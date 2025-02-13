Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.0 комментариев
В Одесской области поврежден объект припортовой инфраструктуры
Объект припортовой инфраструктуры поврежден в Измаильском районе Одесской области
Объект припортовой инфраструктуры в Измаильском районе Одесской области получил повреждения, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.
В Одесской области Украины был поврежден объект припортовой инфраструктуры, сообщил Кипер через свой Telegram-канал.
«Есть повреждение припортовой инфраструктуры», – написал он, однако подробностей о характере повреждений или их причинах чиновник не предоставил.
Согласно информации местных властей, в ночь на четверг в регионе была объявлена воздушная тревога, которая длилась около трех часов, передает ТАСС. На данный момент остается неизвестно, связано ли повреждение инфраструктуры с этой тревогой или с другими факторами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января в Одесской области Украины была повреждена припортовая инфраструктура, включая здания, ранее в Измаильском районе на юге Одесской области также зафиксировали повреждения припортовой инфраструктуры.