Турецкие истребители создали помехи самолетам глав Минобороны стран ЕС

Tекст: Вера Басилая

По данным издания «Филелефтерос», турецкие истребители и диспетчерские службы аэропорта Эрджан на севере Кипра создали помехи самолетам, перевозившим глав оборонных ведомств Греции, Нидерландов и Франции, передает ТАСС.

В публикации отмечается, что два истребителя F-16 следовали за самолетами министров вечером 7 июня. Кроме того, авиадиспетчеры заглушили связь с бортами европейских чиновников, направлявшихся на встречу в Никосию.

Директор президентской пресс-службы Республики Кипр Викторас Пападопулос пообещал, что министр обороны Василис Палмас обсудит инцидент на встрече с главами военных ведомств ЕС. В то же время глава профсоюза турко-кипрских авиадиспетчеров Курсад Худавердиоглу заявил: «Истребители были подняты в воздух из-за чрезвычайной ситуации».

С марта в аэропорту Эрджан базируются шесть истребителей F-16 ВВС Турции. Они были размещены там после удара беспилотника по британской военной базе Акротири на юге Кипра.

Накануне Париж и Никосия договорились о размещении французских вооруженных сил на территории Кипра.

В марте Турецкая республика Северного Кипра анонсировала прибытие шести турецких истребителей F-16.