В Турции заявили о намерении продолжить отвечать на провокации Греции

Турция отвечала и продолжит незамедлительно отвечать на агрессивные и провокационные действия Греции, игнорирующей любые нормы права, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар во время выступления на первой авиабазе ВВС Турции в провинции Эскишехир.

«Начиная со 2 июля мы информировали партнеров и союзников по НАТО о намеченной миссии НАТО с участием самолетов ВВС Турции. Все страны военно-политического блока были осведомлены о программе Альянса. Несмотря на это греческие военные совершили провокацию в отношении турецких F-16. Утверждения о том, что греки не знали о том, что это были турецкие самолеты, – это ложь», – передает агентство Anadolu его слова.

При этом Акар напомнил, что 23 августа ЗРК С-300, дислоцированные на греческом Родосе, взяли на прицел турецкие военные самолеты, чем создали для них угрозу.

Так, министр назвал действия Афин «враждебными и ошибочными». «Греция пытается все отрицать, в том числе в рамках НАТО. Афины игнорируют принципы добрососедства и дружбы. Это должны видеть как в Альянсе, так и за его пределами. Турция предупредила союзников по НАТО в вопросе Греции. Действия соседней страны не имеют ничего общего с понятием взаимного уважения», – сказал он.

Более того, Акар подчеркнул, что армия продолжит отстаивать интересы и права Турции, а также оказывать поддержку дружественным братским странам, в том числе ТРСК, Азербайджану и Ливии. «Это касается также ситуации в Эгейском и Средиземном морях, а также на Кипре, где турецкие войска не допустят ущемления прав страны», – отметил он.

Министр также привлек внимание к успехам оборонпрома Турции периода руководства страной Реджепом Тайипом Эрдоганом. Так, он обратил внимание на то, что за последние 20 лет уровень импортозамещения в оборонной сфере Турции приблизился к 80%. «Современная Турция – это страна, которой уже под силу разработка отечественных танков и военных самолетов. Шаги в этом направлении будут продолжены», – подчеркнул он.

Помимо прочего, Акар указал на усиленное внимание Турции к модернизации авиапарка ВВС, в том числе переговорам с США по поставкам новых и модернизации уже имеющихся самолетов F-16. «Мы внимательно отслеживаем процесс и стремимся к позитивным результатам», – резюмировал он.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Греция бросила вызов НАТО, задействовав С-300 против турецких самолетов.

До этого телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.

Турецкие СМИ сообщили, что «несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы».

Между тем Греция опровергла обвинения в задействовании С-300 против турецких F-16.