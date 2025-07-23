Берлин одобрил будущую поставку Турции 40 Eurofighter Typhoon

Эксперты раскритиковали избирательность в наказании за межнациональные конфликты

Общественники отреагировали на конфликт в Луганске с участием уроженца Чечни и сторонника «Русской общины»

Tекст: Вера Басилая

Поводом для обсуждения стал инцидент, когда боец ММА Максим Дивнич опубликовал в соцсетях видео с дракой у бассейна в Луганске, заявляя, что его оппонент Алихан Берсаев якобы является бойцом спецназа «Ахмат». Позже информация о причастности участника к спецподразделению не подтвердилась, а генерал Алаудинов подчеркнул, что оба участника драки должны понести наказание, отметив попытки спекуляций на межнациональной почве, передает РИА «Новости». Алаудинов заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни.

На инцидент отреагировала член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова. «Не хотела комментировать инцидент в луганском бассейне, где один пьяный "боец" приставал к женщине, другой заступился, написал об этом в своем канале, указав национальную принадлежность приставальщика, и пошла буча. Но когда теперь уже идут разговоры о том, что надо, мол, ужесточать наказание за разжигание национальной розни, за указание национальной принадлежности дебошира, то и мне хочется высказать свое мнение. Ведь второго бойца, вынесшего ссору в паблик, именно в разжигании межнациональной розни и обвиняют», – написала Ахмедова в в Telegram.

Она подчеркнула, что настоящим разжиганием становится ситуация, когда «представители одной национальности» избегают ответственности за противоправные действия и хвастаются этим в соцсетях, что вызывает у общества раздражение. «Любых других дебоширов полиция обычно волочит под руки в участок, но эти конкретные молодчики пользуются своей национальной принадлежностью, уходят от ответственности», – рассуждает Ахмедова. – «Вот это и есть самое настоящее разжигание межнациональной розни».

Член СПЧ отметила, что простые чеченские солдаты несут службу на передовой и не попадают в скандальные истории. «И на них падает тень от проступков вот таких "бойцов", которые дома, небось, рассказывают, как они воюют, а сами в бассейне пристают к девушкам», – считает Ахмедова.

«Так вот у меня стойкое сейчас чувство, что разжиганием пытаются назвать естественную реакцию на разжигание», – указала член СПЧ.



Бывший депутат Верховной рады Олег Царев, комментируя предложения Алаудинова ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни, напомнил, что декларация недопустимости смешения с «иными» народами, агитация против браков между этническими группами, если это унижает достоинство, возбуждает вражду или пропагандирует превосходство, подпадает под определение разжигание розни. «Но есть нюансы. Когда чеченской девушке родня не разрешает выходить замуж за русского, это распространенное явление. При этом большая редкость, если русские родители выступают против невесты чеченки», – поделился Царев своим мнением в Telegram.

Он согласен с необходимостью жестко пресекать разжигание межнациональной розни, но считает особенно важным обеспечить равенство всех перед законом. «Проблема не в том, что у нас мало или у нас слабые наказания. Проблема в равенстве всех перед законом», – считает Царев. – «Я не раз писал, что изнутри Россию будут ломать на межнациональной или межконфессиональной почве».

Военкор Юрий Котенок так же считает, что обсуждение мер по ужесточению ответственности за межнациональную рознь требует обеспечения равенства всех перед законом. «Не надо в сотый раз кивать на "разжигание межнациональной розни". Эту рознь разжигают те, кто считают, что принадлежность к определенной республике дает пожизненную индульгенцию», – высказал он свое мнение в Telegram-канале.

Напомним, командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что в ситуации, когда страна находится в состоянии войны с внешним врагом, вопросам противодействия разжиганию межнациональной розни нужно уделять особое внимание, а мера наказания должна быть очень жесткая.



«Любое преступление должно иметь конкретное лицо, фамилию, имя, отчество. Ни один преступник не должен озвучиваться по национальности, потому что у преступления нет национальности. У него есть конкретно лицо, которое его совершило», – заявил Алаудинов.

По его словам, инцидент в Луганске не красит ни одного из участников. «Я, как человек, который не пьет, не курит, верю в Бога, считаю неприемлемым такое поведение со стороны представителя чеченской национальности. <...> Его поведение, оскорбление местных жителей, тем более старших по возрасту, оскорбление кого бы то ни было, является недопустимым ни в каком формате. Ни в национальном, ни в религиозном, ни в территориальном», – подчеркнул генерал-лейтенант.

При этом командир «Ахмат» считает, что второй участник инцидента Дивнич, «который придерживается националистических взглядов, который из обычного бытового конфликта сделал для себя шоу», спекулирует на теме межнациональной розни.



Алаудинов сообщил, что военнослужащий-чеченец, участвовавший в драке у бассейна в Луганске, не является бойцом спецназа «Ахмат», а штурмовик другого подразделения и уже отправлен на передовые позиции.

Максим Дивнич – российский боец смешанных единоборств (ММА), сторонник «Русской общины», организации, которая заявляет своими целями «объединение русских людей, возрождение русских традиций соборности, общинности, отстаивание законных прав и интересов государствообразующего народа».