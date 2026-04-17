Буданов заявил о планах Украины привлечь рабочих из Африки
Глава офиса президента страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил о планах привлечь больше жителей Африки для компенсации нехватки рабочих рук.
Украина планирует активнее привлекать рабочих из африканских стран для компенсации дефицита рабочей силы. Об этом заявил глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«Где-то две или три недели назад я проводил большое совещание по нашим взаимоотношениям с Африкой. Украина постарается привлечь больше жителей Африки, чтобы компенсировать нехватку рабочих рук», – отметил Буданов.
Он пояснил, что соответствующее поручение получили МИД и СБУ, которым предстоит также изменить список стран миграционного риска. По его словам, Украина сталкивается с проблемой: многие мигранты используют страну как перевалочный пункт, а часть из них после получения документов покидает место работы и исчезает.
Буданов подчеркнул, что такая ситуация чаще всего касается мигрантов из некоторых стран Центральной Азии. Власти намерены принять меры, чтобы уменьшить количество подобных случаев и пересмотреть требования к иностранцам, работающим в стране.
Ранее власти Украины признали ежегодную нехватку полумиллиона трудовых мигрантов.
Национальный банк страны спрогнозировал дополнительный отток населения за границу.
Украинские эксперты предложили восполнить демографическую убыль выходцами из стран Африки.