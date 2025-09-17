Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?0 комментариев
Греция провела внезапные военные учения у границ Турции
Генштаб Греции объявил о межвидовых учениях в Эвросе и Эгейском море
Греческие военные отработали готовность сухопутных и морских сил вблизи турецкой границы, чему предшествовал приказ главы генштаба.
Учения прошли по приказу начальника генштаба национальной обороны Греции Димитриоса Хуписа, передает РИА «Новости». Как отмечается в пресс-релизе генштаба, мероприятие носило внезапный характер и включало проверку боеготовности.
В маневрах участвовали сухопутные войска и флот. Учения проводились в приграничной с Турцией периферийной единице Эврос и в акватории Эгейского моря.
Греция и Турция имеют давние территориальные разногласия по статусу ряда островов в Эгейском море. Турция называет некоторые из них «серой зоной» и заявляет, что их суверенитет не подтвержден международными соглашениями.
Греция отвергает эти утверждения и считает острова своими. Подобные споры уже не раз обостряли отношения двух стран, которые также являются союзниками по НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Анкара завершила создание новых охраняемых морских зон у островов Гекчеада и Финике и призвала Грецию к сотрудничеству.
Германские власти согласовали экспорт 40 истребителей Eurofighter Typhoon в Турцию на сумму около 4,75 млрд евро с учетом требований консорциума производителей.
Турецкий катер у Лесбоса открыл огонь по катеру Береговой охраны Греции, после чего получил ответный огонь и отступил в турецкие воды.