  • Новость часаЛарисе Долиной угрожали убийством
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Русофобия разрушает прибалтийскую экономику
    Захарова дала оценку отставке главы Би-би-си за ложь о Трампе
    У «кошелька Зеленского» на Украине прошли обыски
    Расследование подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины
    Кремль назвал самое глубокое заблуждение руководства Украины
    Песков назвал Казахстан особо привилегированным партнером России
    Россия и Индия подготовили соглашение о трудовых мигрантах
    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии открыть границу с Литвой
    Полиция задержала группу приезжих, напавших на машину с ребенком в Москве
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Климатическая конференция как зеркало глобального раздора

    Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    13 комментариев
    10 ноября 2025, 11:46 • Новости дня

    В Совфеде назвали скандал вокруг Би-би-си «верхушкой айсберга лжи» Запада

    Сенатор Джабаров: Увольнение руководства Би-би-си не решит системную проблему западных фейков

    В Совфеде назвали скандал вокруг Би-би-си «верхушкой айсберга лжи» Запада
    @ Hannah McKay/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Скандал с увольнением руководства Би-би-си – лишь верхушка айсберга лжи западных СМИ. Системную проблему это не решит. Поэтому Россия продолжит работу по обличению фейков иностранных медиа, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее гендиректор британской телерадиокорпорации Би-би-си Тим Дэйви ушел в отставку из-за искажения речи президента США Дональда Трампа.

    «В голове не укладывается, как можно было настолько неверно изложить материал, тем более касающийся главы государства. Причем многие поверили этой подделке лишь на том основании, что это передает Би-би-си – солидное в прошлом издание», – пояснил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Впрочем, это лишь верхушка айсберга лжи и дезинформации западных СМИ. Им не впервой создавать чудовищные фейки. К сожалению, иностранные журналисты во многом забывают о таких вещах, как достоинство и профессиональная честь, нередко используются откровенно грязные методы пропаганды. Поэтому любое их громкое заявление нужно многократно проверять и изучать, что называется, под микроскопом», – посетовал парламентарий.

    «При этом в данном скандале с Би-би-си был обличен фейк на высшем уровне, но не сам подход западных медиа к работе. Многолетняя ложь иностранных СМИ против России остается безнаказанной. Здесь можно вспомнить сообщения о том, что наша страна якобы сама организовала подрыв «Северных потоков», материал Reuters о «гибели» Башара Асада в авиакатастрофе и многое другое», – добавил сенатор.

    «На этом фоне нам необходимо и дальше указывать мировой общественности на фейки иностранных СМИ, обличать их, выносить на поругание. Я не исключаю, что их осудят и собственные читатели. У нас по этому направлению идет работа широким фронтом, в том числе и мы – члены законодательных органов – продолжим такую деятельность», – резюмировал собеседник.

    Ранее стало известно, что гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс уходят в отставку из-за скандала с дезинформацией, связанной со штурмом Капитолия в 2021 году. Триггером послужила публикация The Telegraph выдержек из служебной записки Би-би-си, в которой говорилось, что речь Дональда Трампа была отредактировала, чтобы создать впечатление, будто он поощрял беспорядки на Капитолийском холме.

    В своей речи в Вашингтоне 6 января 2021 года Трамп сказал: «Мы пойдем в Капитолий и поддержим наших храбрых сенаторов, конгрессменов». Однако в выпуске Би-би-си он сказал: «Мы пойдем в Капитолий, и я буду там с вами. Мы будем сражаться как в аду».

    Сам глава Белого дома одобрил «разоблачение продажных журналистов». «Это крайне нечестные люди, которые пытались вмешаться в ход президентских выборов. Вдобавок ко всему, они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Какой ужас для демократии!» – написал он в соцсети Truth Social.

    9 ноября 2025, 13:26 • Новости дня
    CNN: Трамп уснул во время встречи в Овальном кабинете
    CNN: Трамп уснул во время встречи в Овальном кабинете
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интернет активно обсуждает появление фотографий Дональда Трампа с закрытыми глазами на совещании в Овальном кабинете, вызвавших споры о его бодрствовании, сообщил телеканал CNN.

    Фотографии, на которых президент США Дональд Трамп сидит с закрытыми глазами во время встречи в Овальном кабинете, активно распространяются в социальных сетях, передает CNN. Канал подчеркнул, что эти снимки стали поводом для критики со стороны оппонентов президента и сомнений в его работоспособности.

    Как отмечает издание, на некоторых фотографиях глаза Трампа казались закрытыми, а иногда президенту как будто было тяжело их держать открытыми. Пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома выложила данные снимки под подписью: «Сонливый Дон вернулся».

    В Белом доме опровергли предположения о том, что глава государства спал, подчеркнув, что он не только бодрствовал, но и активно отвечал на вопросы журналистов во время встречи.

    Также CNN напомнил, что тема здоровья Дональда Трампа вызывает обсуждения с момента его прихода к власти. В октябре текущего года президент США сообщил, что проходил МРТ во время планового медицинского обследования, однако причину проведения этой процедуры раскрывать не стал. А минувшим летом у главы Белого дома была диагностирована хроническая венозная недостаточность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назвал «заснувшего» Джо Байдена доказательством отсутствия глобального потепления. Джо Байден заснул на церемонии прощания с погибшими в пожарах на Гавайях. Джо Байден разрешил премьеру Австралии уснуть на саммите Quad в Токио.

    Комментарии (28)
    9 ноября 2025, 16:09 • Новости дня
    Трамп заявил о скором погашении долга США за счет пошлин
    Трамп заявил о скором погашении долга США за счет пошлин
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Введенные пошлины, по словам президента США Дональда Трампа, позволят Вашингтону приступить к погашению государственного долга, который составляет 37 трлн долларов.

    Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что Соединенные Штаты вскоре начнут погашать государственный долг, сумма которого составляет 37 трлн долларов, передает РИА «Новости». По его словам, возможность начать выплаты появилась благодаря введенным пошлинам, которые приносят бюджету страны триллионы долларов.

    «Люди, которые выступают против пошлин, являются дураками! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке... Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг в 37 триллионов долларов. Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране», – написал Трамп.

    Он добавил, что Соединенные Штаты достигли рекордных показателей привлечения инвестиций, а количество заводов и фабрик увеличивается по всему государству. Отмечается, что укрепление экономики, по мнению Трампа, также связано именно с проведением новой тарифной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент заявил, что доходы от новых импортных пошлин в будущем достигнут более триллиона долларов ежегодно.

    Комментарии (23)
    9 ноября 2025, 12:40 • Видео
    У Грузии лопнуло терпение

    Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 10:20 • Новости дня
    Захарова дала оценку отставке главы Би-би-си

    Захарова об отставке главы Би-би-си за ложь о Трампе: На них клейма ставить негде

    Захарова дала оценку отставке главы Би-би-си
    @ MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Алёна Задорожная

    Би-би-си точно так же «отредактировала», а на самом деле сфабриковала историю с Бучей. Западные СМИ в целом неоднократно создавали фейки, в том числе о России, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала отставку главы британской телерадиокорпорации Би-би-си за ложь о президенте США Дональде Трампе.

    «На них клейма ставить негде. Фальсификацию в Буче точно так же «отредактировала», а на самом деле информационно сфабриковала, именно Би-би-си», – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам дипломата, «также они придумывали невероятные истории про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи, фейки про Сирию, раздували абсурдные «вбросы» про Скрипалей и многое другое».

    Ранее генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс решили уйти в отставку после скандала с дезинформацией о штурме Капитолия в США в 2021 году.

    Как указывает Би-би-си, Дэйви и Тернесс «уходят в отставку после критики из-за того, что документальный фильм BBC Panorama дезинформировал зрителей, отредактировав речь президента США Дональда Трампа». Дэйви и Тернесс заявили, что «в целом Би-би-си работает хорошо». Однако, по их словам, «были допущены несколько ошибок».

    Трамп в Truth Social уже оценил отставку руководства издания: «Это очень нечестные люди, которые пытались повлиять на исход президентских выборов. В дополнение ко всему прочему, они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Как это ужасно для демократии».

    Напомним, The Telegraph обвинила Би-би-си в фальсификации выступления Трампа 2021 года. Сообщалось, что редактирование речи президента США создало впечатление, будто он призвал к беспорядкам в Капитолии.

    Комментарии (8)
    8 ноября 2025, 00:10 • Новости дня
    Орбан заявил о снятии санкций США с поставок российских энергоносителей и АЭС «Пакш»

    Поставки энергоносителей из России в Венгрию освобождены от санкций США

    Орбан заявил о снятии санкций США с поставок российских энергоносителей и АЭС «Пакш»
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Поставки росийских энергоносителей по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба» в Венгрию полностью освобождены от санкций США, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после переговоров в Вашингтоне.

    «Мы получили общее и неограниченное освобождение от уплаты налогов для двух трубопроводов. Снижение расходов было успешно отстояно, и Венгрия по-прежнему будет иметь самые низкие цены на энергоносители. Трубопроводы «Турецкий поток» и «Дружба» были освобождены от санкций. Это исключение без ограничения по времени», – приводит слова Орбана портал 24.hu.

    Венгрия договорилась с американской Westinghouse о том, что сначала будет закупать топливо, а затем и малые модульные атомные электростанции. Будапешт согласился и на получение американских технологий для безопасного хранения отработанного топлива.

    Также стороны решили, что введенные в отношении АЭС «Пакш» санкции, будут сняты. Орбан заявил, что санкции, срок действия которых истекает в декабре, не будут продлены, но будут сняты в полном объеме.

    Орбан и Трамп намерены создать американо-венгерскую финансовую организацию, чтобы направить Венгрии дополнительные американские инвестиции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Венгрия рассчитывает добиться от США особого подхода к санкциям, поскольку не имеет выхода к морю и зависит от импорта российских энергоресурсов. Сийярто сообщил о будущем соглашении Венгрии и США в ядерной сфере.

    Комментарии (4)
    7 ноября 2025, 18:48 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан предложит США сделку ради снятия санкций на российскую нефть

    Bloomberg: Венгрия готова покупать у США СПГ и ядерное топливо за снятие санкций на нефть из России

    Bloomberg: Орбан предложит США сделку ради снятия санкций на российскую нефть
    @ Marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подготовил пакет сделок, который будет предложен президенту США Дональду Трампу, в частности предусматривающий закупку американского сжиженного природного газа на сумму 600 млн долларов в течение пяти лет, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, среди предложений также рассматривается контракт на закупку у Westinghouse Electric Co. ядерного топлива на 100 млн долларов, передает ТАСС. На данный момент Россия остается основным поставщиком этого ресурса.

    Источники агентства заявляют, что Орбан рассчитывает получить взамен освобождение Венгрии от санкций США на российскую нефть, которые угрожают стабильности венгерской экономики. Переговоры между Будапештом и Вашингтоном продолжаются, и окончательные параметры сделки по американскому сжиженному газу могут измениться.

    По данным агентства, Белый дом подтвердил предстоящие переговоры между Трампом и Орбаном. В официальном заявлении отмечается, что стороны собираются обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия рассчитывает добиться от США особого подхода к санкциям, поскольку не имеет выхода к морю и зависит от импорта российских энергоресурсов.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что отказ от нефти и газа из России опасен для Венгрии.

    Комментарии (2)
    8 ноября 2025, 14:41 • Новости дня
    В Британии спрогнозировали отставку премьера Стармера

    Колумнист Daily Mail Нил спрогнозировал отставку премьера Британии Стармера

    В Британии спрогнозировали отставку премьера Стармера
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Занимающий пост британского премьера Кир Стармер покинет эту должность до наступления лета 2026 года из-за потери доверия, поскольку он потерял доверие большого числа депутатов своей Лейбористской партии, указал колумнист Daily Mail Эндрю Нил.

    Большинство рядовых лейбористов уверены, что Стармер не досидит до лета 2026 года, указал Нил в своей колонке для Daily Mail, передает ТАСС.

    Нил отмечает, что некоторые из депутатов ожидают негативных итогов местных выборов, запланированных на май, которые, по их мнению, обернутся катастрофой для партии в Англии, Шотландии и Уэльсе. Он подчеркнул, что большинство склоняется к мысли, что именно после этих выборов Стармер должен уйти в отставку.

    Часть депутатов считает, что не стоит затягивать ситуацию: они выступают за то, чтобы сменить премьера уже к Новому году, когда станет очевидным провал предстоящего бюджетного послания, за которое, помимо Стармера, будет отвечать и канцлер казначейства Рейчел Ривс. Таких мнений становится все больше.

    По словам журналиста, в лейбористской фракции возник консенсус, согласно которому Стармера обвиняют в бесполезности как в политических вопросах, так и в государственном управлении.

    Ранее исследование показало, что лидер Reform UK Найджел Фарадж опередил премьер-министра Кира Стармера по уровню одобрения среди избирателей.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 00:37 • Новости дня
    Трамп усмехнулся после ответа Орбана на вопрос о перспективах Киева

    Трамп усмехнулся после слов Орбана о гипотетической «победе Киева»

    Трамп усмехнулся после ответа Орбана на вопрос о перспективах Киева
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Рассуждая о перспективе украинского конфликта в ходе пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что жаждущие продолжения военных действий страны, видимо, полагают, что Украина может победить.

    Премьер-министр Венгрии отметил, что официальный Брюссель и европейцы по-разному относятся к украинскому конфликту Он допустил, что сторонники войны, видимо, считают, что Украина может победить, но это, по его словам, в корне неверное понимание ситуации. «Единственные правительства, выступающие за мир, – это правительства США и маленькой Венгрии в Европе. Как бы то ни было, все остальные правительства предпочитают продолжать войну», – заявил Орбан.

    «Вы полагаете, что Украина не может выиграть войну?», – задал ему прямой вопрос Трамп перед журналистами. «Чудеса случаются», – ответил венгерский премьер. После этого на лице Трампа появилась усмешка, переходящая в скептическую ухмылку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не будет длиться долго и завершится в ближайшем будущем. Трамп также отметил, что шансы на проведение встречи с Владимиром Путиным в Будапеште остаются высокими. При этом Трамп объяснил причину отмены саммита с Путиным в Будапеште.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 21:04 • Новости дня
    Трамп заявил о высоких шансах встречи с Путиным в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп назвал высокими шансы на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

    «Всегда есть шанс. Очень хороший шанс», – заявил он журналистам на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, передает ТАСС.

    В ходе обсуждений Трамп также выразил похвалу в адрес Орбана, назвав того «великим лидером». На вопрос о возможности предоставления Венгрии исключения из режима американских санкций, чтобы страна смогла продолжить закупки российского природного газа, Трамп ответа не дал.

    В понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил готовность Будапешта принять встречу Путина и Трампа.

    Напомним, Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным, намеченная в Будапеште, отменена, но может быть проведена в будущем.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 17:27 • Новости дня
    Лавров: России не разъяснили слова Трампа о ядерных испытаниях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона не давала разъяснений по словам президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Москва не получала по дипломатической линии объяснений, что имел в виду Трамп, заявляя о возобновлении ядерных испытаний, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что, судя по комментариям из Вашингтона, единого понимания, что имел в виду президент Соединенных Штатов, у американской администрации нет.

    Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет указывал, что возобновление ядерных испытаний может укрепить ядерное сдерживание и снизить риск атомного конфликта.

    Сам Трамп поручал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что такие испытания необходимо периодически проводить.

    Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял о необходимости разъяснений от американской стороны по поводу этих испытаний.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 15:22 • Новости дня
    В Нигерии потребовали извинений от Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенту США Дональду Трампу следует извиниться за свои слова о «позорной» Нигерии, заявил зампред нигерийского сената Барау Джибрин.

    «То, что произнес президент США, – совершенно неприемлемо», сказал Джибрин в беседе с Daily Post, передает ТАСС.

    Главе Белого дома нужно осознать свои ошибки, отозвать заявления и извиниться перед Нигерией, добавил он.

    Также зампред сената страны указал, что слова Трампа не соответствуют ценностям, которые США, по их мнению, защищают.

    По словам Джибрина, ни одному иностранному лидеру нельзя выступать с безосновательными военными угрозами.

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американское командование готовится к возможным военным действиям против Нигерии.

    Сам Трамп пояснял, что, если в Нигерии продолжат убивать христиан, США могут во всеоружии войти в эту страну.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 02:06 • Новости дня
    NewsNation: Принц Эндрю регулярно водил проституток в Букингемский дворец

    Tекст: Денис Тельманов

    Лишенный титулов британский принц Эндрю оказался в центре нового скандала после сообщений о том, что он водил проституток в Букингемский дворец на протяжении многих лет.

    Телеканал NewsNation передает, что брат короля Британии Карла III Эндрю, лишенный титулов, годами приводил проституток в Букингемский дворец. Об этом рассказал автор книги «Титулованные: взлет и падение дома Йорков» Эндрю Лоуни, ссылаясь на бывших сотрудников дворца и источники в британском правительстве.

    «Он годами приводил проституток в Букингемский дворец. Это происходило регулярно. Сотрудники жаловались начальству, но ничего не предпринималось... Конечно, королева знала (о наклонностях Эндрю), ее информировали... Но он был ее любимым сыном, и ему все сходило с рук. Они заминали это – до сих пор», – заявил Лоуни в интервью NewsNation, передает РИА «Новости».

    По словам Лоуни, его источники перестали опасаться за свою безопасность после того, как Эндрю лишился всех аристократических титулов. Эндрю стал объектом общественного скандала из-за обвинений в сексуальном насилии и связи с финансистом Джеффри Эпштейном.

    В октябре 2023 года он отказался от титула герцога Йоркского на фоне новых обвинений, а в ноябре 2023 года Карл III официально лишил его титула принца, сообщает NewsNation. В марте 2022 года СМИ писали, что бывший герцог выплатил крупную компенсацию Вирджинии Джуффре, обвинившей его в изнасиловании, при этом свою вину Эндрю не признал.

    Газета Daily Mail ранее сообщала, что Эндрю продолжал общаться с Эпштейном, несмотря на скандал, противореча собственным заявлениям. Букингемский дворец был вынужден реагировать на поток негативных новостей, чтобы сохранить репутацию монархии.


    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 06:34 • Новости дня
    Про кота-мышелова Ларри с Даунинг-стрит снимут документальный фильм
    Про кота-мышелова Ларри с Даунинг-стрит снимут документальный фильм
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    За последние 15 лет политическая обстановка в Британии сильно изменилась, но кот Ларри по-прежнему вселяет оптимизм, теперь его неизменная популярность будет показана в новом документальном сериале Channel 4, посвященном любви британцев к кошкам.

    «Ларри – именно тот парень, с которым стоит познакомиться в доме № 10», – сказал один из источников The Guardian в Вестминстере, добавив, что это единственный, кто на самом деле «распоряжался домом», как подтвердят полицейские у входа, которые регулярно открывали ему дверь.

    Ларри, официально занимающий должность главного мышелова Кабинета министров на Даунинг-стрит, 10, попал в самое сердце правительства Великобритании после того, как был усыновлен из Дома собак и кошек Баттерси для решения проблемы грызунов.

    Его история «от крыс к богатству посрамит любую заурядную политическую биографию. Найденный бездомным в Уондсворте, он прибыл в Вестминстер в 2011 году, когда коалиционное правительство Дэвида Кэмерона и Ника Клегга только зарождалось.

    Несмотря на высокую напряженность в отношениях между двумя неожиданными партнерами в правительстве, Кэмерон стремился развеять любую вражду между ним и новым любимцем нации из семейства кошачьих.

    «Ходят слухи, что я не люблю Ларри, а люблю», – заявил он в одном из опросов общественного мнения.

    Сейчас Ларри стал более авторитетной фигурой, чем был тогда, и, похоже, приспособился к яркому свету софитов. На его официальной правительственной странице описывается, что 18-летний полосатый кот проводит «дни, встречая гостей в доме, осматривая защитные сооружения и проверяя антикварную мебель на предмет качества сна», а его повседневные обязанности перечисляются как «поиск решения проблемы засилья мышей в доме».

    Филип Хауэлл, профессор географии Кембриджского университета, который много писал о взаимоотношениях человека и животных, объяснил, что, хотя он является первым котом, получившим свой особый титул, кошек приветствовали в коридорах власти по меньшей мере на протяжении столетия.

    «Стабильность – неотъемлемая часть привлекательности Ларри. Он дает публике столь необходимую преемственность, причем беспартийную», – отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ветеринар в Международный день кошек напомнил, как сделать питомца счастливым. Работающий дальнобойщиком мужчина развелся с женой из-за любви к коту, которого потерял и внезапно нашел, он брал животное с собой в рейсы. Кроме того, газета ВЗГЛЯД выяснила, сколько живут коты и кошки и какие породы могут прожить больше 20 лет.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 01:48 • Новости дня
    Guardian: Франция отправит рыболовные сети Украине для защиты от БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские рыбаки начали отправлять на Украину списанные глубоководные рыболовные сети, чтобы помочь противостоять российским беспилотникам, отмечается необычный способ применения оборудования.

    Как пишет The Guardian, рыбаки с побережья Бретани на юго-западе Франции начали отправлять Украине старые глубоководные рыболовные сети. Благотворительная организация Kernic Solidarites уже направила две партии сетей общей длиной 280 километров. Ежегодно во Франции списывают до 800 тонн подобных сетей.

    В материале подчеркивается, что такие сети, используемые для ловли морского черта, производят из конского волоса и служат около одного или двух лет. Их украинская сторона применяет для создания своеобразных туннелей, в которых лопасти беспилотников могут запутываться. В издании сравнили это с ловлей мух в паутину.

    Сотни тонн старых рыболовных сетей для похожих целей Украине также передали рыбаки из Дании и Швеции. Пресс-офицер 93-й бригады ВСУ Ирина Рыбакова пояснила, что рыболовные сети не являются универсальным решением, а применяются наряду с другими средствами защиты. Она добавила, что операторы российских БПЛА все чаще находят способы обходить подобные препятствия.

    В октябре 2023 года депутат Госдумы Максим Иванов сообщал, что российские военные начали использовать рыболовные сети для борьбы с беспилотниками украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что защита киевских ТЭЦ недостаточно эффективна и связана не только с работой ПВО, но и с действиями городских властей. Российские Вооруженные силы начали использовать новые средства борьбы с украинскими беспилотниками, включая истребители-БПЛА, а также другие технологии. Современные бронежилеты «Октавы» обеспечивают высокую защиту от осколочных ранений, наносимых дронами, за счет большого базового слоя.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 10:28 • Новости дня
    Константинов: Визит Трампа в Крым помог бы ему понять причины конфликта на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приезд американского президента Дональда Трампа в Крым смог бы помочь лидеру этой страны понять причины украинского конфликта, заявил руководитель парламента региона Владимир Константинов.

    «В Крыму есть что посмотреть. Нам интересны люди, которые реально хотят понять причины кризиса. Пожалуй, Трампа мы ждем», – сказал Константинов РИА «Новости».

    Он добавил, что такая поездка помогла бы президенту США разобраться в причинах конфликта, понять жителей полуострова, которые в 2014 году сделали выбор в пользу России.

    Ранее Трамп заявлял, что украинский конфликт скоро завершится. Он также отмечал, что шансы на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште остаются высокими.

    Комментарии (3)
    7 ноября 2025, 14:48 • Новости дня
    Британские военные решили испытать в Финляндии ПЗРК с лазерным наведением

    Tекст: Денис Тельманов

    Британские военные впервые испытают ПЗРК Starstreak с лазерным наведением во время учений ПВО, которые пройдут на полигоне «Лохтая» в Финляндии.

    Британские военные впервые задействуют переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak с системой лазерного наведения во время учений воздушной обороны на территории Финляндии, сообщает Ilta-Sanomat,

    Международные маневры под названием ADEX Mallet Strike 2/25 пройдут с 11 по 20 ноября на западном полигоне «Лохтая». К учениям подключены около тысячи военнослужащих из Британии, Швеции и Финляндии, передает РИА «Новости».

    В сообщении подчеркивается: «Участвующие в Mallet Strike британцы впервые применят на учениях в Финляндии ракетный комплекс Starstreak». Руководитель учений отметил, что это главные тренировки финских средств ПВО, в которых каждый призывник практикует стрельбу или участвует в управлении огнем зенитных подразделений.

    Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее сообщил, что после вступления Финляндии в НАТО число национальных маневров выросло, а на 2025 год запланировано 115 таких операций. Впервые в 2024 году финская территория стала площадкой для крупных натовских маневров.

    Весной 2024 года президент России Владимир Путин назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО бессмысленным шагом, который не укрепил их национальную безопасность. Он добавил, что Россия разместит у новых натовских границ свои воинские части и системы поражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер предложил усилить поддержку Киева поставками ракет Storm Shadow.

    Западные СМИ устроили истерику из-за российских учений «Запад-2025», в которых приняли участие военнослужащие еще семи стран.

    В Лондоне особенно переживают и пытаются предъявлять претензии к Индии, возможно, не замечая, что британская эра безвозвратно прошла.

    Комментарии (0)
    Главное
    Приднепровская ТЭС на Украине получила серьезные повреждения
    Россия приостановила планы по созданию базы ВМФ в Судане
    Поддержка украинцев в Польше резко снизилась
    Грузия выдвинула ЕС условия для восстановления отношений
    Пекин отказался комментировать угрозу консула «отрубить голову» премьеру Японии
    Раввин Севастополя позвал евреев Запада переезжать в Россию
    Пенсионерка столкнула школьницу на рельсы в московском метро

    Ради чего Венгрия пошла на атомную сделку с США

    Венгрия отстояла перед США свое право и дальше покупать трубопроводные нефть и газ из России. Однако Вашингтон никогда не делает «добрые» дела просто так. На какие уступки пришлось пойти венгерскому премьеру Виктору Орбану, чтобы обеспечить свою страну недорогими российскими энергоресурсами? Подробности

    Перейти в раздел

    Ракетные удары декоммунизируют энергетику Украины

    Украина бьет тревогу из-за остановки работы государственных ТЭС. «Сейчас ноль генерации», – уверяют в «Центрэнерго». В ряде городов страны наблюдаются серьезные перебои со светом, а в преддверии холодов остро встает вопрос отопления. При этом эксперты призывают не верить противнику на слово и указывают – России необходимо продолжать декоммунизацию украинской энергосистемы. Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Русофобия разрушает прибалтийскую экономику

    Власти Прибалтики наконец-то убедили своих сограждан в предстоящем «нападении России». Вот только результатом оказалась не мобилизация общества против «русской угрозы», а разрушение собственной экономики и массовое бегство и людей, и денег из региона. Как именно это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится так называемый парад победы, посвященный пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации