МИД назвал условие аккредитации для журналистов ARD

Захарова: МИД РФ рассмотрит аккредитацию ARD после возобновления работы бюро Первого канала в Берлине

Tекст: Елизавета Шишкова

Она подчеркнула, что решение будет приниматься в соответствии с принципами свободы средств массовой информации и на основе взаимности. Захарова отметила, что аккредитация возможна только после создания правительством Германии необходимых условий для работы российских журналистов и полноценного возобновления деятельности корпункта Первого канала, сообщает ТАСС.

Напомним, власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и предписали сотрудникам уехать из страны после сюжета о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука.

После этого в МИД пообещали, что Россия примет ответные меры в отношении ФРГ. Журналистам немецкого издания ARD предписано покинуть Россию и сдать аккредитационные удостоверения в ответ на действия властей Германии.