    Орбан начал снимать антироссийские санкции
    На Украине остановились все государственные ТЭС
    Мать Зеленского рассказала о детских играх сына с мясорубкой
    Депутат в Орле сгенерировал видео митинга против мэра города Парахина
    Путин сменил замминистра обороны
    Российские военнослужащие водрузили флаги в освобожденном Волчьем
    Кимаковский: ВСУ из Красноармейска уже не выйти
    Глава Пентагона сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
    В Британии спрогнозировали отставку премьера Стармера
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    8 ноября 2025, 18:47 • Новости дня

    Эксперт: В очередном кровавом преступлени Киева Запад вновь обвинил Россию

    Член ОП Григорьев рассказал об убийствах Киевом мирных граждан для ложных обвинений в адрес России

    Эксперт: В очередном кровавом преступлени Киева Запад вновь обвинил Россию
    Tекст: Андрей Резчиков

    «Киев организовывал многочисленные удары по мирным гражданам. Затем на место буквально через пять минут приезжали представители западных СМИ, которые обвиняли в произошедшем Россию», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Так он прокомментировал появление в иностранной прессе видео с убийством украинскими военными беженцев в Харьковской области. При этом в совершении преступления западные СМИ обвинили Россию.

    «В том, что в очередном кровавом преступлении Киева снова обвинена Россия, нет ничего нового. Западные СМИ давно являются элементом пропагандистской машины, которая использует ложь, фейки и убийства, чтобы обвинять Россию. Запад поддерживает эти убийства и скрывает преступления киевского режима», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии.

    Григорьев также возглавляет Международный общественный трибунал по Украине и поэтому знает от многочисленных очевидцев преступлений киевского режима, как тот создает фейки для ложных обвинений в адрес России.

    «У общественного трибунала есть сотни показаний свидетелей. Такого рода украинские фейки специально делаются киевским режимом для западных средств массовой информации. Начиная с 2014 года, на подконтрольных территориях в Донбассе Киев организовывал многочисленные удары по мирным гражданам. Затем на место буквально через пять минут приезжали представители западных СМИ, которые обвиняли в произошедшем Россию», – напомнил Григорьев. При этом войска Донецкой и Луганской народных республик находились на таком далеком расстоянии от места нанесения удара, что «даже теоретически не могли попасть туда», добавил Григорьев.

    По его словам, множество украинских фейков связано с якобы обстрелами Запорожской АЭС со стороны России. «Я лично выезжал на эту АЭС и показывал, что удары наносятся со стороны Украины. При этом мы понимаем, что никакие западные СМИ не эту тему не говорят. Даже МАГАТЭ, чьи представители находятся на станции, боятся рассказать правду», – подчеркнул эксперт.

    «Надо понимать, что Запад всегда будет использовать ложь и организовывать убийства людей только для того, чтобы обвинить Россию. Точно так же фашистская Германия начинала нападение на Польшу по предлогом, что якобы поляки захватили немецкую радиостанцию. А потом стало известно, что это была операция немецких спецслужб с переодетыми уголовниками, которых они потом расстреляли. Европа всегда так действовала и будет действовать», – напоминает Григорьев.

    Для противостояния фейкам, по его словам, у России есть средства, чтобы доносить правду о преступлениях киевских властей. «Нужно использовать любые средства информации, в том числе социальные сети и различные международные площадки. На Западе есть издания, которые готовы говорить правду. Их еще не много, но становится все больше и больше», – отметил собеседник.

    По его словам, необходимо также использовать ООН: при всей ее неээфективности «альтернатив здесь нет». «За последние пару лет состоялось несколько неформальных заседаний Совбеза ООН по формуле Аррии. Постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский рассказывали правду о преступлениях киевского режима», – напомнил Григорьев. По его словам, эту работу надо продолжать, «но с еще большими усилиями и в большем масштабе».

    «Мы видели это раньше, когда Запад использовал разнообразные фейки. Все прекрасно помнят, как в 2003 году на заседании Совбеза ООН госсекретарь США Колин Пауэлл показывал пробирку, в которой, по его утверждению, находились образцы иракского оружия массового поражения», – напомнил собеседник. В августе 1964 года в Тонкинском заливе также произошел инцидент, послуживший поводом для начала полномасштабных действий США во Вьетнаме. «Примеров, где Запад используют ложь, множество. Продукция лжи и пропаганды зародилась на Западе и в Европе столетия назад», – подчеркнул член ОП.

    На этой неделе западные СМИ, включая издание New York Post, опубликовали материалы, в которых утверждается, что российские войска якобы убили дронами на проселочной дороге двух мужчин с белым флагом, эвакуирующихся из села Кругляковка Харьковской области. При этом NYP отмечает, что видео, на основе которого написан материал, было предоставлено украинской стороной.

    Видеозапись с убийством впервые появилась 3 ноября на российских интернет-ресурсах, сообщает Telegram-канала «Русский инженер», а уже 4 ноября этот материал распространили украинские информационные подразделения, наложив на видео символику 77-й десантно-штурмовой бригады ВСУ – соединения, базирующегося на данном участке фронта.

    «Этот вариант позже был подхвачен западными медиа, источником которых выступил канал центра «Spravdi» в социальной сети X. Указанный центр, формально занимающийся опровержением ложных сообщений, по факту занимается их созданием и распространением, а также директивно координирует информационную работу других государственных структур, включая МИД Украины, организуя целевые публикации в западной прессе через иностранных журналистов», – говорится в сообщении.

    Убитых мирных жителей могли уничтожить операторы дронов из состава 77-й бригады ВСУ, которые сочли их «коллаборационистами», чтобы затем в данном убийстве обвинить российских воннослужащих, делают выводы авторы канала.

    7 ноября 2025, 20:02 • Новости дня
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска добились крупного успеха на Запорожском направлении, освобождая населенные пункты в самом центре боевых действий. По информации военного эксперта Юрия Подоляки, утром 7 ноября подразделения группировки «Восток» завершили зачистку Успеновки и после этого стремительным рывком освободили село Сладкое.

    Как отметил эксперт, прорыв достиг глубины около 5 километров и состоялся буквально по следам отступающего противника, что ранее в этом районе не наблюдалось. Этот факт свидетельствует о том, что фронт противника на указанном участке уже нестабилен, передает МК.

    По его словам, российское командование успешно воспользовалось тем, что силы ВСУ были сосредоточены в районах Покровска и Купянска, пытаясь задержать продвижение российских войск там. В результате остальные участки фронта, включая Запорожское направление, оказались ослабленными. При этом группировки российских войск «Север», «Восток», «Центр», «Запад» и «Южная» продолжают оказывать постоянное давление на позиции ВСУ, не давая им возможности стабилизировать оборону.

    Отмечается, что освобождение Успеновки и успешная зачистка Сладкого открывают российским силам дорогу к дальнейшему продвижению в сторону областного центра Запорожья, что может стать значимым тактическим успехом в операции. Отсутствие же у противника значимых резервов, способных стабилизировать ситуацию, лишь усугубляет положение ВСУ на этом направлении.

    Таким образом, российская армия продолжает расширять контролируемую территорию в Запорожской области, продвигаясь на стратегически важных участках и укрепляя свои позиции в регионе. Это демонстрирует не только успешность текущей операции, но и создает предпосылки для дальнейшего изменения баланса сил на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении.

    Около Петровки в Харьковской области пресекли прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через Оскол. Украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Вся группа ГУР ВСУ была уничтожена при попытке этого десантирования.

    8 ноября 2025, 13:56 • Новости дня
    Путин сменил замминистра обороны

    Путин назначил командующего ЮВО Санчика замминистра обороны

    Путин сменил замминистра обороны
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующеий ЮВО Александр Санчик.

    Глава государства освободил Булыгу от должности замминистра обороны и назначил его заместителем секретаря Совбеза России, передает ТАСС.

    Другим указом Путин освободил командующего войсками Южного военного округа Александра Санчика от должности, и назначил его заместителем министра обороны.

    В июне 2024 года президент назначил на должность первого заместителя министра обороны Леонида Горнина.

    8 ноября 2025, 13:38 • Видео
    Азербайджан начал вступать в НАТО

    В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    8 ноября 2025, 11:04 • Новости дня
    Пугачева дала напутствие молодежи

    Пугачева посоветовала молодежи не слушать советы

    Пугачева дала напутствие молодежи
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певица Алла Пугачева провела встречу с блогерами на Кипре, в ходе нее артистка заявила, что молодежи не следует слушать чужих советов.

    «Совет молодежи… Никогда не слушайте советов, молодежь. Действуйте так, как вы хотите, идите в то направление, которое вы хотите, и все», – цитирует Пугачеву «Фонтанка».

    Она добавила, что молодежи нужно заниматься своими делами.

    Напомним, исследование ВЦИОМ показало, что россияне ассоциируют Пугачеву с иностранными агентами, хотя формального такого статуса у нее нет.

    Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявлял, что Пугачева лично просила не выпускать его супругу певицу Валерию на телеканалы.

    7 ноября 2025, 20:10 • Новости дня
    В МВД назвали причину убийства семьи российского криптотрейдера в ОАЭ
    В МВД назвали причину убийства семьи российского криптотрейдера в ОАЭ
    @ Duan Minfu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Семья из Петербурга была похищена и убита в ОАЭ ради вымогательства криптовалюты, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Волк сообщила: «По имеющимся данным, в октябре этого года на территории иностранного государства фигуранты похитили мужчину и его жену с целью вымогательства криптовалюты. Впоследствии злоумышленники убили обоих потерпевших, а тела закопали в пустынной местности», передает ТАСС.

    Следствие установило, что у убийц были сообщники, которые арендовали автомобили и помещения, где супругов удерживали силой. После убийства преступники избавлялись от орудий преступления и личных вещей потерпевших, разбрасывая их по разным эмиратам. Как уточнили в СК РФ, жертвами стали Роман и Анна Новак.

    Напомним, криптотрейдер Роман Новак и его супруга Анна были найдены мертвыми в ОАЭ спустя месяц после исчезновения, подозреваемые в похищении уже задержаны и ожидают экстрадиции в Петербург. Ранее Октябрьский районный суд Петербурга избрал для Константина Шахта меру пресечения в виде заключения под стражу.

    7 ноября 2025, 23:40 • Новости дня
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-премьер и полпред президента по ДФО Юрий Трутнев рассказал, что во время одной из поездок в ДНР он оказался под обстрелом ВСУ и был вынужден применить оружие.

    По словам Трутнева, под Угледаром ему пришлось лично отстреливался из снайперской винтовки, находясь в полуразрушенном здании вместе с другими бойцами, передает ТАСС.

    «Я работал из этого дома [из снайперской винтовки], под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два. Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победит», – рассказал Трутнев автору проекта WarGonzo военкору Семену Пегову.

    В последствии этот дом стали называть «Домом Трутнева». Вице-премьер признался, что ему «очень интересно вернуться в уже освобожденный Угледар».

    Напомним, город Угледар в ДНР был освобожден российскими войсками осенью 2024 года. В боях за город ВСУ потеряли до пяти бригад.

    8 ноября 2025, 07:25 • Новости дня
    Система LazerBuzz научилась уничтожать FPV-дроны за 0,5 сек

    Tекст: Катерина Туманова

    Лазерная система LazerBuzz проекта «Посох» впервые уничтожила FPV-дроны в полностью автоматическом режиме всего за полсекунды.

    Лазерная система противодействия дронам LazerBuzz получила возможность  автоматического режима работы, сообщает ТАСС.

    «Были проведены успешные испытания лазерной системы противодействия дронам LazerBuzz в рамках проекта «Посох», которая получила опцию работы в автоматическом режиме. В ходе испытаний установка поразила FPV-дроны за 0,5 секунды», – рассказали в компании-разработчике.

    Там уточнили, что система полностью готова к применению, в настоящее время идет согласование поставок.

    На испытаниях установка смогла зафиксировать, навестись и уничтожить FPV-дроны менее чем за секунду, причем весь процесс осуществлялся без участия оператора. Систему намерены интегрировать в комплект современного вооружения после согласования необходимых процедур.

    Производитель отмечает перспективность применения установки в условиях современной военной угрозы со стороны беспилотной авиации, в том числе FPV-дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре сообщалось, что боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания.

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны, что делает их неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления.

    В рамках ВЭФ представили FPV-дрон «Ветер-Х», который может выполнять задачи на дистанциях от 30 км благодаря использованию воздушного ретранслятора.


    8 ноября 2025, 02:35 • Новости дня
    Посольство России поддержало оперного певца Абдразакова после скандала в Италии
    Посольство России поддержало оперного певца Абдразакова после скандала в Италии
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское посольство в Италии выразило поддержку оперному певцу Ильдару Абдразакову, чье участие в постановке «Дон Жуан» в Вероне было отменено под давлением русофобствующих недоброжелателей.

    «Посольство России в Италии выражает свою дружескую поддержку заслуженному артисту России, лауреату международных конкурсов, солисту Мариинского и Большого театров Ильдару Амировичу Абдразакову в связи с нападками на него в Италии представителей отдельных русофобствующих оппозиционных политических сил, а также горстки экстремистски настроенных украинских и российских эмигрантов», – сказано в сообщении Telegram-канале дипмиссии.

    Российские дипломаты уточнили, что следствием выпадов русофобов и «при попустительстве итальянских властей» отменено участие Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан» В.А. Моцарта на сцене Филармонического театра Вероны.

    В посольстве выразили надежду на то, что здравомыслящий человек в Италии не согласится с домыслами о том, что исполнение выдающимся басом из России партии Дона Жуана является инструментом «кремлевской пропаганды» и чуть ли не угрозой для Италии.

    Напомним, представители радикальной оппозиции, несколько лет назад покинувшие Россию, развернули в соцсетях кампанию с требованием запретить гастроли Абдразакова в Италии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Валерий Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля с Филармоническим оркестром имени Верди и солистами Мариинского театра, но руководство дворца отменило концерт.

    Российский посол в Италии Алексей Парамонов отметил, что решение властей страны отменить концерт маэстро Валерия Гергиева стало показательным примером антироссийской политики.

    В сентябре Афинский государственный оркестр отменил запланированный на 21 ноября концерт пианиста Дениса Мацуева, сославшись на «международную обстановку».

    7 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    В Казани суд лишил квартиры собственника жилья из-за жалоб соседей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Казани суд лишил прав на жилье собственника квартиры, неоднократно нарушавшего покой и безопасность соседей, а саму квартиру постановил выставить на торги, сообщает прокуратура Татарстана.

    Жители дома на улице Гастелло в Советском районе Казани неоднократно обращались в различные органы власти с жалобами на соседа, который регулярно создавал угрозу для окружающих – он привлекался к ответственности за постоянный шум, употребление наркотиков, а также устраивал ссоры.

    Окружающие также указывали на появление запаха газа, потопы, выпадение оконных стекол и прочие происшествия, создававшие опасность для всего дома, сообщили в прокуратуре Татарстана. Администрация района также выдавала собственнику квартиры письменные предупреждения о нарушении прав жильцов, но ситуация не менялась.

    В итоге прокуратура внесла представление с требованием подать иск о прекращении права собственности на квартиру со стороны проблемного жильца и реализации помещения через публичные торги. После рассмотрения акта прокурорского реагирования администрация подала иск в суд, который признал ответчика утратившим право собственности на жилье.

    Суд постановил, что квартира будет продана на торгах, а оставшиеся после оплаты судебных расходов средства перечислят бывшему собственнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты разъяснили, как правильно действовать в конфликтных ситуациях с беспокойными соседями.

    Петербуржец потребовал через суд выселить кошку и попугая из коммунальной квартиры.

    Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселили из дома по судебному решению.


    8 ноября 2025, 09:14 • Новости дня
    Кабмин заявил об угрозе изоляции России от мирового интернета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство утвердило новые критерии угроз для российских сетей связи, предусматривающие риски отключения Рунета от мировых ресурсов и коммуникаций.

    Как передает ТАСС, кабмин России утвердил перечень видов угроз устойчивости и безопасности интернета, где отдельно отмечается возможность изоляции российских пользователей от зарубежных ресурсов. В списке говорится об угрозах нарушения взаимодействия сети связи общего пользования на территории России с международными сетями, что приведет к невозможности передачи данных и соединения между пользователями разных стран или доступа к ресурсам за рубежом.

    Также правительство включило в перечень невозможность соединения между пользователями внутри России, перебои с доступом к сетевым ресурсам в различных субъектах страны, а также сбои или остановку работы критически важных объектов инфраструктуры. Кроме того, отмечены риски для информационной безопасности автоматизированных систем и ряд иных угроз.

    Документом утвержден порядок выявления подобных угроз и определены механизмы передачи обязательных к исполнению указаний Роскомнадзора операторам связи, владельцам точек обмена трафиком и управляющим сетями общего пользования. Власти подчеркивают, что эти меры необходимы для поддержания стабильности интернета в условиях роста внешних рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пранкеры Вован и Лексус обсудили с экспертами на ПМЭФ вопросы цифровой независимости России. В Госдуме разъяснили, что создание независимого интернета в России направлено на обеспечение безопасности и суверенитета страны. Дмитрий Медведев ранее сообщил, что у России есть план действий на случай ее отключения от глобального интернета.

    7 ноября 2025, 22:16 • Новости дня
    Трамп объяснил причину отмены саммита с Путиным в Будапеште

    Трамп назвал нежелание России прекратить боевые действия преградой саммиту

    Трамп объяснил причину отмены саммита с Путиным в Будапеште
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал главной преградой для организации саммита в Будапеште нежелание России «останавливаться» и прекратить боевые действия на Украине.

    Дональд Трамп заявил, что основной преградой для проведения встречи с Владимиром Путиным в Будапеште является нежелание России «останавливаться» и прекращать боевые действия на Украине, передает ТАСС. Об этом он рассказал во время беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме. В ответ на вопрос о причинах задержки саммита Трамп отметил: «Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не будет длиться долго и завершится в ближайшем будущем. Трамп также отметил, что шансы на проведение встречи с Владимиром Путиным в Будапеште остаются высокими.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будапештский саммит России и США будет востребован обеими странами, но требует серьезной экспертной подготовки.

    7 ноября 2025, 20:18 • Новости дня
    Фигуристка Бестемьянова: Наших фигуристов никогда не любили на международной арене
    Фигуристка Бестемьянова: Наших фигуристов никогда не любили на международной арене
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала официальное лишение Камилы Валиевой золотой медали чемпионата Европы 2022 года, отметив предвзятость международных структур.

    Олимпийская чемпионка о фигурному катанию выразила мнение, что лишение золота Камилы Валиевой было ожидаемым. «Было ожидаемо, что у Валиевой заберут золото чемпионата Европы. Нас никогда на международной арене не любили. Российским спортсменам просто нужно быть настолько сильными, чтобы не давать никаких поводов для подобных историй», – цитирует чемпионку Sport24.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, 6 ноября Международный союз конькобежцев (ISU) официально утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года. Это решение последовало после того, как Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на дисквалификацию Валиевой, которая ранее выиграла этот турнир.

    В результате пересмотра результатов золотая медаль перешла к Анне Щербаковой, серебряная – к Александре Трусовой (Игнатовой), а бронзу получит бельгийская спортсменка Луна Хендрикс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения по делу Камилы Валиевой.

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе обвинила суд Швейцарии в коррупции по делу Валиевой.

    8 ноября 2025, 14:46 • Новости дня
    Мать Зеленского рассказала о детских играх сына с мясорубкой

    Мать Зеленского вспомнила о его играх в детстве со старой мясорубкой

    Мать Зеленского рассказала о детских играх сына с мясорубкой
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете обсуждают интервью матери Владимира Зеленского, где она рассказала о его детских играх с советской мясорубкой.

    В сети появилось архивное интервью с матерью главы киевского режима Владимира Зеленского Риммой Зеленской. В нем она рассказала, что мальчиком Зеленский особенно любил играть со старой советской мясорубкой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Военкоры обратили внимание на то, что эти слова приобрели страшную актуальность в контексте событий на Донбассе, когда Зеленский насильно бросает в «мясорубку» десятки тысяч украинцев в «котлах».

    В августе депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в том, что тот, несмотря на свои «молитвы за мир», продолжает отправлять граждан «в мясорубку».

    Ранее в МИД заявили, что Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира на Украине. Окончание конфликта будет означать завершение его политической жизни.

    8 ноября 2025, 15:55 • Новости дня
    Работа всех пограничных пунктов остановлена на Украине
    Работа всех пограничных пунктов остановлена на Украине
    @ Yulii Zozulia/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа всех пунктов пропуска на украинской границе прекращена из-за технических неполадок в системе таможни, сообщила украинская Погранслужба.

    Как пишет ТАСС, в украинской Погранслужбе уведомили о прекращении всех пропускных операций на государственной границе страны из-за технического сбоя в базе данных таможни. В официальном сообщении ведомства отмечается: «Временно остановлены пропускные операции на государственной границе. Причиной остановки работы пунктов пропуска стал сбой в работе базы данных таможни».

    Пограничники пояснили, что оформление граждан и транспортных средств на въезд на Украину и выезд из страны не проводится до устранения неисправностей.

    Причина сбоя на данный момент не установлена. Представители ведомства также не сообщили, когда пункты пропуска смогут возобновить нормальную работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в причастности к кибератаке на словацкие государственные органы. Министерство юстиции Украины заявило о масштабном сбое в работе государственных реестров. Украинские хакеры похитили секретный документ, принадлежащий вооруженным силам Украины.

    8 ноября 2025, 02:50 • Новости дня
    Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывание главы евродипломатии Кайи Каллас, которая заявила: «Поездка в Евросоюз – это привилегия, а не данность».

    Захарова в Telegram-канале предположила, что так Каллас, вероятно, высказывается  про миллионы нелегальных мигрантов, которых «Евросоюз привилегированно кормит и поит».

    «Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг. Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала», – написала дипломат.

    Напомним, ранее дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз вводит запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Захарова заявила об отсутствии у ЕС заинтересованности в туристах из России.


    7 ноября 2025, 23:27 • Новости дня
    Стало известно о требовании WADA к Валиевой выплатить компенсацию

    Tекст: Катерина Туманова

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило письмо с требованием взыскать с фигуристки Камилы Валиевой компенсацию по решению суда Швейцарии.

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило представителям российской фигуристки Камилы Валиевой письмо с требованием выплатить компенсацию по итогам решения Федерального суда Швейцарии, передает ТАСС.

    «Мы приняли во внимание решение Федерального суда Швейцарии. Наш адвокат отправил письмо представителям спортсменки с просьбой взыскать с нее средства в соответствии с решением суда», – сказали в WADA.

    Напомним, Федеральный суд Швейцарии 30 октября отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой.

    Суд постановил, что фигуристка должна выплатить судебные издержки на сумму 7 тыс. швейцарских франков, а также компенсации Международному союзу конькобежцев и WADA – по 8 тыс. швейцарских франков каждой организации. В пересчете на рубли эти суммы составляют около 700 тыс. и 800 тыс. соответственно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после отклонения апелляции Федеральным судом Швейцарии российская Валиева официально осталась без золотой медали чемпионата Европы 2022 года.

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала официальное лишение Валиевой золотой медали чемпионата Европы 2022 года, отметив предвзятость международных структур.

    Лавров: Россия не получила разъяснений США по заявлению Трампа о ядерных испытаниях
    Торгпредство России в Швеции атаковал дрон с краской
    Захарова объяснила действия Зеленского его играми с мясорубкой в детстве
    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева
    На Украине утечку информации назвали причиной гибели своих морпеховцев
    Молдавия решила выйти из соглашения о безвизовом режиме для граждан СНГ
    Итальянский коллекционер вернул России пропавшую во время войны картину

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    • «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

      «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

