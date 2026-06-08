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Турецкие истребители создали помехи самолетам глав Минобороны стран ЕС
Дислоцированные на севере Кипра истребители ВВС Турции создали помехи самолетам с главами оборонных ведомств Греции, Нидерландов и Франции, сообщила греко-кипрская газета «Филелефтерос».
По данным издания «Филелефтерос», турецкие истребители и диспетчерские службы аэропорта Эрджан на севере Кипра создали помехи самолетам, перевозившим глав оборонных ведомств Греции, Нидерландов и Франции, передает ТАСС.
В публикации отмечается, что два истребителя F-16 следовали за самолетами министров вечером 7 июня. Кроме того, авиадиспетчеры заглушили связь с бортами европейских чиновников, направлявшихся на встречу в Никосию.
Директор президентской пресс-службы Республики Кипр Викторас Пападопулос пообещал, что министр обороны Василис Палмас обсудит инцидент на встрече с главами военных ведомств ЕС. В то же время глава профсоюза турко-кипрских авиадиспетчеров Курсад Худавердиоглу заявил: «Истребители были подняты в воздух из-за чрезвычайной ситуации».
С марта в аэропорту Эрджан базируются шесть истребителей F-16 ВВС Турции. Они были размещены там после удара беспилотника по британской военной базе Акротири на юге Кипра.
Накануне Париж и Никосия договорились о размещении французских вооруженных сил на территории Кипра.
В марте Турецкая республика Северного Кипра анонсировала прибытие шести турецких истребителей F-16.