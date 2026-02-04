Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.2 комментария
Эксперт призвал создать законодательную базу для выявления педофилов в интернете
Для того, чтобы наладить легальный и массовый механизм раннего «отслеживания людей с нездоровыми интересами», необходимо создать соответствующую правовую базу, сказал газете ВЗГЛЯД директор АНО «Центр Глобальной ИТ-Кооперации» Вадим Глущенко, комментируя идею обязать интернет-провайдеров сообщать в полицию, если пользователь проявляет интерес к детской порнографии.
«Подобные трагические истории всегда шокируют и вызывают естественное стремление принять все возможные меры для предотвращения таких преступлений. Конечно, технически провайдеры и платформы могут выявлять часть трафика и контента, связанного с деструктивом, обязаны блокировать такой контент и ресурсы, помогать следствию. Но сделать из этого легальный и массовый механизм раннего «отслеживания людей с нездоровыми интересами» – это отдельный политико-правовой процесс»6 – говорит Глущенко.
Он поясняет, что для этого потребуются четкие законы о пределах мониторинга, критериях, порядке передачи данных и защите от произвола. Кроме того, не стоит забывать и о том, что значительная часть такого контента уже ушла в зашифрованные и закрытые каналы, либо на запрещенные платформы.
«Важным отдельным направлением работы может быть переход на отечественные площадки, которые находятся в российской юрисдикции и готовы технически и юридически соблюдать требования национального законодательства, включая оперативную блокировку деструктивного контента, взаимодействие с правоохранительными органами и внедрение инструментов родительского контроля», – заключил Глущенко.
В Ленинградской области в водоеме обнаружили тело девятилетнего мальчика, который пропал в прошлую пятницу. По делу задержан мужчина, который сознался, что утопил тело ребенка. По его словам, со школьником они были знакомы, он мыл ему машину, а в конце прошлой недели у них якобы возник конфликт. Отмечается, что в ходе обыска на электронных устройствах подозреваемого обнаружена детская порнография.
Глава комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил наказывать за поиск детской порнографии в интернете. Это, по его мнению, может помочь выявлять педофилов еще до того, как они совершат преступление против ребенка. Главный разработчик сайта президента России Артем Геллер заявил, что российские интернет-провайдеры и сейчас отслеживают поиск подобного контента пользователями и при необходимости передают их полиции.