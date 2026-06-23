Белоусов заявил об активном внедрении ИИ и робототехники в ВС России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Андрей Белоусов выступил в Кремле перед выпускниками военных вузов, передает РИА «Новости». Обращаясь к молодым офицерам, он подчеркнул курс на технологическое развитие армии и обозначил ключевые направления обновления вооруженных сил.

«Сегодня Вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, интегрированные системы управления», – сказал министр. По его словам, такие решения становятся неотъемлемой частью современного облика армии и применяются во все большем числе подразделений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов подтвердил план поставки к сентябрю информационной системы, объединяющей в единый контур разные разведывательно-ударные комплексы.

Президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии подчеркнул необходимость активизировать выпуск и применение отечественных решений в сфере искусственного интеллекта для систем военного управления.

На итоговой коллегии Минобороны глава государства сообщил о поступлении в войска передовых роботизированных комплексов, включая системы с использованием технологий искусственного интеллекта.