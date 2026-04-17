Tекст: Вера Басилая

Украина планирует активнее привлекать рабочих из африканских стран для компенсации дефицита рабочей силы. Об этом заявил глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Где-то две или три недели назад я проводил большое совещание по нашим взаимоотношениям с Африкой. Украина постарается привлечь больше жителей Африки, чтобы компенсировать нехватку рабочих рук», – отметил Буданов.

Он пояснил, что соответствующее поручение получили МИД и СБУ, которым предстоит также изменить список стран миграционного риска. По его словам, Украина сталкивается с проблемой: многие мигранты используют страну как перевалочный пункт, а часть из них после получения документов покидает место работы и исчезает.

Буданов подчеркнул, что такая ситуация чаще всего касается мигрантов из некоторых стран Центральной Азии. Власти намерены принять меры, чтобы уменьшить количество подобных случаев и пересмотреть требования к иностранцам, работающим в стране.

Ранее власти Украины признали ежегодную нехватку полумиллиона трудовых мигрантов.

Национальный банк страны спрогнозировал дополнительный отток населения за границу.

Украинские эксперты предложили восполнить демографическую убыль выходцами из стран Африки.