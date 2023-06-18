Daily Mail: Абрамович отказался перечислять Украине деньги от продажи «Челси»

Бизнесмен Роман Абрамович отказывается передавать 2,3 млрд фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба «Челси» исключительно Украине, он также хочет направить средства пострадавшим в России, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в британском МИДе.

Источник отметил, что правительство Британии и Еврокомиссия не готовы одобрить намерения господина Абрамовича, пишет Daily Mail.

Он также напомнил, что на минувшей недели глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что нет гарантии, что перевод средств от продажи «Челси» Украине будет осуществлен до ухода британского правительства в отпуск в июле. Также он отметил, что правительство хочет быть уверено в том, что деньги «идут исключительно тем, кому они предназначены».

Источник, близкий к средствам Абрамовича, заявил, что британские власти надеются, что средства миллиардера поступят на Украину до наступления зимы, но пока таких гарантий нет.

Ранее правительство Великобритании выдало лицензию, разрешающую продажу лондонского футбольного клуба «Челси».