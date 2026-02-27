Песков назвал абсурдной версию о российском дроне у авианосца «Шарль де Голль»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Песков заявил, что не видел сообщений и не располагает информацией о деталях инцидента с беспилотником вблизи шведского города Мальме, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что считает абсурдными формулировки СМИ о российском происхождении дрона: «Если то, как вы передаете формулировку [сообщений СМИ о российском следе], она верна – в том плане, что, поскольку рядом было российское судно, то значит, что дрон – российский, то это достаточно абсурдное заявление. Но еще раз повторяю: деталей не знаю», – заявил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что шведские военные с помощью системы радиоэлектронного подавления нейтрализовали беспилотник, который летел в сторону французского авианосца «Шарль де Голль» у шведского побережья. Местный телеканал SVT предположил, что инцидент может быть связан с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французские военные зафиксировали попытку беспилотника приблизиться к атомному авианосцу. Франция начала строить новый авианосец на фоне разговоров о «русской угрозе».