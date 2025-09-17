Греция провела внезапные военные учения у границ Турции

Генштаб Греции объявил о межвидовых учениях в Эвросе и Эгейском море

Tекст: Денис Тельманов

Учения прошли по приказу начальника генштаба национальной обороны Греции Димитриоса Хуписа, передает РИА «Новости». Как отмечается в пресс-релизе генштаба, мероприятие носило внезапный характер и включало проверку боеготовности.

В маневрах участвовали сухопутные войска и флот. Учения проводились в приграничной с Турцией периферийной единице Эврос и в акватории Эгейского моря.

Греция и Турция имеют давние территориальные разногласия по статусу ряда островов в Эгейском море. Турция называет некоторые из них «серой зоной» и заявляет, что их суверенитет не подтвержден международными соглашениями.

Греция отвергает эти утверждения и считает острова своими. Подобные споры уже не раз обостряли отношения двух стран, которые также являются союзниками по НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Анкара завершила создание новых охраняемых морских зон у островов Гекчеада и Финике и призвала Грецию к сотрудничеству.

Германские власти согласовали экспорт 40 истребителей Eurofighter Typhoon в Турцию на сумму около 4,75 млрд евро с учетом требований консорциума производителей.

Турецкий катер у Лесбоса открыл огонь по катеру Береговой охраны Греции, после чего получил ответный огонь и отступил в турецкие воды.