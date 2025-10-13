Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, военнослужащие группировки войск «Восток» начали активно использовать для борьбы с беспилотниками самодельные «дронобойки», передает ТАСС.

Капрал рассказал, что их применяли, в частности, в Новогригоровке.

«Это «дронобойка», простым языком. Патрон, заряженный дробью. Заряжается, стреляется, получается обычным патроном. Производится удар, воспламенение и уже набор дроби вылетает», – пояснил Капрал. Он добавил, что существует также фугасный осколочный патрон от зенитной установки.

Штурмовик уточнил, что это оружие было разработано местными фронтовыми умельцами, откуда и поступило в использование. «Дронобойка» эффективна не только против вражеских дронов, но также против тяжелой бронированной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «народного ОПК» внесло вклад в модернизацию оснащения Российской армии. Российские инженеры и энтузиасты создают эффективные средства противодействия украинским дронам, таким как «Баба-яга». Донецкие изобретатели при поддержке «Народного фронта» разработали беспилотник на базе комплектующих от гироскутеров для нужд спецоперации на Украине.