее женщину отстранили от работы после того, как она уволила курьера за то, что он укрыл пледом бездомную собаку возле заведения, используя для этого плед, принадлежавший компании.

    В заявлении компании говорится: «Управляющая Юлия приняла решение покинуть компанию. Она тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся. Мы понимаем ее решение – она испытывала давление и получала угрозы, поэтому сейчас ей нужны время и тишина. Несмотря ни на что, мы поддержим ее в этот непростой период. От лица компании просим остановить давление и проявить уважение к частной жизни».

    Основатель «Додо» Федор Овчинников в своих соцсетях отметил, что женщину никто не увольнял «чтобы погасить негатив». Он считает, что сейчас необходимо защитить бывшую управляющую от травли и сделать системные выводы из ситуации.

    Бывший курьер Михаил Савицкий также призвал прекратить травлю управляющей. По его словам, нельзя допускать, чтобы история о добре превращалась в ненависть, и если общество желает решать проблемы, путь травли не должен рассматриваться как вариант.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Додо» решила оплатить лечение и содержание собаки в приюте после увольнения курьера в Челябинске за заботу о бездомном животном.

    Позже руководство сети пиццерий «Додо Пицца» извинилось перед сотрудником, который потерял работу из-за помощи собаке.

    26 февраля 2026, 22:33 • Новости дня
    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ

    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Французский регулятор цифровых коммуникаций обязал интернет-провайдеров ограничить доступ к контенту 35 сайтов российских СМИ и доступ к ТВ и радио России через стриминговые платформы, сообщает в четверг газета Le Figaro.

    Государственное управление по регулированию аудиовизуальных коммуникаций распорядилось перекрыть доступ к вещанию из России. Под ограничения попали стриминговые платформы и веб-страницы, пишет газета Le Figaro, передает «Интерфакс».

    «После официального уведомления, адресованного поставщикам услуг, Arcom потребовал в связи с этим от интернет-провайдеров, поставщиков услуг разрешения доменных имен и поисковых систем приступить к блокировке и удалению ссылок на 35 официальных сайтов российских СМИ, подпадающих под санкции», – приводит издание заявление регулятора.

    В ведомстве также отметили, что принимают исчерпывающие меры для остановки трансляции находящихся под европейскими санкциями медиа. Запрет распространяется и на воспроизведение контента на доступных в республике онлайн-платформах.

    Ранее французский медиарегулятор Arcom ранее запретил вещание Пятого канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза.

    Брюссель в рамках 16 пакета ограничений ввел запрет на работу восьми российских СМИ в Европе.

    МИД России заявил о готовности отменить ответные меры при условии снятия рестрикций с отечественных изданий.

    26 февраля 2026, 12:02 • Новости дня
    ФСБ в Петербурге предотвратила покушение на высокопоставленного военного
    ФСБ в Петербурге предотвратила покушение на высокопоставленного военного
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Петербурге двое россиян, работавших на украинские спецслужбы, готовили покушение на российского высокопоставленного военного, их задержали, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Россияне планировали покушение на представителя оборонного ведомства с помощью самодельной бомбы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Как выяснилось, фигуранты переписывались с украинскими кураторами в Telegram. По их указке исполнители достали бомбу из тайника, выследили жертву и заминировали машину, но устройство удалось вовремя обнаружить и обезвредить.

    Подозреваемые уже сознались в содеянном. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    До этого ФСБ в Ставрополе ликвидировала агента украинских спецслужб при подготовке теракта в период праздничных мероприятий. В Тюменской области силовики предотвратили покушение на российского военнослужащего и нейтрализовали преступника ответным огнем.

    Также спецслужба срывала планы украинской разведки по устранению трех высокопоставленных военных в Москве через доставку заминированных подарков.

    26 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
    @ кадр из видео

    Американские СМИ раскрыли возможные цели запуска секретного китайского космического шаттла, старт которого состоялся в начале февраля с космодрома Цзюцюань. Речь идет о многоразовом аппарате Shendong («Божественный дракон»), который совершил уже четвертый полет.

    Официально Пекин заявляет, что аппарат предназначен для «технологической проверки многоразовых космических кораблей» и должен способствовать «мирному использованию космоса». Однако эксперты считают, что за этими формулировками могут скрываться более сложные задачи, пишет Futurism.

    Аналитики обращают внимание на предыдущие миссии китайского шаттла. Третий полет завершился в сентябре 2024 года после 267 дней пребывания на орбите. Тогда китайская сторона заявила, что успех миссии подтверждает зрелость технологий многоразовых аппаратов.

    В то же время наблюдатели отмечали, что во время прошлых запусков Shendong выводил на орбиту небольшие объекты. Их фиксировали американские военные и независимые астрономы. По мнению ряда специалистов, Китай может отрабатывать операции сближения и маневрирования с другими космическими объектами, так называемые RPO (Rendezvous and Proximity Operations, сближение и операции в непосредственной близости – прим. ВЗГЛЯД).

    Американские СМИ подчеркивают, что Китай развивает эту программу на фоне аналогичных разработок США. В частности, секретный космический самолет X-37B, созданный компанией Boeing и эксплуатируемый United States Space Force, уже более десяти лет выполняет засекреченные миссии. За это время аппарат совершил семь полетов и провел в космосе в общей сложности тысячи суток.

    По оценкам экспертов, с учетом характеристик ракеты Long March 2F китайский аппарат может быть сопоставим по размерам с X-37B. Наблюдатели не исключают, что программы двух стран свидетельствуют о нарастающей конкуренции ведущих держав за технологическое и стратегическое превосходство на орбите.

    Ранее астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой спутниковой группировки Маска.

    26 февраля 2026, 22:47 • Новости дня
    Полиция нашла пропавшую в Смоленске девочку в доме на ее улице

    Tекст: Денис Тельманов

    В Смоленске девятилетнюю девочку, пропавшую ранее, обнаружили живой в квартире на той же улице, где она живет.

    Пропавшую девятилетнюю девочку в Смоленске нашли вечером сотрудники уголовного розыска, передает РИА «Новости». По информации поискового отряда «Сальвар», ребенок находился в одной из квартир дома на той же улице, где проживает вместе с семьей.

    Согласно сообщению официального представителя МВД Ирины Волк, девочка была найдена в квартире города, где находился и мужчина 1983 года рождения.

    Следственный комитет России ранее сообщил, что подозреваемый в похищении ребенка был установлен и задержан, сейчас с ним работают следователи.

    В региональных силовых структурах уточнили, что ребенок был обнаружен в квартире сожительницы подозреваемого. Девочка жива, ее состояние не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Следственного управления СК России по региону возбудили уголовное дело по факту исчезновения девятилетней девочки в Смоленске.

    Девочка была обнаружена живой на третий день поисков и сейчас находится под наблюдением врачей.

    Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка, отказался давать показания и потребовал адвоката.

    26 февраля 2026, 13:36 • Новости дня
    Госдума запретила выдачу другим странам воевавших за Россию иностранцев
    Госдума запретила выдачу другим странам воевавших за Россию иностранцев
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах РФ и участвовавшего в боевых действиях в составе ВС РФ.

    Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, запрещающий выдачу иностранных граждан, служащих в Вооружённых силах России, другим странам для уголовного преследования, передает РИА «Новости».

    Новый закон также касается лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в ВС РФ и участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ или других воинских формированиях.

    Законопроект был внесён правительством России и предполагает изменения в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно новым положениям, если иностранное государство запрашивает выдачу иностранного гражданина или лица без гражданства, служившего по контракту и принимавшего участие в боевых действиях в составе российских воинских формирований, российские власти обязаны отказать в выдаче.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила запрет на депортацию иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в России.

