Daily Mail: Абрамович отказался перечислять Украине деньги от продажи «Челси»

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18 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:02  |  vz.ru
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Россия вкладывается в судостроение по-крупному

Россия построит в разы больше торговых судов в следующие пять лет Михаил Голенков/РИА Новости
Следующие пять лет станут для гражданского судостроения знаковыми. Государство готово вложить колоссальные средства для кратного роста числа построенных морских и речных судов. За прошлые десять лет выпустили 100 судов, а в ближайшие пять лет планируется построить около 260 судов. Это не только поможет подняться всему судостроению в стране, но и расширит возможности России в торговле с дружественными странами.  Подробности...
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Африканский вояж в Киев закончился в пользу России

Список посредников, уже состоящий из Китая, Турции, ОАЭ и ряда других стран, пополнился за счет Африки REUTERS/Gleb Garanich
Делегация из глав шести африканских государств, возглавляемая президентом ЮАР, прилетела в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным. Днем ранее эта делегация была в Киеве, где встречалась с Владимиром Зеленским. Украинцы решили встретить африканцев «по-европейски», в итоге унизив их и провалив весь визит с деятельной помощью поляков.  Подробности...
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Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
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Украина исчерпала пророссийский мобилизационный ресурс

ВСУ почувствовали острый дефицит живой силы Latin America News Agency/Reuters
Пока ВСУ пытаются добиться хоть каких-то убедительных успехов на фронте, на Западной Украине объявили всеобщую мобилизацию. Тем, кто попытается уклониться от службы, грозят штрафами и тюрьмой. При этом ранее резервы противник пополнял преимущественно за счет пророссийски настроенных регионов. Почему Украина взялась за западную часть страны и кто на самом деле отправится на фронт? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Они начали эту бойню в 2014-м

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы похоронили десятки подопечных, чьи жизни посыпались после 2014-го. Кто без дома, кто без здоровья и родственников. И все эти люди – пыль на сапогах для западного мира, ничто для наших либералов, которые радеют за Украину. Подробности...

Путин дал гарантии мировому большинству

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На Петербургском международном экономическом форуме Путин показал, что Россия не «пустышка», у которой нечего противопоставить внешним угрозам, а держава, способная предоставить силовое обеспечение своим внешнеэкономическим планам. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Эльфы и орки в Москве 1953-го

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Закладочек-маячков «для своих» в фильме «За нас с вами» разбросано множество. Это образец эрзац-мифа, созданного несколькими поколениями интеллигенции времен Российской империи, Советского Союза и постсоветской России. Миф этот подпитывается генетическими страхами и фантомными болями. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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Два удара по Байдену

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: На Запорожском направлении за сутки уничтожено свыше 200 украинских военных и 33 танка
    Путин: На Украине «между собой в разговорах» подтверждают высокие потери Песков заявил о переходе СВО в «войну между Москвой и коллективным Западом» Генсек НАТО выступил против «псевдомира» на Украине Российским банкам ограничили переводы в юанях
    Путин предположил, где может находиться Залужный Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе ликвидирован под Артемовском МИД Китая разъяснил США главное правило международных отношений Абрамович отказался перечислять Украине деньги от продажи «Челси»
    Сенатор: Встреча с Путиным показала, что Африка просыпается В США рассказали о разгроме Россией колонн ВСУ с западной техникой Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины Умер бывший гитарист группы «Земляне» Сергей Колчин

    Главная тема


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    В Бундестаге резко раскритиковали министров «Бандеру Бербок» и «Володимира Хабека»

    спецоперация на украине


    Состоялось первое боевое применение новейшего дрона-камикадзе «Привет-82»

    Видео

    расширение мобилизации


    Украина исчерпала пророссийский мобилизационный ресурс

    контрнаступление Киева


    Россия заставила ВСУ искать направление главного удара

    интернирование русских


    После поражения на Украине Европа отыграется на релокантах

    Новый кризис


    Косово вышло из-под контроля Запада

    энергетический парадокс


    Киев сам добил украинскую энергетику

    непрошеные советы


    Игорь Мальцев: Немцев уже трясет от требований украинцев

    европейские проблемы


    Дмитрий Орехов: Запад ждет судьба Австралии

    за нас с вами


    Алексей Зензинов: Эльфы и орки в Москве 1953-го

    карикатура


    Немецкий «Леопард» пойман русскими дрессировщиками

    Daily Mail: Абрамович отказался перечислять Украине деньги от продажи «Челси»

    		   
    18 июня 2023, 14:54
    Фото: Михаил Метцель /ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Бизнесмен Роман Абрамович отказывается передавать 2,3 млрд фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба «Челси» исключительно Украине, он также хочет направить средства пострадавшим в России, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в британском МИДе.

    Источник отметил, что правительство Британии и Еврокомиссия не готовы одобрить намерения господина Абрамовича, пишет Daily Mail.

    Он также напомнил, что на минувшей недели глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что нет гарантии, что перевод средств от продажи «Челси» Украине будет осуществлен до ухода британского правительства в отпуск в июле. Также он отметил, что правительство хочет быть уверено в том, что деньги «идут исключительно тем, кому они предназначены».

    Источник, близкий к средствам Абрамовича, заявил, что британские власти надеются, что средства миллиардера поступят на Украину до наступления зимы, но пока таких гарантий нет.

    Ранее правительство Великобритании выдало лицензию, разрешающую продажу лондонского футбольного клуба «Челси».

    Путин показал парафированный проект договора с Украиной, подготовленный в марте 2022 года

    17 июня 2023, 19:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    В ходе встречи с представителями Африки президент России Владимир Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле.

    При содействии президента Турции Тайипа Эрдогана в марте 2022 года прошла серия переговоров между Россией и Украиной по выработке мер доверия и по выработке текста договора, сказал глава государства представителям африканского континента, передает ТАСС.

    «Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.

    Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции.

    Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу.

    Коментарии (100)
    В США рассказали о разгроме Россией колонн ВСУ с западной техникой
    WSJ: ВС России разгромили колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
    		   
    18 июня 2023, 10:43
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Россия, используя преимущество своей военно-воздушной мощи, ударила по колоннам ВСУ, перевозившим современное вооружение, которое Запад передал Украине, пишут американские СМИ.

    В статье Мэтью Люксмура для The Wall Street Journal говорится, что украинской стороне пришлось «приостановить» наступление из-за «неоднозначных» результатов первых атак на российские позиции, передает РИА «Новости».

    Люксмур также указывает на «ограниченность» противовоздушной обороны Киева, которой, по его мнению, воспользовалась Россия.

    Президент Владимир Путин ранее заявил, что вооруженные силы Украины не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении. По словам российского лидера, Украина в ходе контрнаступления потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут.

    Коментарии (26)
    Названа причина, по которой из параллельного импорта могут исчезнуть смартфоны Samsung и LG
    		   
    17 июня 2023, 15:18
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Минцифры и Минпромторг России обсуждают запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран, которые имеют конкурентов в России, а также мобильной техники Samsung и LG, так как есть аналогичные китайские товары.

    Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе ПМЭФ, передает ТАСС.

    По его словам, обсуждается вопрос введения запрета на ввоз тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран. Также обсуждается запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, так как есть китайские аналоги.

    «Отдельно: iPhone не обсуждаем запрет», –  добавил министр.

    Обсуждение только началось, добавил он.

    Коментарии (33)
    Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе ликвидирован под Артемовском
    Военный эксперт Рожин сообщил о ликвидации под Артемовском одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе
    		   
    18 июня 2023, 03:11
    Фото: Celestino Arce Lavin/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Под Артемовском ликвидирован один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Роман Черномаз, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad рассказал, что этот «ярый бандеровец» был снайпером в нацбате четвертой бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Уточняется, что Роман Черномаз – «сын известного украинского националиста Богдана Черномаза».

    Напомним, в апреле также был уничтожен украинский боевик Александр Станков, причастный к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.

    Коментарии (29)
    МИД Китая разъяснил США главное правило международных отношений
    МИД Китая: Военный конфликт между Пекином и Вашингтоном могут вызвать провокации США
    		   
    18 июня 2023, 08:48
    Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин отреагировала на статью Bloomberg под заголовком «Китаю лучше прислушаться к тому, что скажет Блинкен», опубликованную в преддверии визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена.

    Хуа Чуньин на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) разместила скриншот статьи, подчеркнув, что для многих китайских читателей подобная публикация является шантажом. Она отметила, что автору и редактору Bloomberg следовало бы взять уроки истории и географии, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства отметила, что «если неожиданный военный конфликт и возникнет между Китаем и США», то он не будет вызван провокационными действиями с китайской стороны, которая «отправит военные корабли и самолеты к Лос-Анджелесу или к другим берегам Калифорнии».

    Скорее всего, по ее словам, это произойдет из-за военных самолетов и кораблей США вблизи китайской территории. В отношениях со страной размеров Китая главным правилом является взаимное уважение, подчеркнула Хуа Чуньин.

    В статье Bloomberg говорится, что, по мнению Китая, «его отважные пилоты и капитаны кораблей могут отпугнуть американские войска от его берегов рискованными маневрами, но ему не понравится то, что произойдет, если они зайдут слишком далеко».

    Между тем Блинкен в воскресенье прибыл в Пекин, где пробудет 18 и 19 июня.

    Коментарии (20)
    The Times: Британская армия решила отказаться от «слишком мужских званий»
    The Times: ВС Британии решили отказаться от «слишком мужских званий»
    		   
    17 июня 2023, 15:16
    Фото: army.mod.uk
    Текст: Александра Юдина

    Британская армия рассматривает возможность замены таких званий, как стрелок и гвардеец, на гендерно нейтральные термины в связи с их чрезмерной мужественностью, сообщает The Times.

    Как отметил начальник Генерального штаба генерал Патрик Сандерс, в Британии собираются «перечеркнуть вековое наследие боевых традиций, чтобы сделать армию более инклюзивной», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

    Издание поясняет, что изменения станут частью периодического пересмотра терминологии. Кроме того, уточняется, что к этому шагу Сандерса подтолкнули военнослужащие-женщины, которые пожаловались на то, что мужские звания заставляют их чувствовать себя униженными.

    Однако другая часть проходящих службу в «мужских» полках женщин выступила против такого шага. В частности, одна из них призвала начальника генштаба «не сметь отнимать у нее звание стрелка», которым она так гордится».

    Другой военный назвал этот вопрос «чепухой, связанной с культурной войной».

    Издание отмечает, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.

    Напомним, в прошлом году Королевские военно-воздушные силы Великобритании уже отменили слово «авиатор», поменяв его на «авиаспециалиста».

    Коментарии (44)
    Состоялось первое боевое применение новейшего дрона-камикадзе «Привет-82»
    Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт вооруженных сил Украины
    		   
    18 июня 2023, 03:52
    Фото: КБ «Око»/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    В ходе первого боевого применения в зоне специальной военной операции на Украине российский дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт украинских войск, сообщили в конструкторском бюро «Око».

    В КБ сообщили, что от места запуска до цели было около 12 км. БПЛА запустили «из тыла», после чего оператор, который совершал поражение, осуществил «подхват». Как заявили в КБ, первое применение «было успешным», передает ТАСС.

    В КБ пояснили, что технология «подхвата» позволяет оператору, находящемуся «на месте применения», подхватить «выпущенный из тыла и направленный в точку применения» БПЛА, который летит «в режиме радиомолчания». У линии боестолкновения оператор с пультом производит «подхват управления» и направляет беспилотник на цель.

    В КБ подчеркнули «простоту и удобство применения» дрона. Отмечается, что оператор не был обученным пилотом FPV-дрона, его готовили только в КБ, опыт пилотирования дрона «составлял один день», общее время подготовки – пять дней. Кроме того, «команда запуска в принципе ни разу до того не пилотировала» указанный дрон.

    Напомним, дрон может нести груз массой более 5 кг на дальность около 30 км. Его стоимость составляет чуть более 100 тыс. рублей.

    Коментарии (29)
    В Бундестаге резко раскритиковали министров «Бандеру Бербок» и «Володимира Хабека»
    Депутат бундестага Фронмайер осудил Бербок и Хабека за работу на Украину, а не Германию
    		   
    18 июня 2023, 08:17
    Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Депутат Бундестага Маркус Фронмайер раскритиковал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок и министра экономики и вице-канцлера страны Роберта Хабека за то, что они отстаивают украинские, а не германские интересы.

    Фронмайер на заседании Бундестага спросил у Хабека, точно ли тот является министром экономики Германии, а не украинским министром, и поинтересовался, чьи интересы тот представляет – Германии или каких-то других стран. При этом, по его словам, немецким гражданам ответы на эти вопросы известны.

    «У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!» – приводит его слова РИА «Новости».

    Фронмайер напомнил о словах Бербок о том, что обещание Украине важнее мнения немецких избирателей. Кроме того, он выразил возмущение заявлением Хабека о приостановке промышленности в Германии до того, как «замерзнут люди» в случае прекращения поставок российского газа.

    В Кремле ранее отмечали, что с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность Германии в украинский конфликт увеличивается.

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    СМИ: Украина может стать энергохабом Европы к 2050 году
    Forbes.ua: Украине необходимы 400 млрд долларов, чтобы стать энергохабом Европы
    		   
    17 июня 2023, 15:56
    Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в «энергетический хаб Европы» до 2050 года, для реализации программы восстановления Киев хочет запросить 400 млрд долларов.

    Издание отмечает, что производство электричества на Украине вырастет в семь раз, добыча газа – в четыре раза, нефти – более чем в шесть раз, в случае, если в энергетику Украины будет инвестировано более 400 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Forbes.ua.

    Также отмечается, что киевские власти планируют локализовать 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо. Однако угольные теплоэлектростанции планируют при этом «вывести из строя» и заменить их ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане.

    Кроме того, украинские власти намерены построить 69 ГВт электролизеров для производства водорода и увеличить пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны ЕС в пять раз до 10 ГВт.

    Как отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, эти цифры «не имеют никакой связи с реальностью», так как превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию страны.

    Коментарии (65)
    Путин предположил, где может находиться Залужный
    Путин: Залужный может находиться за границей
    		   
    18 июня 2023, 11:21
    Фото: ABACA/Reuters
    Текст: Валентина Григоренко

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может находиться за границей, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с военкорами в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент программы с этой частью общения опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. «Я знаю. Мне кажется, знаю», – ответил российский лидер на вопрос, где находится Залужный. Путин добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВС Украины, «но для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», – уточнил глава государства, передает ТАСС.

    Залужный не появляется в медиапространстве с начала мая. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. Украинские СМИ публиковали короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщал, что Залужный жив, но получил тяжелое ранение после российского удара по командному пункту под Херсоном.

    Коментарии (10)
    Песков заявил о переходе СВО в «войну между Москвой и коллективным Западом»
    Песков заявил, что СВО продолжается как «война между Москвой и коллективным Западом»
    		   
    18 июня 2023, 01:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Специальная военная операция для защиты Донбасса начиналась против киевского режима, но сейчас «продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков счел суверенитет Украины «весьма абстрактным понятием» и заявил, что «у Украины нет суверенитета», как нет «воли, желания, возможности заявлять какую-то суверенную позицию». По его словам, Вашингтон указывает Киеву «что надо делать», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.

    Как заявил пресс-секретарь президента России, вмешательство НАТО осложнило ситуацию и сделало ее «непредсказуемее», но «на общий исход событий» не повлияет – Россия добьется поставленных целей, передает ТАСС.

    Комментируя африканскую инициативу по мирному урегулированию, Песков заявил, что «очень большая часть» ее «абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться». Однако Украина «не так склонна к диалогу», сказал он.

    У России «есть политическая воля» для диалога с Украиной, но «диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет», сказал Песков. Он подчеркнул, что «режим Зеленского, то есть, вернее, сам президент Зеленский, подписал указ, который запрещает президентам Украины вести переговоры с российской стороной». Кроме того, Песков указал, что Россия разделяет заявления канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять каналы общения.

    Напомним, в рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине.

    Коментарии (40)
    Неудачи ВСУ заставили Запад сомневаться в смысле существования НАТО
    Telegraph задалась вопросом о смысле существования НАТО при поражении Украины в конфликте с Россией
    		   
    18 июня 2023, 07:45
    Фото: w80/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Страны НАТО на саммите в Вильнюсе должны задать себе вопрос о том, «какой смысл» в альянсе, если Украина «с мощью НАТО за ее спиной» не может одолеть Россию, заявил обозреватель Ричард Кемп.

    Кемп призвал лидеров стран НАТО быть готовыми к тому, что контрнаступление вооруженных сил Украины, несмотря на всю поддержку Запада, провалится. Кемп заявил, что слова о поддержке Киева звучат все менее уверенно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Он предположил, что в случае провала украинского наступления президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц могут «возобновить свое лоббирование, чтобы подтолкнуть Киев к заключению мирного договора до конца года».

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений контрнаступления.

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    Добровинский об идее вернуть уехавших артистов: Их никто не выгонял

    17 июня 2023, 20:09

    Покинувших Россию артистов никто не выгонял, они уезжали по собственной воле, по собственной воле должны и вернуться, сказал адвокат Александр Добровинский, говоря о предложении режиссера Константина Богомолова, предложившего разрешить покинувшим страну деятелям культуры вернуться обратно.

    «Я прочел мысли Богомолова и не понял ни одной. Режиссер пишет, что надо пустить обратно уехавших деятелей культуры – а разве их кто-то выгонял? Они уезжали по собственной воле, по собственной воле должны и вернуться. Если хотят», – сказал адвокат в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Он отметил, что режиссер упомянул в своем предложении «подростковые обиды», и предположил, что Богомолов, скорее всего, имел в виду статус иноагента, присвоенный ряду артистов. Юрист указал, что с этим «званием» легко расстаться.

    «Кто-нибудь из тех людей, о ком пишет Богомолов, попытался вернуться в Россию, поменять свою политическую позицию и попробовать понять других людей, никуда не уехавших? Нет, таких качующих эмигрантов я не вижу. Если же имеется ввиду «подростковые обиды» общества, не принявшего позицию отъехавших людей, то опять-таки – можно же, если «кочевники» захотят и извинятся», – продолжил адвокат.

    Добровинский усомнился, что такие действия кому-то запрещали. Он также выразил сомнение в том, что кого-то просят вернуться домой со словами «Повинную голову меч не сечет».

    Уехавшие деятели культуры хорошо помнят поговорку о возможности залезть на елку и не поцарапаться, им хочется вернуть потерянные заработки, популярность, обожание и «важнейшую составляющую любого деятеля искусств, а именно – привычную почву для творчества».

    Вместе с тем таким лицам хочется оставаться «про там», будучи «про здесь», им хочется путешествовать, иметь западные визы, гражданства, виды, кредитные карты и доступы в магазины.

    «Но в обострившейся ситуации история про альпинизм на елке становится невозможной. Однако есть еще одна правда. Понятная и последовательная. Помнится, [телеведущая] Ксения Собчак поднимала вопрос о том, что станет с культурной сферой, когда и если не станет [режиссера] Никиты Сергеевича Михалкова? Кто будет тем связующим звеном между легкоранимой «культурной сферой» и руководством страны? По всей видимости, шапку примеряют Собчак и Богомолов. Хотя Михалков еще жив», – заключил юрист.

    Напомним, Богомолов на ПМЭФ заявил, что уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, если люди поняли, что ошиблись.

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    Израиль отказался поставлять Украине летальное оружие
    В разговоре с главой Пентагона Остином министр обороны Израиля Галант отказался поставлять Украине летальное оружие
    		   
    18 июня 2023, 04:13
    Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил руководителю Пентагона Ллойду Остину, что Израиль не станет передавать Украине летальное оружие, сообщил израильский чиновник.

    Галант и Остин встретились на полях саммита министров обороны стран НАТО. Остин попросил Галанта увеличить помощь Украине, а также позвонить министру обороны Украины Алексею Резникову, передает ТАСС со ссылкой на Axios.

    По данным Axios, Галант согласился на разговор с Резниковым. При этом он заявил Остину, что Израиль не станет поставлять Украине летальное оружие. Как сообщил источник издания, Израиль «ясно дал понять Остину, как далеко может зайти», израильская поддержка Украины не будет выходить за пределы гуманитарных и оборонительных возможностей. По словам чиновника, в Белом доме «понимают это».

    «Едиот ахронот» сообщала, что Израиль планирует поставку более 200 списанных танков «Меркава» предыдущих поколений двум странам, одна из которых находится в континентальной Европе. Переговоры идут на фоне возросшего спроса на израильскую военную технику из-за истощившихся арсеналов западных стран после помощи Украине, передает РИА «Новости».

    Глава отдела оборонного экспорта минобороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас заявил Calcalist, что министерство и политическое руководство страны придерживаются «четкой и взвешенной» политики, которая «запрещает» поставки вооружений на Украину.

    Напомним, Украина использовала визит главы израильского МИДа Эли Коэна в Киев для шантажа и вымогательства. Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми высказывал предположение, что Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия.

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    Путин рассказал о приказе одному из трех братьев вернуться из зоны СВО
    Путин рассказал, как отдал одному из трех братьев приказ вернуться из зоны СВО
    		   
    18 июня 2023, 12:07
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, воевавших на Запорожском направлении.

    Фрагмент закрытой встречи главы государства с военкорами показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

    «Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? – Вернусь в зону СВО, к своим товарищам. Практически все! Ну вот стало известно – Юнусбек мне раскрыл – что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший, и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», – приводит его слова РИА «Новости».

    На вопрос военкора, возвращал ли глава государства одного из братьев-десантников «чуть ли не силой», Путин ответил утвердительно. «Да, брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: «Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы». – Нет, я не могу, должен за брата отомстить… – Я уж и так, и так. Потом пришлось сказать: «Это приказ верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть!». Честное слово!» – сказал президент.

    Также в ходе встречи с военкорами Путин отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный, пропавший из медиапространства, может находиться за границей.

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