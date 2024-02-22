Путин назвал причины снижения рождаемости в России

Tекст: Ольга Никитина

Путин обратил внимание главы Татарстана Рустама Минниханова на «определенное снижение рождаемости» в регионе с 2019 года. «Судя по всему, этот процесс не связан ни с религиозной принадлежностью людей, ни с географией, – отметил президент. – Он связан с множеством факторов, <…> с образом жизни и уровнем благосостояния».

«По мере роста благосостояния, доходов возникают другие ценностные установки – образование, пост-образование, получение каких-то дополнительных знаний. Потом все рождение ребенка откладывается, откладывается – и Татарстан не исключение», – передает ТАСС слова Путина.

«Это не связано с особыми событиями в мире, в нашей стране, – уточнил президент России. – 2019 год – стабильное все было развитие такое. Правда там потом пандемия, конечно».

«Мужчины у нас достаточно крепкие, женщин уговорим», – пообещал Путину Минниханов и отметил, что в республике идет работа по сокращению числа абортов. «Дело даже не в мужчинах», – откликнулся глава государства. «Нужно сопровождать с определенными информационными программами весь этот процесс, – согласился он с просветительской работой. – Количество третьих, четвертых рождений в Татарстане увеличивается, а общая рождаемость – падает».

Обратившись к сотрудникам перинатального центра, Путин отметил: «Очень важно, за что <…> хотел бы поблагодарить <…>: у нас исторически низкий уровень детской смертности». «А в Татарстане – ниже, чем по стране в целом. Это здорово, это хороший результат!» – похвалил президент.

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