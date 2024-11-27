МИД пообещал ответить на закрытие бюро Первого канала в Германии

МИД заявил о симметричном ответе на закрытие бюро Первого канала в ФРГ

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что российские власти будут бороться за права своих журналистов всеми доступными средствами, передает РИА «Новости».

Грушко отметил, что данный шаг со стороны Германии рассматривается как недружественный. В случае отсутствия изменений в отношении к российским журналистам, Грушко предупредил, что Россия вынуждена будет ответить по принципу взаимности.

Напомним, власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и обязали его сотрудников покинуть страну после сюжета о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука.