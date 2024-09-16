Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».0 комментариев
Атомоходы «Император Александр III» и «Красноярск» осуществили подледный переход в Арктике
Подводные атомоходы «Император Александр III» и «Красноярск» осуществили подледный переход в Арктике. Маршрут проходил через акватории шести арктических морей в сложных ледовых условиях, сообщили в Минобороны.
Как говорится в сообщении, атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск» в соответствии с планом стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024» осуществили подледный переход приполюсными маршрутами из операционной зоны СФ в район восточного сектора Арктики, передает ТАСС.
Маршрут проходил через акватории шести арктических морей в сложных ледовых условиях, общая протяженность перехода составила более четырех тысяч морских миль.
В Минобороны добавили, что сегодня подводные крейсеры в надводном положении и в боевом охранении корвета «Гремящий» при сопровождении спасательного буксира СБ-408 продолжили движение в назначенный район.
Ранее в Японском море боевые корабли ТОФ ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений «Океан-2024».