Песков назвал абсурдной версию о российском дроне у авианосца «Шарль де Голль»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг предположения о российском следе в инциденте с беспилотником возле авианосца «Шарль де Голль» у Мальме.
Песков заявил, что не видел сообщений и не располагает информацией о деталях инцидента с беспилотником вблизи шведского города Мальме, передает ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что считает абсурдными формулировки СМИ о российском происхождении дрона: «Если то, как вы передаете формулировку [сообщений СМИ о российском следе], она верна – в том плане, что, поскольку рядом было российское судно, то значит, что дрон – российский, то это достаточно абсурдное заявление. Но еще раз повторяю: деталей не знаю», – заявил Песков.
Ранее СМИ сообщили, что шведские военные с помощью системы радиоэлектронного подавления нейтрализовали беспилотник, который летел в сторону французского авианосца «Шарль де Голль» у шведского побережья. Местный телеканал SVT предположил, что инцидент может быть связан с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французские военные зафиксировали попытку беспилотника приблизиться к атомному авианосцу. Франция начала строить новый авианосец на фоне разговоров о «русской угрозе».