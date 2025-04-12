Турецкий катер обстрелял греческий патруль у Лесбоса

Tекст: Дмитрий Зубарев

В греческих территориальных водах у острова Лесбос произошел инцидент с участием турецкого катера и судна Береговой охраны Греции, сообщает ТАСС. Турецкий катер открыл огонь по греческому судну, когда оно приблизилось для досмотра. В ответ экипаж греческого катера открыл ответный огонь.

Инцидент произошел рано утром 12 апреля. Греческий катер берега охраны приблизился к турецкому катеру, чтобы провести проверку. В ответ на это экипаж турецкого судна открыл огонь, после чего греческая сторона также произвела выстрелы в ответ.

После ответных выстрелов турецкий катер покинул территориальные воды Греции, сначала направившись в международные воды, а затем вернувшись в турецкие воды. Греческий телеканал Star сообщил, что в результате инцидента с греческой стороны пострадавших не было.

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