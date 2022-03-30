В Стамбуле не решают, а ведут переговоры

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30 марта, среда  |  Последнее обновление — 09:20  |  vz.ru
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Три газовых сценария для Европы

Европу ждут сложные коммерческие переговоры с Газпромом REUTERS/Fabian Bimmer
Путин поставил срок для России – до 31 марта подготовить документ по переводу газовых поставок на рубли. Страны G7 категорически против перехода на российскую валюту. Однако экономисты считают самый жесткий сценарий – отказ всей Европы от «газорубля» – маловероятным. Разумеется, исключены и бесплатные поставки голубого топлива из России. Какие существуют еще варианты развития ситуации? Подробности...
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Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях

Военнослужащий ВС РФ в Республике Абхазия Артур Лебедев/ТАСС
Руководство Украины продолжает надеяться на то, что ВСУ не придется противостоять российской армии в одиночку и что против нее будет открыт еще один фронт – или в Закавказье, или в Молдавии, или даже с участием Польши. Есть и четвертое направление – даже более «перспективное», чем эти три, но в реальности Украине придется довольствоваться совсем другим опытом. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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У обострения в Карабахе есть украинский и азербайджанский след

Боевые действия в Карабахе грозят развернуться с новой силой Сергей Бобылев/ТАСС
Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий. Несколько дней назад в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания Второй Карабахской войны. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга, но в итоге и Баку, и Ереван оглядываются на Россию. Почему обострение возникло именно сейчас и что в этом случае делать Москве?  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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В Стамбуле не решают, а ведут переговоры

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Мы вовлечены в украинскую медиареальность не меньше украинцев. И фразу «предложения Украины получены и будут доложены президенту» предпочли упустить, чтобы сразу поддаться эмоциям. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 18)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Жители Киева, конечно же, обсуждают результаты переговоров в Стамбуле. Наиболее популярная точка зрения заключается в том, что переговоры не принесут ожидаемого результата, поскольку заявленные Москвой требования не совпадают с требованиями команды Зеленского. Подробности...
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Мировую экономику ждет смена лидеров

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Сервисные экономики и технологические лидеры в условиях общемирового кризиса капиталистической системы уступят место ресурсным экономикам и промышленным гигантам. Начало этой большой игры положено. Подробности...
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Прорыв на переговорах с Украиной

Обсуждение: 20 комментариев

«Второй фронт» для российской армии

Истинная стратегия Байдена

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Алексей Токарев

    В Стамбуле не решают, а ведут переговоры

    Алексей Токарев
    доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
    		30 марта 2022, 09:12

    После окончившейся встречи с украинской делегацией глава российской делегации зачитал предложения Киева. Кажется, Владимир Мединский сделал это так выразительно, что в иных патриотических чатах зазвучал давно забытый топоним Хасавюрт.

    Дело, конечно, в Крыме и Донбассе. Согласно предложениям украинцев, определение статуса Крыма откладывалось на 15 лет. Весь этот период Украина обещала не решать вопрос военным путём. То есть живо вспомнился 1996 год, когда Россия официально согласилась отложить рассмотрение статуса своего региона — Чечни.

    Проблема массового сознания в том, что оно априори иррационально и следует за эмоциями. Это не наша национальная черта, а витальный признак всего человечества. Пока Телеграм-каналы, официальные спикеры СВО и полуофициальные комментаторы со стороны власти молчали после выступления Владимира Мединского, российское массовое сознание в патриотической части принялось саморефлексировать на тему окончания боевых действий. «Это всё? А как же денацификация? А видео, на котором нашим простреливают ноги, не вызовет реакции? Что делать украинцам, которые нас ждут? Мы их предали? Неонацисты продолжат терроризировать мирных жителей, когда мы уйдём оттуда?». Все эти вопросы потекли по коммуникационным каналам только из-за озвученных украинской стороной предложений. Рациональный анализ, то есть взгляд на боевые действия на земле, за рамками эмоций и информационных баталий, рисует иную картину.

    Во-первых, заявление Сергея Шойгу о выполнении задач первого этапа спецоперации предполагает, что будет второй. Как минимум один, хотя возможны и следующие — никто не видел планов Генштаба, и все разговоры о сроках, направлениях и результатах СВО — явные спекуляции. Второй этап был обозначен министром. как «освобождение Донбасса». Полагаю, ближайшая военная цель – взять крупнейшую группировку ВСУ в котёл, для чего и передислоцируются войска с некоторых направлений в сторону к западу от Донецка. Достижение этой цели обозначит новую переговорную реальность. Оба «Минска» были подписаны именно после котлов (Иловайск и Дебальцево). Что будет подписано, никто не знает. Пока не подписано ничего.

    Во-вторых, Владимир Мединский перечислил предложения украинской стороны. Они не являются договором между сторонами. Пока это запросная позиция, на которую официальная Россия не отреагировала.

    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

    В-третьих, Россия минимизирует военную активность на киевском и черниговском направлениях. Отсутствие штурма городов можно только приветствовать. Все официальные лица, задействованные в медиаобеспечении операции, постоянно говорили, что штурма городов не планируется. Пока реальность соответствует этим заявлениям (Мариуполь – ужасное исключение).

    В-четвёртых, на официальном уровне Россия не отказалась от целей демилитаризации и денацификации. Ни одно из официальных лиц не обозначило подобную динамику. Собственно, поведение неонацистов по отношению к гражданским и военнопленным в рамках боевых действий лучше всего объясняет сомневающимся причину и необходимость денацификации.

    В-пятых, в предложениях украинской стороны нет ничего сверхъестественного. Президент Зеленский уже после начала СВО несколько раз говорил о готовности принять и безъядерный, и нейтральный статус, обозначая отказ и от разработки ядерного оружия, и от курса на членство в НАТО. Про Крым и Донбасс украинское руководство годами повторяло, что не будет от них отказываться. Про денацификацию заявляло, что не принимает этого понятия в принципе. Нынешние украинские предложения не революционны для их позиции.

    Наконец, наличие Крыма в запросной позиции украинцев предполагает негативную субстантивную реакцию Москвы. То есть по форме эти переговоры приветствуются, поскольку появились конкретные параметры со стороны Киева, которые можно обсуждать. Но по сути Кремль не будет подписывать документы, в которых будет обозначено изменение статуса российских регионов. Ни российская Конституция, ни позиция официальных лиц, ни эмпирическая социология российского общества не позволяют говорить об изменении отношения к Крыму.

    Да, ощущение опустошённости и бессмысленности жертв прокатилось вчера по многим чатам. Мы вовлечены в украинскую медиареальность не меньше украинцев. И фразу «предложения Украины получены и будут доложены президенту» предпочли упустить, чтобы сразу поддаться эмоциям. Это проблема не российского военного ведомства, а тех наших институций, что отвечают за коммуникацию в рамках СВО. Переговоры могут идти годами параллельно боевым действиям — вспомните 8 лет мучений вокруг Минских документов. Первая по-настоящему предметная встреча отнюдь не означает принятия предложений одной стороны. Очевидный плюс того, что мы временами проигрываем коммуникацию вокруг СВО внутри собственного общества, состоит в реакции части России. Ярко и негативно. Полагаю, российская власть не могла не заметить эту реакцию. Чтобы прогнозировать дальнейшие события, надо дождаться российской реакции на украинские предложения. Её пока не было.

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