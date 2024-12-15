Стало известно о прибытии истребителей Eurofighter в Турцию 18 декабря

Глава Минобороны Турции сообщил о прибытии истребителей Eurofighter 18 декабря

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первые два истребителя Eurofighter Typhoon прибудут в Анкару 18 декабря, передает ТАСС. Это будет частью продолжающегося процесса переговоров, которые проходят в позитивном ключе, отмечает Гюлер. Истребители, принадлежащие Британии, в настоящее время участвуют в учениях в Катаре и прибывают в Турцию для осмотра.

Гюлер также сообщил, что продолжаются переговоры с США о приобретении 40 истребителей F-16. Министр выразил надежду, что позитивная атмосфера этих переговоров отразится на будущем процессе покупки F-35. Он подчеркнул, что Турция намерена обсудить с новой администрацией США вопрос об отмене санкций CAATSA, которые противоречат духу союзничества.

Что касается систем С-400, Гюлер указал, что позиция Турции не изменилась. Анкара не планирует отказываться от этих комплексов, купленных у России, несмотря на исключение из программы F-35 и связанные с этим сложности в оборонных договорах с США. Ранее он отмечал, что у США больше нет возражений по С-400.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция заинтересовалась поиском замены американским F-16 в России,. В Анкаре сообщили, что изменение позиции США по поставкам F-35 для Турции стало важным фактором в их решении. Турция приступила к активным действиям в области вооружения.