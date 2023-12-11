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    Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.

    14 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК променял спорт на политику

    Некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Линия фронта проходит через историю

    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

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    11 декабря 2023, 15:43

    Путин: Ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках.

    «Приветствую вас в этот знаменательный день – день, когда на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» поднимаются военно-морские флаги, и эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-морского флота», – цитирует его РИА «Новости».

    Путин отметил, что подводные ракетоносцы уже скоро заступят на боевое дежурство, сообщает ТАСС. «Уже в скором времени подводные ракетоносцы «Император Александр III» и «Красноярск» начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что Путин принимает участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменует их принятие в состав Военно-морского флота России.

    9 декабря 2023, 03:08
    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента

    Кирби об участии Путина в выборах президента: Это будет гонка, что надо

    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя участие Владимира Путина в выборах президента России, заявил, что «будет гонка, что надо».

    Кирби прокомментировал со смехом сообщения об участии Путина в выборах президента России. Он заявил, что все, что он может сказать об этом: «Это будет гонка, что надо», передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта». Короткая беседа произошла во время неформального общения Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с участниками церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» Героев России.

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    10 декабря 2023, 13:06
    Путин заявил об «оборзевших» властях Украины

    Путин: Власти Украины оборзели, объявив русских некоренным народом

    Путин заявил об «оборзевших» властях Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти «совсем оборзели», объявив русских некоренным народом на Украине, заявил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Никогда ничего подобного мы не делали бы, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда. Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Совсем, как бы сказать попроще, оборзели?» – сказал Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что для героев страны определяющее качество – это честь, чувство долга и любовь к Родине.

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    11 декабря 2023, 02:45
    Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд

    Саудовский принц Турки Аль-Фейсал назвал визит Путина в Эр-Рияд доказательством доверительных отношений двух стран

    Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию доказывает, что между странами сформировались «глубинные, доверительные отношения», заявил председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал.

    Как отметил Турки Аль-Фейсал, совместное заявление Путина и наследного принца Саудовской Аравии Сальмана Аль Сауда показывают, что эти отношения «востребованы и будут развиваться», передает РИА «Новости».

    Турки Аль-Фейсал указал на «общие подходы» России и Саудовской Аравии к ряду вопросов, касающихся Палестины. По его словам, Саудовская Аравия возглавила усилия арабо-мусульманской дипломатии по прекращению нынешнего конфликта вокруг сектора Газа и «важно, что эти усилия поддержаны» Россией и Путиным.

    В среду президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби, где провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а затем в Эр-Рияде его ждала встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.


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    10 декабря 2023, 16:19
    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран

    Канцелярия Нетаньяху раскрыла детали переговоров с Путиным

    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в секторе Газа и регионе, российско-иранское сотрудничество и позицию РФ.

    Как сообщила канцелярия израильского премьера, в ходе прошедшего в воскресенье телефонного разговора с Путиным Нетаньяху раскритиковал позицию представителей России в ООН и других форумах в отношении Израиля, передает ТАСС.

    Премьер Израиля отметил, что «любая страна, которая подвергнется преступной террористической атаке, подобной той, которую пережил Израиль, будет действовать с не меньшей силой, чем та, с которой действует Израиль», добавили в канцелярии.

    В ходе переговоров Нетаньяху поблагодарил российского лидера за меры, предпринятые для освобождения из сектора Газа находившегося в заложниках у ХАМАС израильтянина, имеющего также гражданство России. Кроме того, он попросил Россию оказать давление на Красный Крест в вопросе посещений заложников из Израиля и обеспечения их лекарствами.

    Как ранее сообщила израильская радиостанция Kan, телефонные переговоры Путина и Нетаньяху продлились 50 минут.

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    10 декабря 2023, 11:51
    Путин заявил о роли бойцов СВО в будущем России
    Путин заявил о роли бойцов СВО в будущем России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники специальной военной операции сражаются за будущее России, заявил глава государства Владимир Путин.

    «От вашей боевой работы очень многое зависит в будущем России. Это очевидный факт», – сказал Путин в беседе после вручения медалей «Золотая Звезда» по случаю Дня героев Отечества, фрагмент которой опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Глава государства назвал приоритетом сохранение жизни бойцов на передовой и отметил сложность будней на фронте.

    «Я знаю, там непросто. Жизнь на фронте, когда эти [БПЛА] летают как мухи над головой. Это все гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев РФ в кремлевских дворцовых павильонах. Конечно, все сложнее», – сказал он.

    Ранее Путин назвал поддержку участников специальной военной операции одним из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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    9 декабря 2023, 14:19
    Стало известно, о чем просят Путина россияне перед «Итогами года»

    Россияне попросили Путина помочь с оказанием медицинской помощи в регионах

    Стало известно, о чем просят Путина россияне перед «Итогами года»
    @ Алексей Никольский/РИА Новост

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане в обращении к «Итогам года» попросили президента Владимира Путина помочь с открытием музея в Чебоксарах, оказанием медпомощи в Новосибирской и Оренбургской областях.

    Вопросы и обращения к главе государства поступают на сайт москва-путину.рф, передает РИА «Новости».

    Авторы одного из обращений попросили президента открыть Музей города в Чебоксарах, в 2024 году населенному пункту исполняется 550 лет.

    Житель Бердска в Новосибирской области сообщил в обращении, что в государственных учреждениях не хватает медиков. В Оренбургской области пожаловались на отсутствие врачей и автобусов в сторону больницы.

    Жители поселка Юго-Камский в Пермском крае заявили о нехватке очистных сооружений. Учащиеся Кузнецкого филиала Пензенского областного медицинского колледжа попросили Путина проконтролировать ремонт и реставрацию здания.

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    10 декабря 2023, 14:29
    Путин: Российская промышленность набирает обороты

    Путин: Российская оборонная промышленность набирает обороты

    Путин: Российская промышленность набирает обороты
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин заявил, что оборонная промышленность набирает обороты, а у другой стороны ресурсы иссякают, поскольку нет ни собственной базы, ни денег, ни идеологии.

    «Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает оборот, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает», – передает РИА «Новости» слова Путина во время общения с участниками церемонии награждения Героев России.

    «Но у них иссякает, у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нету собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», – сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    Ранее Путин заявил, что участники специальной военной операции сражаются за будущее России.

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    8 декабря 2023, 16:03
    Медведев: Работа Путина в должности президента должна быть продолжена

    Медведев назвал логичным и правильным выдвижение Путина на новый срок

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение президента Владимира Путина выдвинуться на новый срок – логичное и правильное, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    Необходимо принимать во внимание нынешнюю ситуацию и драматический период, который переживает Россия, с учетом этого Путин принял «абсолютно логичное и правильное» решение, сказал Медведев, передает РИА «Новости».

    «Его работа в должности президента должна быть продолжена», – добавил он.

    Напомним, в пятницу Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах в 2024 году. Выборы главы государства в России в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта.

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    9 декабря 2023, 12:43
    Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря

    Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря в зале «Зарядье»

    Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Собрание группы избирателей по выдвижению действующего росисйского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты России состоится в московском концертном зале «Зарядье», сообщил народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

    Как передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД, большое собрание инициативной группы граждан по выдвижению Путина состоится 16 декабря.

    Машков отметил, что в ходе встречи инициативной группы обсуждался вариант проведения собрания на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ, однако выяснилось, что пространство выставки уже расписано до марта, передает ТАСС.

    В этой связи руководство парка «Зарядье» заверило, что готово принять собрание в киноконцертном зале.

    Напомним, Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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    8 декабря 2023, 16:52
    Губернаторы поддержали решение Владимира Путина пойти на выборы президента
    Губернаторы поддержали решение Владимира Путина пойти на выборы президента
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Руководители российских регионов выразили поддержку президенту России Владимиру Путину в его решении баллотироваться на выборы в 2024 году.

    Так, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил в своем Telegram, что своим решением Путин «укрепил нашу уверенность в будущем сильной и независимой России». «Ямальцы видят, какой путь развития прошла страна за последние десятилетия, как выросло качество жизни северян. Плечом к плечу с национальным лидером мы стоим на позициях защиты права на мирную жизнь наших граждан на новых территориях. Все вместе приближаем победу и справедливый мир», – написал он.

    Поддержал решение Путина и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. «Сейчас нашей стране как никогда нужна стабильность и преемственность власти. Тем более что он не на словах, а на деле доказал, что способен не только надежно защитить рубежи нашей Родины, но и обеспечить развитие ее экономики и социальной сферы», – написал он в Telegram.

    Хорошей новостью решение Путина назвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина. Благодаря его инициативам в Краснодарском крае мы реализовали много проектов, направленных на улучшение качества жизни кубанцев, обеспечили развитие сельского хозяйства, промышленности и санаторно-курортного комплекса. Уверен, что под руководством сильного президента наша страна будет процветать, сохранит свое лидерство как самодостаточная и независимая держава, а Краснодарский край продолжит развиваться», – сообщил он в своем канале в Telegram.

    Путина об участии в выборах попросили участники церемонии награждения – Герои России, которым президент сегодня вручил госнаграды, напомнил глава Вологодской области Олег Кувшинников. «Тот случай, когда отказать нельзя. Считаю, что эти люди выразили желание большинства россиян. Нужно продолжить отстаивать интересы страны на мировой арене и реализовать курс на прорывное развитие России. Владимиру Владимировичу это под силу. Уважаю и поддерживаю», – подчеркнул он в Telegram.

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер указал, что все ключевые проекты развития в Челябинской области связаны с президентом и поддерживаются им. «Уверен, что жители нашего региона поддерживают курс главы государства, верят в сильную и сплоченную Россию. И нет сомнений в том, что мы обязательно поддержим его кандидатуру на предстоящих президентских выборах», – указал он в сообщении в своем Telegram-канале.

    Глава ДНР Денис Пушилин считает, что спикер парламента ДНР Артем Жога, попросивший Путина об участии в выборах, высказал просьбу всех жителей Донбасса. «Донбассу есть с чем сравнивать, Донбасс переживал разные периоды в своей жизни. Для Донбасса президент России – это лидер, который вернул нам Родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения. В Донецкой народной республике не найти семьи, которая не ценила бы то, что сделал и что делает для нас президент Владимир Путин», – написал Пушилин в Telegram.

    Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

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    11 декабря 2023, 15:21
    Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых атомоходах ВМФ

    Путин участвует в церемонии принятия новых атомоходов в состав ВМФ

    Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых атомоходах ВМФ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин принимает участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменует их принятие в состав Военно-морского флота России.

    «Красноярск» – вторая из многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Ясень-М», передает ТАСС. Относится к четвертому поколению атомоходов. Заложена 27 июля 2014 года. Атомный подводный крейсер «Император Александр III» – третий серийный корабль проекта «Борей-А». Относится к четвертому поколению атомоходов. Заложен 18 декабря 2015 года.

    Инициатива присвоения кораблю имени императора Александра III принадлежит Путину. Эту идею президент высказал в 2014 году во время встречи с деятелями культуры в Ялте. Тогда Владимир Мединский, занимавший пост министра культуры, передал главе государства отреставрированный Андреевский флаг с последнего корабля Русского императорского флота, который также назывался «Император Александр III».

    Ранее президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».

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    8 декабря 2023, 18:55
    Герой России: Выборы президента станут борьбой за победу страны

    Герой России Красов: Выборы президента станут продолжением борьбы России за свой суверенитет

    Герой России: Выборы президента станут борьбой за победу страны
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президентская кампания 2024 года станет продолжением борьбы России за территориальную целостность, суверенитет и за само существование государства. Поэтому символично то, что Владимир Путин сообщил о решении баллотироваться в Георгиевском зале Кремля в компании нашего воинства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал Герой России Андрей Красов.

    «Глубоко символично, что церемония награждения Героев России состоялась именно в Георгиевском зале Кремля, ведь речь идет о награждении потомков георгиевских кавалеров прошлых эпох. И также глубоко символично, что именно там Владимир Путин озвучил свое решение участвовать в выборах», –заявил Герой России Андрей Красов, первый зампред комитета Госдумы по обороне, член правления общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев».

    По его словам, важно и то, что президент сделал свое заявление «в компании нашего воинства: прошлого и нынешнего». «Именно поэтому будущие выборы президента можно без сомнения трактовать как борьбу за победу России», – добавил Красов.

    «Это борьба с той же коричневой чумой, с которой боролись наши героические отцы и деды, а для младшего поколения – и прадеды. Это продолжение борьбы за территориальную целостность России, за наш суверенитет, за то, будет существовать наша Родина, или нет. Я очень рад, что президент принял такое решение. Он действительно настоящий лидер нашей большой многонациональной семьи под названием Россия. И он настоящий авторитет для военных», – указал депутат.

    В пятницу президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. «Наш долг – знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего», – сказал он.

    Кроме того, Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

    «Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал Путин.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта. По данным ФОМ, большинство россиян (70%) считают, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

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    10 декабря 2023, 14:59
    СМИ: Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

    Kan: Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели длительный телефонный разговор, сообщила израильская радиостанция Kan со ссылкой на офис премьера еврейского государства.

    По данным Kan, переговоры состоялись в воскресенье, разговор длился порядка 50 минут, передает РИА «Новости».

    В октябре Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа.

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    9 декабря 2023, 12:20
    Политолог: Выдвижение Путина на новый срок поддерживают 70% россиян

    Политолог Сетов: Выдвижение Путина на новый срок поддерживают 70% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Больше половины россиян знают, когда пройдут выборы главы государства, 84% считают их важным событием для себя лично, а 70% поддерживают выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина на новый срок, сообщил политолог и заместитель генерального директора КГ «Полилог» Никита Сетов.

    В своем Telegram-канале он указал, что запрос и политический курс России совпадают, подтверждается это данными, которые ранее презентовали на круглом столе ЭИСИ.

    Так, больше половины россиян знают, когда пройдут выборы главы государства, 84% считают их важным событием для себя лично. 70% поддерживают выдвижение Путина на новый срок.

    По словам Сетова, выбор события для заявления об этом и его формат позволяют очертить некоторые контуры кампании, которая ожидается очень быстрой и насыщенной с учетом сроков, оставшихся до марта.

    Также политолог отметил, что выбор торжественного мероприятия ко Дню Героев Отечества как контекста отражает опору на одну из ключевых сегодня социальных групп – участников и ветеранов СВО, чей запрос – надежность и четкое целеполагание будущего страны как в части завершения СВО, так и в части условий для мирной жизни.

    «Подвиги участников СВО и гордость, о которой сегодня говорилось в Кремле – еще одна важная категория, которая касается не только собственно ситуации на фронте и побед, но и прошлого, настоящего и будущего страны. Запрос на гордость в российском обществе сегодня высок, и предлагаемый политический курс позволяет его удовлетворить в соответствии с теми параметрами будущего страны, которые традиционно показывает социология – суверенитет, независимость, развитие», – подчеркнул он.

    По мнению Сетова, тот факт, чтоПутин не дал дополнительных комментариев по поводу своего решения, говорит о том, что времени для интерпретаций решения у действующего президента достаточно.

    «Например, 14 декабря во время прямой линии», – заключил эксперт.

    Напомним. Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, об этом решении он рассказал герою ДНР и спикеру парламента республики Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

    Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что ЕР совместно с Народным фронтом обеспечит проведение всех организационных мероприятий, связанных с избирательной кампанией Путина.

    В Белом доме на информацию об участии Путина в выборах отреагировали словами «будет гонка, что надо».

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    9 декабря 2023, 17:42
    Путин заявил о продолжении участниками СВО ратных традиций ветеранов ВОВ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ратные традиции ветеранов Великой Отечественной и российских Вооруженных сил достойно продолжают участники спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства обратился к участникам Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета, в ходе обращения президент указал, что движение активно помогает волонтерам и поисковикам, заботится о старшем поколении, передает ТАСС.

    «Включаетесь в реализацию проектов, адресованных участникам специальной военной операции, которые достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил», – отметил Путин.

    Ранее награжденный медалью «Золотая Звезда» старший лейтенант Эдуард Казымов заявил президенту Владимиру Путину, что бойцы на передовой верят в победу и отступать не будут.

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    Русские жители начинают мстить латвийскому государству

    «Свинское» (как прямо сказал президент Путин) обращение латвийских властей по отношению к русским жителям этой страны стало приносить закономерный результат. Русские стали «голосовать ногами», то есть попросту бежать из Латвии, которая и без того переживает демографический кризис. За ними иногда бегут даже этнические латыши – и более того, разжигаемая Латвией этническая ненависть стала приводить к трагедиям. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

    • США обещают войну России с НАТО

      США скорректировали свою официальную позицию по Украине. Теперь в Вашингтоне считают, что поражение Киева приведет к войне России и НАТО, которая, скорее всего, станет также третьей мировой и первой ядерной войной. Как относиться к подобным угрозам?

    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

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