В США назвали цель создания биолабораторий на Украине

  • ЦБ повысил ключевую ставку до 12%
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Зачем Россия воссоздает легендарную дивизию ВДВ
    Бербок не смогла улететь в Австралию из-за поломок самолета
    Российская станция «Луна-25» передала первые снимки
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек
    Взрывы прогремели в регионах Украины
    Российские военные уничтожили под Урожайным более 20 позиций ВСУ
    Украинские силовики начали захват корпусов Киево-Печерской лавры
    Доллар в первую минуту после открытия торгов упал на 5 рублей
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Расчеловечивание не зависит от ориентации

    «Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

    3 комментария
    Григорий Михайлов Григорий Михайлов Российский газ обеспокоил Туркмению

    Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.

    0 комментариев
    Новости
    11:05Россияне стали лидерами по численности туристических визитов в Грузию

    Россия с показателем в 459 859 человек лидирует в списке туристических визитов, осуществленных в Грузию в первом полугодии 2023 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    11:03Путин указал на попытки ряда стран стравливать народы

    Президент Владимир Путин указал на попытки ряда государств стравливать народы, провоцировать конфликты и принуждать к вассальной покорности страны в рамках неоколониализма.

    10:59Путин не исключил интеграции НАТО с AUKUS в АТР

    США пытаются переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Московской конференции по международной безопасности.

    10:57Путин выразил соболезнования родным погибших из-за взрыва в Дагестане

    Российский лидер Владимир Путин после трагедии в Махачкале выразил соболезнование близким и родным погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    10:53 Путин: Запад «подливает масло в огонь» в ситуации на Украине

    Западные представители не гнушаются любыми средствами, чтобы расширить конфликт на Украине и втянуть в него еще больше новых стран, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

    10:47Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек

    Число погибших из-за взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек, сообщили в медицинских службах.

    10:33ЦБ повысил ключевую ставку до 12%

    Банк России во время внеочередного заседания совета директоров резко увеличил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых, российский рубль отреагировал ростом, следует из данных торгов.

    10:28На «Армии» рассказали о представленной на форуме трофейной технике

    Более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники, в том числе французский танк AMX-10RCR, представлены на выставке трофеев СВО на форуме «Армия-2023», сообщили в пресс-центре международного военно-технического форума.

    10:24В США назвали цель создания биолабораторий на Украине

    Пентагон решил не развивать полноценно программу биооружия только из опасений нарушить Женевскую конвенцию, заверил претендент на пост президента США демократ Роберт Кеннеди-младший.

    10:03Начался штурм корпусов в Киево-Печерской лавре

    Украинские силовики начали захват корпусов Киево-Печерской лавры, в которых проживают паломники и часть монахов, сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).

    09:51ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Киеву данных о перевозке грузов в зону СВО

    ФСБ задержала жителя Крыма, который по заданию украинских спецслужб передавал данные о перевозке грузов в зону СВО, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    09:38Ростех показал перспективный комплекс контрбатарейной борьбы

    Госкорпорация «Ростех» на форуме «Армия-2023» демонстрирует перспективную систему контрбатарейной борьбы, в которую входят комплекс разведки «Пенициллин», а также комплекс управления огнем артиллерии «Планшет-А».

    09:29Число погибших в результате ЧП на АЗС в Махачкале достигло 30 человек

    Тела трех человек были найдены после взрыва на АЗС в Махачкале республики Дагестан, таким образом количество погибших достигло 30 человек, сообщают в пресс-службе МЧС.

    09:17Мантуров анонсировал скорый старт выпуска машин на экс-заводе Volkswagen в Калуге

    Производство автомобилей на экс-заводе Volkswagen в Калуге начнется до конца этого года, сообщает вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

    09:09Бербок отменила поездку по Индо-Тихоокеанскому региону из-за поломок самолета

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была вынуждена отменить запланированную поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за постоянных поломок правительственного самолета. Глава МИД ФРГ дважды пыталась улететь в Австралию из Абу-Даби, но возвращалась из-за технических дефектов судна.

    15 августа 2023, 10:24

    В США назвали цель создания биолабораторий на Украине

    Роберт Кеннеди-младший рассказал о цели создания лабораторий США на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон решил не развивать полноценно программу биооружия только из опасений нарушить Женевскую конвенцию, заверил претендент на пост президента США демократ Роберт Кеннеди-младший.

    По его словам, Штаты создали биолаборатории на Украине в рамках запущенных после 2001 года программ Пентагона по разработке биологического оружия, которое включает в себя новые виды синтетической биологии и технологии генетического инжиниринга, которых не было поколение назад, передает ТАСС.

    Кроме того, Кеннеди отметил, что со стороны Вашингтона было вложено много денег, однако страх перед последствиями из-за нарушения Женевской конвенции заставил представителей США не допустить полноценного развития программы биооружия. Так, контроль над этим был передан в подразделение Минздрава США.

    «Если применяешь биологическое оружие, от него страдает и твоя сторона, так что нужны вакцины. Это обратная сторона медицины», – подчеркнул он.

    Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает укрепление международных механизмов, не позволяющих распространять биологическое оружие.

    14 августа 2023, 14:08
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ пытаются повысить свою боеспособность из-за страха нового наступления российской армии на Киев, заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев.

    По его словам, на Украине опасаются наступления на Киев российской армии, его вероятность существует. Наев считает, что пока она «не подкреплена силами и средствами», передает RT со ссылкой на «РБК-Украина».

    Между тем ВСУ делают все, чтобы повысить боеготовность на Киевском направлении, но по-прежнему остается сложной задачей сбивать российские беспилотники: трудно прогнозировать их маршруты, особенно в ночное время.

    Ранее замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении.

    Между тем Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области.

    Коментарии (39)
    14 августа 2023, 13:37
    Принято решение воссоздать 104-ю дивизию ВДВ
    Принято решение воссоздать 104-ю дивизию ВДВ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В декабре планируется вновь воссоздать 104-ю дивизию в составе ВДВ, сообщил близкий к Министерству обороны источник на международном форуме «Армия-2023».

    Принято окончательное решение о воссоздании в составе ВДВ 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сказал собеседник ТАСС.

    Между тем президент Российской ассоциации Героев и бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках.

    В составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки. Он указал, что сроки воссоздания 104-й пока не установлены.

    Дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.

    Коментарии (28)
    14 августа 2023, 16:15
    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ

    Минобороны заявило о ракетном ударе по месту производства и хранения водных дронов ВСУ

    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на 14 августа ударили высокоточными ракетами по месту производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщило Министерство обороны России.

    Групповой ракетный удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского базирования, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены места производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель ударов достигнута.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ попытались атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков».

    Коментарии (29)
    14 августа 2023, 22:24
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети опубликовали видео сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    Кадры размещены в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».

    Эксперты канала подчеркнули, что оснащение авиабомб ФАБ-500/1000/1500 УМПК стало «одним из крупнейших козырей российской армии в ходе спецоперации и «одним из самых неприятных сюрпризов для ВСУ».

    Канал также обратил внимание на момент раскрытия «крылышек». Именно они позволяют бомбе планировать до цели десятки километров, чтобы самолет-носитель не входил в зону поражения средств ПВО противника, пояснили эксперты.

    Ранее американские СМИ писали, что украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления.

    Кроме того, летчик ВКС России, участвующий в спецоперации, рассказывал газете ВЗГЛЯД, что Россия с помощью нового средства УМПК превратила еще советские авиабомбы в современные, дальнобойные, они по спутниковой навигации наводятся на цель.

    Коментарии (18)
    14 августа 2023, 11:44
    Названы сроки начала производства Су-57 с двигателями второго этапа

    ОДК: Производство Су-57 с двигателями второго этапа запланировано до 2027 года

    Названы сроки начала производства Су-57 с двигателями второго этапа
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Серийное производство истребителей Су-57 с новыми двигателями второго этапа начнется до 2027 года, сообщил глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха.

    Он заявил, что сроки начала серийного производства истребителей Су-57 с новыми двигателями не сдвигались, все идет по плану, передает ТАСС.

    Ранее министру обороны России Сергею Шойгу на форуме «Армия-2023» представили новейшие средства поражения для Су-57.

    Коментарии (38)
    14 августа 2023, 21:45
    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ

    Генерал Шпак: Мы вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск

    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    104-я дивизия в составе ВДВ в свое время пользовалась уважением, и эти традиции еще сохранились. Воссоздание формирования улучшит обороноспособность России, потому что данное соединение сможет выполнять широкий спектр задач, сказал газете ВЗГЛЯД экс-командующий ВДВ Георгий Шпак. Ранее стало известно, что к декабрю в России будет воссоздана легендарная 104-я дивизия в составе ВДВ.

    «Я великолепно знаю бригаду, которая дислоцировалась в Ульяновске. Она когда-то была 104-й воздушно-десантной дивизией, там служил мой сын, который погиб за Родину. И мы пытались добиться того, чтобы дивизию не превращали в бригаду, но, к сожалению, к нам не прислушались», – вспоминает Георгий Шпак, генерал-полковник запаса, экс-командующий ВДВ.

    «Решение о воссоздании 104-й дивизии в составе ВДВ – это шаг, направленный на улучшение обороноспособности наших Вооруженных сил, в том числе и Воздушно-десантных войск. Сама по себе дивизия в свое время пользовалась уважением, и традиции эти еще сохранились», – продолжает он.

    «Важно понимать, что бригада и дивизия – две абсолютно разные величины даже по банальному арифметическому подсчету. То есть воссоздание дивизии должно привести к увеличению боеспособности соединения. Мы наконец вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск, который необходимо держать в высочайшей степени боевой готовности», – убежден военный.

    «Последние события в Казахстане и на Украине говорят о том, что без Воздушно-десантных войск очень сложно сохранить обороноспособность нашего государства. Сложно угадать, как будут развиваться события, но с уверенностью можно сказать, что 104-я дивизия может использоваться при наступлении, быть в обороне и прикрывать фланги», – рассуждает генерал.

    «Если обратиться к прошлому, то можно увидеть, что операция по взятию Гостомеля вошла в историю военного искусства. Все действия были продуманны, проводились грамотно и слаженно. В другой период времени, уже при Горбачеве, если бы не ВДВ, наша страна могла полыхнуть так, что мало не показалось бы никому», – акцентирует собеседник.

    «Надеюсь, что в дальнейшем, когда от оборонительных действий в СВО наши уверенно перейдут в наступление, именно десантно-штурмовые подразделения выйдут на первый план. Они смогут высаживаться и захватывать командные пункты, уничтожая подходящие резервы противника», – предполагает Шпак.

    «Замечу: мнения о том, что время ВДВ прошло, в корне не верны. Воздушно-десантные войска предназначены не только для действий после непосредственного прыжка для десантирования. Разве они не могут действовать посадочным способом или наступлением на боевых машинах? Казахстан мы спасали, не десантируясь парашютным способом», – с иронией отмечает он.

    «При этом, да, ВДВ испытывают некие трудности из-за того, что арсенал этого вида войск легче, чем у тех же сухопутчиков. Сухопутные войска обладают очень мощной броневой силой для ударов, тарана, для продавливания противника», – рассуждает собеседник.

    «Но основа применения Воздушно-десантных войск – оказание помощи в выполнении этих и других задач путем захвата тыловых объектов, перехвата путей подхода резервов, уничтожение складов с боеприпасами и техникой, командных пунктов. Перед ВДВ стоят тысячи задач, просто тысячи! И естественно, сравнивать огневую мощь сухопутчиков и десантников нельзя», – подчеркнул Шпак.

    Ранее стало известно, что 104-я дивизия будет воссоздана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря 2023 года. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству. «Причем воссоздание дивизии пройдет на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал собеседник.

    При этом как ранее сообщал президент Российской ассоциации Героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках. Также в ее составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки.

    Сама дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.

    Коментарии (16)
    14 августа 2023, 15:52
    У Белогоровки в ДНР взяли в плен шестерых украинских десантников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под поселком Белогоровка в Донецкой народной республике в плен взяты шестеро украинских военнослужащих, сообщили в группе военно-гражданского взаимодействия 2-го армейского корпуса ВС России.

    Бойцы ВС России взяли шестерых украинских военных из 81-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщили в группе ТАСС.

    Один из пленных заявил, что его подразделение направили на штурм опорного пункта, часть бойцов погибла в ходе обстрела артиллерии, уцелевшие сдались российским военным.

    Коментарии (7)
    14 августа 2023, 18:37
    Минобороны показало уничтожение украинского С-300 в Николаевской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ликвидация батареи зенитно-ракетного комплекса С-300 украинских вооруженных сил снята на камеру беспилотника, ролик опубликовало Минобороны России.

    На видеозаписи запечатлено уничтожение батареи ЗРК С-300 ВСУ в Николаевской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как боеприпас поражает ракетную установку, раздается сильный взрыв, один заряд, вероятно, сдетонировав, устремляется в небо.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России на Донецком направлении за минувшие сутки отразили шесть атак ВСУ в ЛНР и ДНР.

    Коментарии (5)
    15 августа 2023, 02:51
    США сорвали участие представителей России на мероприятиях АТЭС

    Антонов: США не выдали представителям России визы на мероприятия по линии АТЭС

    США сорвали участие представителей России на мероприятиях АТЭС
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты вновь грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны, на этот раз дискриминируют участие российской стороны в мероприятиях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства, сообщил, что американской стороной не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств, представляющих Россию на мероприятии, которое проходит в Сиэтле.

    Российские дипломаты направлены на форум, где они «прикрывают» наиболее опасные дискуссии и твердо отстаивают интересы нашей страны, компенсируя отсутствие коллег из профильных министерств и ведомств, подчеркнул Антонов.

    Глава российской дипломатической миссии напомнил, что Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и несут особую ответственность за дела мира. При этом между странами накопилось огромное множество раздражителей, касающихся вопросов безопасности: противодействие международному терроризму, проблемы изменения климата, арктическая проблематика и так далее. По линии АТЭС картина взаимодействия Москвы и Вашингтона также крайне негативная, отметил Антонов.

    Он подчеркнул, что США ведут себя абсолютно неприемлемо как сторона, являющаяся председателем АТЭС.

    Российская сторона требует от администрации США ответственного исполнения взятых на себя обязанностей председателя форума и призвала выдать представителям РФ все разрешения на въезд в обозначенные сроки, а не в последний момент или для мероприятия, которое уже завершилось, заключил Антонов.

    Весной США сорвали сроки оформления виз для представителей России на Совете безопасности ООН. Тогда министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН. Проблемы возникли с оформлением визы самого министра и членов его делегации, а российские журналисты визы так и не получили.

    Коментарии (15)
    14 августа 2023, 12:22
    Рар: Ковбойская политика США в Нигере испугала Францию

    Политолог Рар: Ковбойская политика США в Нигере испугала Францию

    Рар: Ковбойская политика США в Нигере испугала Францию
    @ Chris Kleponis/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Франция все еще надеется сохранить влияние в Африке. Однако США намерены использовать регион в своих собственных интересах. В конечном счете Парижу придется отступить, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что позиция США по ситуации в Нигере вызвала недовольство Франции.

    «Франция долгое время обеспечивала себе международные позиции за счет влияния в Африке. В частности, Париж отвечал за поставки ресурсов и сырья с континента. В результате этого у французов сложилось четкая установка – решением кризисных ситуаций в регионе должны заниматься именно они», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В то же время для США Африка – еще один инструмент для обеспечения мирового господства. Именно поэтому Вашингтон угрожает мятежникам в Нигере применением силы, если новое правительство не вернется на орбиту западного влияния», – замечает он.

    «Париж подобную «ковбойскую» политику считает чрезмерно опасной. Тем более, что воевать «за демократию» на континенте придется именно французам, а не американцам. Конкуренция Вашингтона и Парижа за влияние в регионе постепенно обостряется», – подчеркивает эксперт.

    «Однако в конечном итоге Франции все же придется уступить Штатам. Рост самосознания стран Глобального Юга в первую очередь наносит удар по тем странам, которые до сих пор сохраняют колониальные амбиции. Да и в целом Париж крайне слаб для того, чтобы играть заметную роль в грядущей борьбе за влияние в Африке», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что позиция США по ситуации в Нигере вызвала недовольство Франции. Об этом сообщает издание Figaro. Отмечается, что главной причиной для раздражительности Парижа стал недавний визит в Ниамей Виктории Нуланд, исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря.

    Так, Франция ожидала от США «прямо противоположного» и что «с такими союзниками не нужны враги». В то время как Париж поддерживает подготовку ЭКОВАС к военной операции, Вашингтон выступил за мирное урегулирование и перестал требовать восстановления в должности бывшего президента Нигера Мохамеда Базума.

    Кроме того, по мнению французов, Америка хочет «сохранить свои базы» в стране и ради этого готова «перечеркнуть процесс возвращения к конституционному порядку». Париж недоволен и тем, что контингенты двух стран в Нигере примерно равны, но местные жители выражают неприязнь только по отношению к французским солдатам.

    Напомним, исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с представителями военных, которые отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума.

    Ранее политолог Тимофей Бордачев отмечал, что визит Нуланд в Ниамей оказался неудачным. Он отметил, что новые власти Нигера хотели договариваться с «реальным собеседником, а не с обычной карьеристкой».

    Коментарии (0)
    14 августа 2023, 13:42
    Шойгу: Военная техника Запада оказалась не безупречной
    Шойгу: Военная техника Запада оказалась не безупречной
    @ Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Трофеи говорят о том, что широко разрекламированная западная техника оказалась далеко не безупречной, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    Глава Минобороны заявил, что российское вооружение показывает свою надежность и эффективность, западная техника оказалась далеко не безупречной, об этом говорит выставка трофеев на «Армии-2023», передает ТАСС.

    Ранее трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия-2023».

    Напомним, форум «Армия-2023» проходит 14–20 августа в Кубинке.

    Коментарии (22)
    15 августа 2023, 03:58
    Состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»

    АО «Кронштадт»: В России состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»

    Состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»
    @ t.me/kronshtadt_company

    Tекст: Ольга Никитина

    Новейший ударный беспилотный летательный аппарат «Сириус» совершил первый полет, сообщили в АО «Кронштадт».

    В компании сообщили ТАСС, что летные испытания беспилотника продолжаются. Заявление прозвучало в ходе форума «Армия-2023».

    Впервые макет «Сириуса» был представлен на авиасалоне «МАКС-2019». Серийные поставки дронов в российские войска планируется начать уже в этом году.

    В июне президент Владимир Путин заявлял, что Россия будет форсировать массовый выпуск беспилотных летательных аппаратов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях.

    Коментарии (2)
    15 августа 2023, 05:21
    Взрывы прогремели в регионах Украины

    Взрывы прозвучали в Хмельницком, а также во Львовской и Днепропетровской областях Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские СМИ сообщают о взрывах ранним утром вторника, 15 августа, в Хмельницком, а также во Львовской и Днепропетровской областях Украины.

    Так, о взрывах в Хмельницком дважды сообщало украинское издание «Общественное», передает ТАСС.

    О взрывах в Днепропетровской области сообщало RT со ссылкой на УНИАН. «Общественное» добавляет, что взрывы раздались в городе Днепре (ранее – Днепропетровск).

    Позднее поступили сообщения о взрывах во Львове и Луцке.

    В настоящее время по всей Украине действует воздушная тревога.

    Прошлой ночью взрывы прогремели в Одессе.

    Коментарии (2)
    14 августа 2023, 19:11
    Турецкий пассажирский самолет пролетел над территорией Украины

    Турецкий пассажирский самолет в июле пролетел над территорией Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines, следовавший рейсом Осло – Анталия, пролетел над территорией Украины, сообщается на сайте телеканала NRK.

    Как сообщает телеканал, это произошло в июле. Отмечается, что самолет с пассажирами из-за погодных условий был вынужден лететь над территорией Украины, передает ТАСС.

    Эту информацию подтверждает и сервис Flightradar24, сообщает телеканал. При этом представитель BBN Airlines, давая комментарий по этому поводу, подчеркнул, что компания примет меры для предотвращения таких инцидентов.

    С начала проведения специальной военной операции пассажирские самолеты облетают воздушное пространство Украины.

    Коментарии (5)
    15 августа 2023, 03:25
    Украинский посол сравнил решение Германии с пенальти

    Посол Украины Макеев сравнил решение Германии по ракетам Taurus с пенальти

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил планы Германии ограничить дальность ракет Taurus, которые планируется поставить вооруженным силам Украины, с ограничениями для футбольной команды на игровом поле.

    Макеев написал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что ограничение дальности Taurus «равносильно запрету» игрокам сборной по футболу «выходить на половину поля соперника или выполнять пенальти», передает РИА «Новости».

    Так украинский дипломат отреагировал на сообщение газеты Das Erste о том, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить сделку по поставке Taurus для нужд ВСУ только в случае, если будет уменьшена их дальности действия.

    Между тем в Германии звучат призывы не поставлять Украине крылатые ракеты.

    Коментарии (0)
    Главное
    ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Киеву данных о перевозке грузов в зону СВО
    ВСУ перебросили «штрафбаты» под Кременную
    Германия запланировала средства на военную помощь Украине до 2027 года
    США сорвали участие представителей России на мероприятиях АТЭС
    Состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»
    Российский танк выдержал прямое попадание гранатомета NLAW
    На форуме «Армия-2023» показали более 870 образцов трофейной техники

    Курс рубля развернули специальными мерами

    Центральный банк принимает экстренные меры по поддержке национальной валюты, и эти меры подействовали немедленно. Уже в понедельник вечером падать стал курс доллара, а не рубля, причем значительно. О каких мерах идет речь и каким в итоге будет курс российской валюты на ближайшую перспективу? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Россия воссоздает легендарную дивизию ВДВ

    Легендарная 104-я дивизия будет воссоздана в составе ВДВ. По данным источников, это произойдет к декабрю текущего года. Какой боевой путь прошли бойцы этого подразделения в разные годы, чем известна бригада-преемница дивизии и главное – какие задачи будут стоять перед воссозданным формированием? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина угрожает России несуществующим «Шаманом»

    В офисе Зеленского заявили о наличии сети украинских спецслужб на территории России. Через границу якобы даже переправлен спецназ «Шаман», которому поручено устранять российских офицеров. Существует ли в реальности такое подразделение, в какой социальной среде действительно могут быть украинские диверсанты и как России их выявлять? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина променяла Родину-мать на первобытный культ дикарей

    14 августа был завершен монтаж трезубца на щит монумента Родины-матери (Киев). До кучи и сам монумент переименовали (теперь это «Украина-мать»). Киевский режим находит в происходящем повод для гордости, но на самом деле перед нами грандиозный позор Украины, который виден теперь всему миру. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............