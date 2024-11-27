Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.2 комментария
МИД назвал условие аккредитации для журналистов ARD
Захарова: МИД РФ рассмотрит аккредитацию ARD после возобновления работы бюро Первого канала в Берлине
Россия готова аккредитовать журналистов немецкой медиагруппы ARD после возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине при условии создания Германией условий для российских журналистов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что решение будет приниматься в соответствии с принципами свободы средств массовой информации и на основе взаимности. Захарова отметила, что аккредитация возможна только после создания правительством Германии необходимых условий для работы российских журналистов и полноценного возобновления деятельности корпункта Первого канала, сообщает ТАСС.
Напомним, власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и предписали сотрудникам уехать из страны после сюжета о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука.
После этого в МИД пообещали, что Россия примет ответные меры в отношении ФРГ. Журналистам немецкого издания ARD предписано покинуть Россию и сдать аккредитационные удостоверения в ответ на действия властей Германии.