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Белоусов заявил об активном внедрении ИИ и робототехники в ВС России
Министр обороны Андрей Белоусов на встрече с выпускниками в Кремле отметил, что российская армия уже активно осваивает искусственный интеллект и робототехнические комплексы.
Андрей Белоусов выступил в Кремле перед выпускниками военных вузов, передает РИА «Новости». Обращаясь к молодым офицерам, он подчеркнул курс на технологическое развитие армии и обозначил ключевые направления обновления вооруженных сил.
«Сегодня Вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, интегрированные системы управления», – сказал министр. По его словам, такие решения становятся неотъемлемой частью современного облика армии и применяются во все большем числе подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов подтвердил план поставки к сентябрю информационной системы, объединяющей в единый контур разные разведывательно-ударные комплексы.
Президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии подчеркнул необходимость активизировать выпуск и применение отечественных решений в сфере искусственного интеллекта для систем военного управления.
На итоговой коллегии Минобороны глава государства сообщил о поступлении в войска передовых роботизированных комплексов, включая системы с использованием технологий искусственного интеллекта.