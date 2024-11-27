Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние ёлки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.0 комментариев
МИД пообещал ответить на закрытие бюро Первого канала в Германии
МИД заявил о симметричном ответе на закрытие бюро Первого канала в ФРГ
Россия намерена принять ответные меры в отношении ФРГ после закрытия бюро Первого канала в Германии, рассматривая это как нарушение свободы слова и недружественный шаг, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Он подчеркнул, что российские власти будут бороться за права своих журналистов всеми доступными средствами, передает РИА «Новости».
Грушко отметил, что данный шаг со стороны Германии рассматривается как недружественный. В случае отсутствия изменений в отношении к российским журналистам, Грушко предупредил, что Россия вынуждена будет ответить по принципу взаимности.
Напомним, власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и обязали его сотрудников покинуть страну после сюжета о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука.