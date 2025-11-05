Times: Украина не получит всех денег от продажи «Челси» Абрамовичем

Tекст: Алексей Дегтярев

Значительная часть средств от продажи клуба ушла на погашение кредитов, предоставленных Абрамовичу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

Всего из вырученных 2,35 млрд фунтов стерлингов около 1,54 млрд фунтов было направлено на оплату долгов офшорным компаниям российского бизнесмена.

В финансовых документах отмечается, что только «чистая выручка» после урегулирования всех кредитных обязательств может быть передана благотворительному фонду, а речь идет примерно о 987 млн фунтов стерлингов.

Однако эксперты считают, что эти деньги вряд ли дойдут до Украины. Британский эксперт по финансовым вопросам в футболе Киран Магуайр заявил, что ожидания того, что вся выручка от продажи «Челси» пойдет «пострадавшим от войны», была преувеличена.

Также сообщается, что часть средств продолжает оставаться замороженной на счетах компании Fordstam, связанной с Абрамовичем. Британское правительство до сих пор не основало фонд, который был обещан для направления этих средств, несмотря на публичные заявления о поддержке гуманитарных программ на Украине.

Между бывшим владельцем «Челси» и правительством Британии продолжается спор о том, как именно должны быть использованы деньги.

В 2023 году Абрамович отказался передавать 2,3 млрд фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба «Челси» исключительно Украине.