Защита убитого Хачатуряна потребовала пересмотра приговора
Адвокаты Михаила Хачатуряна настаивают на возвращении дела на пересмотр с тем, чтобы его полностью оправдали и реабилитировали посмертно, следует из документов.
«Обжаловано в кассации», – приводит ТАСС выдержку из документов.
Защита Михаила Хачатуряна подала в кассацию ходатайство о возвращении на пересмотр приговора, по которому мужчина был посмертно признан виновным в тяжких преступлениях против своих дочерей.
В материалах уточняется, что дело пока не направлено во Второй кассационный суд общей юрисдикции.
Ранее родственники Хачатуряна уже подавали аналогичную жалобу, требуя отменить приговор Бутырского суда Москвы и реабилитировать погибшего. Однако 10 ноября 2025 года Мосгорсуд отклонил эту жалобу, признав решение первой инстанции законным.
Решение Бутырского суда от 21 апреля 2025 года вступило в силу, а апелляционная инстанция подтвердила, что Хачатурян совершил инкриминируемые ему преступления.
После оглашения приговора родная сестра Хачатуряна заявила агентству о намерении добиваться его реабилитации. Адвокаты потерпевших утверждали, что их устраивает решение суда, и они не намерены его обжаловать.
Один из адвокатов сестер Хачатурян ранее отмечал, что принятое судом первой инстанции решение свидетельствует о самообороне девушек. Уголовное преследование Михаила Хачатуряна было прекращено по нереабилитирующим основаниям летом 2025 года.
Напомним, сестры Хачатурян, убившие отца, признаны потерпевшими по делу о насилии с его стороны. Экспертиза показала, что убийство девушками отца произошло из-за его жестокого обращения с ними и появившегося у них стрессового расстройства и страха перед ним.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2026 года расследование официально возобновили для рассмотрения вопроса о необходимой самообороне. В марте расследование дела в отношении сестер Хачатурян об убийстве отца было завершено.