В Одесской области поврежден объект припортовой инфраструктуры

Объект припортовой инфраструктуры поврежден в Измаильском районе Одесской области

Tекст: Мария Иванова

В Одесской области Украины был поврежден объект припортовой инфраструктуры, сообщил Кипер через свой Telegram-канал.

«Есть повреждение припортовой инфраструктуры», – написал он, однако подробностей о характере повреждений или их причинах чиновник не предоставил.

Согласно информации местных властей, в ночь на четверг в регионе была объявлена воздушная тревога, которая длилась около трех часов, передает ТАСС. На данный момент остается неизвестно, связано ли повреждение инфраструктуры с этой тревогой или с другими факторами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января в Одесской области Украины была повреждена припортовая инфраструктура, включая здания, ранее в Измаильском районе на юге Одесской области также зафиксировали повреждения припортовой инфраструктуры.