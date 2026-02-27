Евросоюз затруднил вылет Дмитриева в Москву из Женевы

Tекст: Елизавета Шишкова

Власти Евросоюза препятствуют возвращению самолета спецпредставителя президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Москву, передает ТАСС.

Источник в авиадиспетчерских кругах сообщил, что самолет Дмитриева должен был вылететь из Женевы сегодня, однако возникли проблемы с получением разрешения на пролет через территорию ЕС.

По словам собеседника агентства, европейские власти затягивают процесс согласования необходимых формальностей. В результате вылет, скорее всего, будет перенесен на завтра при условии, что все формальности удастся согласовать в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев ушел из отеля Four Seasons в Женеве через два часа после начала встречи с американской стороной. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул отель Four Seasons, где проходили переговоры делегаций США и Украины.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев участвует в российско-американской рабочей группе по вопросам экономического взаимодействия.