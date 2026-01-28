Совбез сообщил о внедрении опыта СВО в армии Белоруссии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вольфович заявил, что в рамках внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии особое внимание уделяется применению опыта российской специальной военной операции, передает РИА «Новости».

По его словам, в боевой подготовке акцент смещен на действия малыми штурмовыми группами, что отражает современные тактики ведения боя.

Вольфович отметил: «Мы делаем упор на то, как внедрен в вопросы боевой подготовки опыт специальной военной операции, какие формы и способы внедряются». Он пояснил, что марш-броски теперь совершаются малыми группами, а не целыми ротами или батальонами, что соответствует современным требованиям боя.

В контрольных занятиях оценивается, как командиры и военнослужащие используют внедренный опыт и насколько эффективно действуют малыми группами, тройками или пятерками.

По словам Вольфовича, президент Белоруссии акцентирует внимание на способности личного состава воевать в лесистой и болотистой местности. На полигоне для этих целей оборудованы специальные учебные места, где военные выполняют огневые задачи с применением боевых патронов.

Также проверяется умение обнаруживать и поражать беспилотные летательные аппараты, в том числе с помощью стрелкового оружия, а также противостоять другим современным средствам поражения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко заявил, что проверка вооруженных сил Белоруссии продолжится до весны.

В стране привели в боеготовность механизированное соединение армии.

В Белоруссии началась внезапная масштабная проверка армии.