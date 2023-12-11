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Путин: Ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных
Ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках.
«Приветствую вас в этот знаменательный день – день, когда на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» поднимаются военно-морские флаги, и эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-морского флота», – цитирует его РИА «Новости».
Путин отметил, что подводные ракетоносцы уже скоро заступят на боевое дежурство, сообщает ТАСС. «Уже в скором времени подводные ракетоносцы «Император Александр III» и «Красноярск» начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Путин принимает участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменует их принятие в состав Военно-морского флота России.