Путин отметил продолжение расширения военно-технического сотрудничества России
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) с 25-летием образования, особо подчеркнув важность дальнейшего совершенствования сотрудничества несмотря на санкции.
Владимир Путин направил поздравление сотрудникам и ветеранам Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству по случаю 25-летия ведомства. Глава государства выделил значительный вклад ФСВТС в обеспечение безопасности страны и продвижение национальных интересов, сообщается на сайте Кремля.
Путин отметил, что сотрудники ведомства способствуют модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса и укрепляют технологический суверенитет, что содействует развитию экономики России.
«Важно и дальше последовательно совершенствовать вашу деятельность по всем направлениям», – отметил Путин.
В условиях сложной геополитической обстановки и санкционного давления России необходимо продолжать расширять военно-технические связи с зарубежными государствами, четко соблюдать экспортные обязательства и подтверждать свою репутацию надежного делового партнера, отметил президент.
Путин указал, что именно такие шаги являются залогом сохранения ведущих позиций России на мировом рынке вооружений.