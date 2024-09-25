Атомоходы «Император Александр III» и «Красноярск» прибыли на Камчатку

Атомоходы «Император Александр III» и «Красноярск» прибыли на базу Тихоокеанского флота

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, атомные подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск» завершили свой межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот и прибыли на постоянное место базирования в Вилючинск. Торжественная церемония встречи прошла с участием главкома ВМФ России Александра Моисеева и замминистра обороны Павла Фрадкова.

Фрадков и Моисеев поздравили экипажи с успешным выполнением задач арктического похода. «Сегодня в основной пункт базирования Тихоокеанского флота прибыли новейшие атомные подводные крейсеры. Они не имеют равных в своем классе и будут продолжать свой боевой путь, выполняя задачи по обеспечению стратегического сдерживания», – заявил Фрадков.

Моисеев отметил важность существующей системы подготовки подводников и уровня подготовки штабов Северного и Тихоокеанского флотов, что позволяет успешно и в краткие сроки выполнять сложные задачи в Арктике. Замминистра обороны и главком ВМФ также вручили отличившимся подводникам награды и подарки от министра обороны.

В ближайшее время экипажам атомных подводных крейсеров предстоит пополнить запасы и продолжить выполнение задач командования ВМФ России в соответствии с планами боевой подготовки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ракетоносы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных, во время церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках. Он также подчеркнул необходимость вернуть флаг последнего дореволюционного российского флагмана «Александр III» из музея и передать его на новый одноименный подводный крейсер.